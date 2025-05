‘Chốt đơn’ hàng chục cảng biển ở châu Âu, doanh nghiệp Trung Quốc khiến EU lo lắng, quan chức Brussels phải đưa ra cảnh báo ngầm

Châu Âu đang ngày càng lo lắng về quyền sở hữu tại các cảng biển, khi các doanh nghiệp Trung Quốc tăng cường hiện diện tại những cửa ngõ hàng hải trọng yếu trong khu vực, tờ Politico đưa tin.

Ngày 8/5, Ủy viên Giao thông vận tải EU, Apostolos Tzitzikostas, cảnh báo các lãnh đạo ngành rằng các cảng châu Âu cần “xem xét lại vấn đề an ninh và đánh giá kỹ hơn sự hiện diện của các nhà đầu tư nước ngoài”. Đây là một trong những tuyên bố rõ ràng nhất từ Brussels cho thấy, những khoản đầu tư từng được xem là tích cực nay đang bị nhìn nhận như một rủi ro an ninh.

Sách trắng quốc phòng mới của Ủy ban châu Âu cũng phản ánh lo ngại tương tự, đề xuất tăng cường kiểm soát quyền sở hữu nước ngoài đối với các “cơ sở hạ tầng vận tải trọng yếu”.

Tại Nghị viện châu Âu, nhóm xã hội chủ nghĩa và dân chủ (S&D) cũng kêu gọi siết chặt quy định về cơ chế giám sát đầu tư nước ngoài vào EU.

Dù không nhắc trực tiếp đến Trung Quốc, thông điệp ngầm là rất rõ ràng. Theo Simon Van Hoeymissen, nhà nghiên cứu tại Viện Quốc phòng Hoàng gia Bỉ, các tuyên bố nói trên rõ ràng ám chỉ ảnh hưởng ngày càng lớn của Bắc Kinh tại các cảng chiến lược ở châu Âu như Antwerp-Bruges, Rotterdam hay Piraeus ở Hy Lạp.

Hiện các tập đoàn Trung Quốc như COSCO, China Merchants và Hutchison đang nắm cổ phần tại hơn 30 bến cảng trên toàn EU.

Nghị sĩ Bồ Đào Nha Ana Miguel Pedro thuộc Đảng Nhân dân châu Âu (EPP) nhận định việc tăng cường hiện diện của doanh nghiệp Trung Quốc tại các cảng không chỉ là vấn đề kinh tế, mà là một rủi ro chiến lược.

Liên minh châu Âu đang dần nhận thức được điều đó.

Một báo cáo từ Viện Nghiên cứu Đông Âu (OSW) tại Warsaw chỉ rõ: “Sự ủng hộ của Trung Quốc đối với Nga càng khiến mối lo ngại về an ninh tại các cảng EU gia tăng”.

Một ví dụ điển hình là cảng container Gdynia tại Ba Lan, nơi tập đoàn Hutchison đã đầu tư hơn 20 năm qua. Cảng này nằm ngay cạnh căn cứ hải quân, nhà máy đóng tàu và tổng hành dinh của lực lượng đặc nhiệm hải quân tinh nhuệ Ba Lan. Điều này có nghĩa là đơn vị vận hành cảng có thể tiếp cận trực tiếp với hoạt động hậu cần quốc phòng của châu Âu và NATO.

Nhận thức được tầm quan trọng chiến lược, chính phủ Ba Lan đã đưa Gdynia vào danh sách cơ sở hạ tầng trọng yếu, buộc nhà khai thác phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền về vấn đề an ninh.

Trong bối cảnh đó, Tập đoàn Hutchison đang đàm phán bán hệ thống cảng trị giá 23 tỷ USD (bao gồm 14 cảng tại châu Âu) cho liên danh do BlackRock và Tập đoàn MSC dẫn đầu, một phần do áp lực từ Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm loại bỏ các doanh nghiệp liên quan đến Trung Quốc khỏi các vị trí chiến lược như kênh đào Panama. Tuy nhiên, thương vụ đã vấp phải rào cản sau khi Bắc Kinh can thiệp vào tháng 3.

