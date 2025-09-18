Chồng thứ 3 của Phi Thanh Vân chuẩn bị cưới là ai?

Phi Thanh Vân tái hôn lần 3

Chồng thứ 3 của Phi Thanh Vân

Mới đây, diễn viên- người mẫu Phi Thanh Vân đã thông báo sẽ lên xe hoa lần thứ 3. Theo chia sẻ của Phi Thanh Vân, lễ cưới sẽ được tổ chức vào cuối năm nay.

Cụ thể, cô chia sẻ: "Cuối năm nay, tiến sĩ - nghệ sĩ Phi Thanh Vân sẽ bước vào một cột mốc thiêng liêng của đời mình - lễ cưới trọng đại. Với mong muốn lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ bằng một bộ hình cưới sang trọng, tinh tế và đẳng cấp, chị Vân trân trọng gửi lời mời hợp tác đến các thương hiệu studio, ekip photographer hàng đầu".

Thông báo của Phi Thanh Vân nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Không chỉ vậy, cư dân mạng còn tò mò về danh tính người chồng thứ 3 của Phi Thanh Vân.

Thực tế, trước đó, cô đã nhiều lần chia sẻ hình ảnh người yêu mới của mình trên mạng xã hội. Hình ảnh Phi Thanh Vân tình tứ với người yêu thu hút sự chú ý.

Nhiều lần, Phi Thanh Vân nhận được sự quan tâm của bạn bè, cư dân mạng và mong cô sớm lên xe hoa lần nữa. Nhiều người gửi lời mời chúc mừng hạnh phúc đến nữ diễn viên.

Phi Thanh Vân: Hé lộ danh tính bạn trai

Phi Thanh Vân và người yêu

Bạn trai mới của Phi Thanh Vân tên là Trần Chí Phú, là doanh nhân trong lĩnh vực xây dựng, hơn cô khoảng 10 tuổi, quê gốc miền Tây (Long An - nay là Tây Ninh).

Anh hiện là giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của một công ty xây dựng và một nhà máy đá, chuyên sản xuất đá lót tường, đá đường, đá trang trí.

Trước đó, Phi Thanh Vân đã 2 lần kết hôn. Lần đầu vào năm 2008, cô kết hôn với doanh nhân người Pháp Thierry Blanc nhưng chia tay sau bốn năm chung sống. Năm 2014, cô tái hôn với Nguyễn Bảo Duy, người kém hai tuổi, cả hai có một con trai nhưng cuộc hôn nhân cũng kết thúc năm 2017.