Ngắm đoạn đường trên cao dài gần 15 km, có tường chống ồn rộng hơn 2 sân bóng đá, xuyên đại đô thị được tìm kiếm nhiều nhất TP.HCM, sẽ thông xe sau một tháng nữa

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Chủ đầu tư 'om' quỹ bảo trì chung cư có thể bị phạt 300 triệu đồng

| | Bất động sản

Theo Nghị định mới ban hành, chủ đầu tư không bàn giao, bàn giao chậm hoặc không đầy đủ kinh phí bảo trì nhà chung cư và tiền lãi phát sinh có thể bị phạt tới 300 triệu đồng.

Bán chỗ để xe ô tô trái quy định bị phạt tới 200 triệu đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 339/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý, phát triển nhà và kinh doanh bất động sản.

Đáng chú ý, Nghị định quy định hàng loạt mức phạt đối với chủ đầu tư vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư và kinh phí bảo trì.

Cụ thể, chủ đầu tư sẽ bị phạt 80-100 triệu đồng nếu không mở tài khoản thanh toán hoặc mở tài khoản để quản lý kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư không đúng quy định.

Chủ đầu tư 'om' quỹ bảo trì chung cư có thể bị phạt 300 triệu đồng- Ảnh 1.

Chủ đầu tư 'om' quỹ bảo trì chung cư có thể bị phạt 300 triệu đồng. (Ảnh minh họa)

Mức phạt này cũng áp dụng với các hành vi: không có hoặc chậm có văn bản đề nghị UBND cấp xã tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu trong trường hợp không đủ điều kiện về số lượng người tham gia.

Trong khi đó, mức phạt 160-200 triệu đồng được áp dụng với chủ đầu tư có một trong các hành vi: xác định kinh phí bảo trì phần sở hữu chung không đúng quy định; không ghi hoặc ghi không đúng thông tin về tài khoản thanh toán quản lý kinh phí bảo trì trong hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hoặc phần diện tích khác của nhà chung cư.

Đáng chú ý, hành vi bán, cho thuê chỗ để xe ô tô trong nhà chung cư không đúng quy định sẽ bị phạt từ 160 triệu đến 200 triệu đồng.

Vẫn theo Nghị định, mức phạt 200-260 triệu đồng được áp dụng đối với chủ đầu tư không bố trí hoặc bố trí không đủ diện tích làm nhà sinh hoạt cộng đồng, không gian sinh hoạt cộng đồng theo quy định.

Đối với các hành vi nghiêm trọng hơn, mức phạt tăng lên 260-300 triệu đồng. Trong đó có hành vi tự ý chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng phần sở hữu chung, sử dụng chung của nhà chung cư hoặc sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở.

Không bàn giao quỹ bảo trì, phạt tới 300 triệu đồng

Một trong những nội dung đáng chú ý nhất tại Nghị định là chế tài đối với kinh phí bảo trì phần sở hữu chung.

Theo đó, chủ đầu tư không đóng hoặc đóng không đầy đủ kinh phí bảo trì đối với diện tích căn hộ, phần diện tích khác mà mình giữ lại không bán hoặc chưa bán, chưa cho thuê mua tính đến thời điểm bàn giao đưa nhà chung cư vào sử dụng bị phạt 260-300 triệu đồng.

Mức phạt tương tự được áp dụng nếu chủ đầu tư không bàn giao, bàn giao không đầy đủ hoặc bàn giao không đúng thời hạn hồ sơ nhà chung cư cho Ban quản trị.

Đặc biệt, hành vi không bàn giao, bàn giao chậm, bàn giao không đầy đủ kinh phí bảo trì và tiền lãi gửi kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư cũng bị phạt 260-300 triệu đồng.

Cùng với các hình thức xử phạt, Chính phủ còn đưa ra các biện pháp khắc phục hậu quả tương ứng. Nghị định 339/2026 có hiệu lực thi hành từ ngày 26/8.

Theo Luân Dũng

Tiền phong

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