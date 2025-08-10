Chồng dính nợ xấu, giấc mơ mua nhà tan thành mây khói vì không vay đâu được tiền!

Vay ngân hàng để có tiền mua nhà là lựa chọn phổ biến của không ít người, vì giá BĐS cứ mỗi ngày 1 tăng, nếu đợi tiết kiệm đủ mới rục rịch tính chuyện mua nhà thì thực sự là "còn khướt". Tuy nhiên, không phải ai muốn vay mua nhà cũng được... Tâm sự của gia đình trong câu chuyện dưới đây, tiếc thay, lại là một trường hợp như vậy.

Vỡ mộng mua nhà vì chồng dính nợ xấu

Câu chuyện có thể tóm tắt bằng đúng 1 câu như vậy. Cụ thể hơn trong phần bình luận của bài đăng, cô vợ cho biết đến lúc 2 vợ chồng ngồi xuống, hoạch định xem cần vay ngân hàng khoảng bao nhiêu, thì mới phát hiện ra chồng có nợ xấu nên khó có thể vay ngân hàng.

Đau đầu và cũng khá tuyệt vọng, cô chỉ biết chia sẻ và nhờ sự tư vấn, trợ giúp từ những người có cùng hoàn cảnh.

Bài đăng ẩn danh của cô vợ (Ảnh chụp màn hình)

Trong phần bình luận, nhiều người chỉ biết lắc đầu và thốt lên 1 tiếng: "Khó". Phương án khả thi nhất trong hoàn cảnh này có lẽ là nhờ bố mẹ đứng ra vay giúp. Chứ có nợ xấu mà muốn vay thì chỉ có... "vay lãi", chứ đến công ty tài chính còn không duyệt khoản vay cho người nợ xấu, huống hồ là ngân hàng.

"Mình làm ngân hàng đây bạn ơi, ai có chồng/vợ có nợ xấu mà vẫn vay được ngân hàng mua nhà thì phải xem lại nhé. Nếu khoản nợ xấu đó, chồng bạn chưa trả thì chắc chắn là không ngân hàng nào cho vay, kể cả thế chấp sổ đỏ cũng không được. Còn nếu chồng bạn trả rồi thì cũng phải 5 năm tính từ ngày tất toán, khoản nợ xấu mới được xóa trên CIC, chưa được 5 năm thì dù trả rồi vẫn khó vay. Qua 5 năm thì cũng còn tùy ngân hàng mới cho vay nhé" - Một người phân tích.

"Trường hợp của bạn giống bạn thân của mình. Chồng nợ, vợ không nợ nhưng vợ đứng ra vay thì ngân hàng cũng không duyệt khoản vay. Bạn mình cũng lỡ dở mất mấy năm không mua được nhà vì thế ấy, 2 bên nội ngoại cũng không ai hỗ trợ được tài chính hay có tài sản để đứng ra vay giúp cơ" - Một người chia sẻ.

Nợ xấu là gì và vì sao phải tìm hiểu lịch sử tín dụng của đối phương trước khi cưới?

Nợ xấu được hiểu là khoản vay mà người vay không trả đúng hạn như đã cam kết, thường bị quá hạn từ 90 ngày trở lên. Nợ xấu được chia thành nhiều nhóm, từ mức nhẹ (quá hạn dưới 180 ngày) đến mức nghiêm trọng (quá hạn trên 360 ngày hoặc không có khả năng thu hồi).

Khi một cá nhân bị liệt vào danh sách nợ xấu trên hệ thống CIC (Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia), hồ sơ tín dụng của họ gần như bị "đóng băng" trong mắt các ngân hàng và công ty tài chính.

Điều đáng nói là thông tin này không mất đi ngay cả khi khoản nợ đã được tất toán. Thông thường, cần tối thiểu 5 năm kể từ ngày trả hết nợ, lịch sử nợ xấu mới được xóa khỏi CIC. Trong khoảng thời gian đó, việc vay vốn dù là để mua nhà, mua xe hay vay kinh doanh, đều rất khó khăn, thậm chí gần như không thể.

Vì vậy, chuyện "một người nợ, cả hai cùng khó" không phải là điều hiếm gặp. Khi đã là vợ chồng, các khoản vay lớn thường được ngân hàng xét duyệt dựa trên hồ sơ tín dụng của cả hai. Chỉ cần một bên có nợ xấu, dù bên kia hoàn toàn "sạch" thì hồ sơ cũng dễ bị từ chối. Đây là lý do tại sao nhiều cặp đôi rơi vào tình cảnh bế tắc khi muốn vay mua nhà, mua xe hoặc khởi nghiệp sau khi kết hôn.

Một số người cho rằng lịch sử tín dụng chỉ là chuyện tài chính cá nhân, nhưng thực tế, nó ảnh hưởng trực tiếp đến các kế hoạch chung của gia đình. Nếu không tìm hiểu kỹ từ đầu, đến khi cần vay vốn mới phát hiện thì đã quá muộn để xoay xở. Thậm chí, gánh nặng này còn gây áp lực tâm lý, dẫn tới những mâu thuẫn không đáng có trong hôn nhân.

Bởi vậy, bên cạnh việc tìm hiểu tính cách, quan điểm sống, việc kiểm tra và minh bạch về tình hình tài chính, bao gồm cả lịch sử tín dụng của đối phương trước khi kết hôn là điều rất cần thiết. Nó không chỉ giúp hai người có kế hoạch tài chính rõ ràng hơn, mà còn tránh được những "cú sốc" bất ngờ khi đã về chung một nhà.