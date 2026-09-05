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Ngôi nhà với những bức tường lồi lõm đón nắng gió

| | Bất động sản

Nằm bên bờ biển An Bàng, Hội An, ngôi nhà gây chú ý bởi những mảng tường lồi lõm, bề mặt mang dấu ấn thủ công và cách ánh sáng thay đổi trên công trình trong suốt một ngày. Thay vì tìm kiếm những bề mặt phẳng phiu, hoàn hảo, thiết kế lựa chọn vẻ mộc mạc, tự nhiên để phù hợp với tinh thần phóng khoáng của vùng biển.

Những mảng tường được tạo hình với độ lồi, lõm khác nhau, khiến bề mặt công trình giống như một lớp vỏ có sự chuyển động. Khi ánh nắng chiếu tới, chính những chênh lệch này tạo nên các vùng sáng tối liên tục biến đổi. Diện mạo ngôi nhà vì thế cũng không cố định mà thay đổi theo từng thời điểm trong ngày.

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Cách xử lý này đồng thời mang lại cảm giác thủ công rõ nét cho công trình. Những bề mặt không tuyệt đối đồng đều trở thành một phần của ngôn ngữ kiến trúc, tạo nên vẻ gần gũi thay vì cảm giác bóng bẩy thường thấy ở các không gian nghỉ dưỡng.

Ngôi nhà với những bức tường lồi lõm đón nắng gió- Ảnh 4.

Ngôi nhà với những bức tường lồi lõm đón nắng gió- Ảnh 5.

Ngôi nhà với những bức tường lồi lõm đón nắng gió- Ảnh 6.

Ngôi nhà với những bức tường lồi lõm đón nắng gió- Ảnh 7.

Ngôi nhà với những bức tường lồi lõm đón nắng gió- Ảnh 8.

Bên cạnh hình thức, mối quan hệ với điều kiện tự nhiên của vùng biển cũng được chú trọng. Không gian được mở để đón gió, trong khi ánh sáng được dẫn qua các lớp tường trước khi đi sâu vào bên trong. Những khoảng đóng - mở đan xen vừa duy trì kết nối với bên ngoài, vừa tạo ra các khoảng nghỉ cần thiết cho không gian sống.

Ngôi nhà với những bức tường lồi lõm đón nắng gió- Ảnh 9.

Ngôi nhà với những bức tường lồi lõm đón nắng gió- Ảnh 10.

Ngôi nhà với những bức tường lồi lõm đón nắng gió- Ảnh 11.

Ngôi nhà với những bức tường lồi lõm đón nắng gió- Ảnh 12.

Ngôi nhà với những bức tường lồi lõm đón nắng gió- Ảnh 13.

Ánh sáng cũng trở thành yếu tố tạo nên trải nghiệm khác nhau trong ngày. Buổi sáng, nắng sớm đi vào các khoảng mở; khi mặt trời thay đổi vị trí, bóng đổ trên những bức tường cũng dịch chuyển theo. Cùng với gió và âm thanh từ biển, những yếu tố tự nhiên trở thành một phần hiện hữu trong sinh hoạt hàng ngày.

Ngôi nhà với những bức tường lồi lõm đón nắng gió- Ảnh 14.

Ngôi nhà với những bức tường lồi lõm đón nắng gió- Ảnh 15.

Ngôi nhà với những bức tường lồi lõm đón nắng gió- Ảnh 16.

Ngôi nhà với những bức tường lồi lõm đón nắng gió- Ảnh 17.

Ngôi nhà với những bức tường lồi lõm đón nắng gió- Ảnh 18.

Ngôi nhà với những bức tường lồi lõm đón nắng gió- Ảnh 19.

Ngôi nhà với những bức tường lồi lõm đón nắng gió- Ảnh 20.

Ngôi nhà với những bức tường lồi lõm đón nắng gió- Ảnh 21.

Ngôi nhà với những bức tường lồi lõm đón nắng gió- Ảnh 22.

Thay vì tách con người khỏi môi trường bên ngoài để tạo nên một nơi nghỉ dưỡng khép kín, ngôi nhà lựa chọn cách mở mình với nắng, gió và biển An Bàng. Những bức tường lồi lõm, ánh sáng, bóng đổ và các bề mặt mộc mạc cùng tạo nên một không gian mà vẻ đẹp thay đổi theo thời gian, ngay từ những điều vốn có của tự nhiên.

Theo Thúy Hiền

Tiền phong

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