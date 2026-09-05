Chủ đầu tư chậm bàn giao quỹ bảo trì chung cư có thể bị phạt đến 300 triệu đồng

Theo Điều 59, Nghị định số 339/2026/NĐ-CP, chủ đầu tư có thể bị phạt từ 80 đến 100 triệu đồng đối với một số hành vi như không mở tài khoản thanh toán để quản lý kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư theo quy định; không hoặc chậm đề nghị UBND cấp xã tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu trong trường hợp không đủ điều kiện về số lượng người tham gia; không thông báo đầy đủ thông tin về tài khoản quản lý kinh phí bảo trì cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh.

Mức phạt từ 80 đến 100 triệu đồng cũng được áp dụng đối với hành vi không lập hoặc lập kế hoạch bảo trì không đúng quy định; không thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo trì, quản lý vận hành, khai thác trong thời gian chưa bàn giao công trình hạ tầng kỹ thuật khu vực có nhà chung cư; không công khai hồ sơ theo quy định cho người mua, thuê mua căn hộ trước khi bàn giao.

Đối với các vi phạm nghiêm trọng hơn, mức phạt được nâng lên 160 đến 200 triệu đồng. Các hành vi thuộc nhóm này gồm: Xác định kinh phí bảo trì phần sở hữu chung không đúng quy định; không ghi hoặc ghi không đúng thông tin tài khoản thanh toán kinh phí bảo trì trong hợp đồng; không đề nghị tổ chức tín dụng chuyển kinh phí và lãi phát sinh sang tài khoản quản lý kinh phí bảo trì do ban quản trị nhà chung cư lập.

Đáng chú ý, hành vi bán, cho thuê chỗ để xe ô tô trong nhà chung cư không đúng quy định cũng bị phạt từ 160 đến 200 triệu đồng.

Mức phạt từ 200 đến 260 triệu đồng được áp dụng đối với các hành vi như không bố trí hoặc bố trí không đủ diện tích nhà sinh hoạt cộng đồng, không tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu; quản lý, sử dụng kinh phí quản lý vận hành không đúng quy định; không lập hoặc lập không đúng, không đầy đủ tài liệu quyết toán kinh phí bảo trì phần sở hữu chung.

Đặc biệt, chủ đầu tư có thể bị phạt từ 260 đến 300 triệu đồng nếu không bàn giao, bàn giao chậm, bàn giao không đầy đủ kinh phí bảo trì và tiền lãi gửi từ khoản kinh phí này cho ban quản trị nhà chung cư.

Chủ đầu tư cũng bị phạt từ 260 đến 300 triệu đồng nếu không đóng hoặc đóng không đầy đủ kinh phí bảo trì đối với phần diện tích thuộc sở hữu của mình đang giữ lại, chưa bán hoặc chưa cho thuê mua tính đến thời điểm bàn giao nhà chung cư vào sử dụng; không bàn giao hoặc bàn giao không đầy đủ, không đúng thời hạn hồ sơ nhà chung cư cho ban quản trị; quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì không đúng quy định.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26-8-2026.