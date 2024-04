Chủ chuỗi Pizza 4P's ghi nhận mức lợi nhuận kỷ lục hơn 115 tỷ đồng trong năm 2023, 'sạch bóng' nợ trái phiếu

CTCP Pizza 4P's vừa công bố một số chỉ tiêu tài chính năm 2023 với khoản lợi nhuận sau thuế 115,3 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu đạt 43%. Như vậy, doanh nghiệp này tiếp tục lãi lớn sau giai đoạn 2020-2021 lỗ vì đại dịch.

Tại thời điểm 30/6, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt 267 tỷ đồng, tăng 130% so với số đầu năm. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 0,78 lần, tương ứng số nợ phải trả là khoảng hơn 208 tỷ đồng. Trong đó, công ty này đã không còn dư nợ trái phiếu. Như vậy, tổng tài sản của doanh nghiệp ước tính khoảng 475 tỷ đồng.

Pizza 4P’s được biết đến là thương hiệu pizza được sáng lập tại Việt Nam, bởi cặp vợ chồng người Nhật Yosuke Masuko - Sanae Tagasuki. Chuỗi gây ấn tượng với không gian nhà hàng thiết kế riêng biệt, đặt tại các khu vực trung tầm của thành phố lớn. Đặc trưng hơn hết, với mục tiêu là "tươi, giá thành rẻ và an toàn", Yosuke đã quyết định tự sản xuất phomai của riêng mình mà không nhập khẩu.

Hiện CTCP Pizza 4P'S do ông Yosuke Masuko làm Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật, có vốn điều lệ đạt 70 tỷ đồng. Trong đó, vốn nước ngoài chiếm 99.99% do 4P’s Holidngs Pte. Ltd (trụ sở tại Singapore) nắm giữ.

Dù xuất hiện tại Việt Nam muộn hơn nhiều đối thủ trên thị trường, Pizza 4P’s vẫn tạo được dấu ấn riêng của mình. Thương hiệu này hoạt động chính trong 4 mảng nhà hàng, sản xuất phô mai, kinh doanh sỉ phô mai và buôn bán lẻ sản phẩm từ bơ sữa.

Nhờ đó, từ một nhà hàng trong con hẻm nhỏ trên đường Lê Thánh Tôn, thương hiệu này hiện đã có mặt tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Hải Phòng với tổng cộng 32 chi nhánh trong đó có 14 cửa hàng TP HCM, 10 cửa hàng Hà Nội và 6 cửa hàng ở các tỉnh thành khác. Đặc biệt, chuỗi này hiện còn đang sở hữu 2 cửa hàng tại Campuchia.

Pizza 4P’s cũng là một trong những đơn vị được đầu tư bởi Mekong Capital từ những năm 2018. Đây là nhà đầu tư tương đối “mát tay” với loạt thương vụ trong mảng bán lẻ đình đám (điểm lại có Thế giới Di động, PNJ, Vua Nệm…).

Hồi cuối năm 2022, quỹ Mekong Capital thông báo Mekong Enterprise Fund III (MEF III) hoàn tất thoái 100% vốn đầu tư của quỹ tại Pizza 4P’s. Trong khi đó, quỹ Cool Japan thông báo đầu tư 10 triệu USD vào Pizza 4P’s.