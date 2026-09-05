Xu hướng chọn căn hộ thay đổi ra sao khi “sở hữu lâu dài” không còn là ưu tiên số 1?

‏"Tuổi thọ" địa ốc: Tiêu chí được quan tâm‏

‏Theo Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 28/7/2026 về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật liên quan, đối với chung cư xây mới, thời hạn sử dụng căn hộ được định hướng gắn với niên hạn công trình và chất lượng. Điều này đồng nghĩa với việc: nếu một công trình nhanh xuống cấp do chất lượng xây dựng, quản lý hoặc bảo trì không đảm bảo, nhu cầu cải tạo, sửa chữa có thể đến sớm hơn, đồng nghĩa chủ sở hữu có thể phải đóng góp tài chính để duy trì chất lượng.‏

‏Từ đó, bài toán sở hữu một căn hộ không chỉ dừng ở việc "mua được gì tại thời điểm nhận nhà", mà còn được nhìn xa suốt vòng đời dự án. Yếu tố "sở hữu lâu dài" sẽ không còn quá quan trọng như hiện nay bởi, một công trình dù được "sở hữu lâu dài" nhưng thiếu quy trình vận hành, bảo trì, bảo dưỡng bài bản sẽ khó duy trì chất lượng trong nhiều năm và vẫn phải tiến hành cải tạo, thậm chí thu hồi để xây mới nếu quá xuống cấp.‏

‏Trong bối cảnh đó, năng lực chủ đầu tư trở thành tiêu chí quan trọng. Thị trường sẽ đánh giá nhiều góc độ: chủ đầu tư có đủ năng lực triển khai không, tiêu chuẩn xây dựng được kiểm soát thế nào, công trình vận hành ra sao, hệ thống kỹ thuật và tiện ích được bảo trì thế nào, chất lượng sống có được duy trì đồng đều theo thời gian không… ‏

‏Giới đầu tư ngày càng khắt khe khi "chọn mặt gửi vàng", ưu tiên những chủ đầu tư với năng lực triển khai đã được bảo chứng qua thực tế. Ảnh: Sun Property.‏

‏Đặc biệt, với những sản phẩm nhắm đến cho thuê, bài toán này càng được nhà đầu tư tính kỹ lưỡng. Một căn hộ muốn tạo được dòng tiền cần được bàn giao đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng; dịch vụ vận hành, cảnh quan, tiện ích được duy trì và bồi đắp liên tục suốt vòng đời dự án.‏

‏Lời giải cho mối quan tâm kể trên chính là dòng căn hộ thương mại dịch vụ, tọa lạc tại các tâm điểm du lịch hàng đầu, được quản lý vận hành chuyên nghiệp giúp kéo dài tuổi thọ công trình, cũng như duy trì tỷ suất sinh lời cao từ hoạt động cho thuê. Đà Nẵng - "thành phố đáng sống nhất Việt Nam" có thể coi là thiên đường của dòng sản phẩm BĐS này.‏

‏"Nốt nhạc bên sông Hàn" được Sun Group bảo chứng‏

‏Tại khu vực ven sông Hàn Đà Nẵng, Tập đoàn Sun Group ghi dấu ấn với loạt dự án bước qua giai đoạn "trên giấy" để đi vào thực tế. Các tổ hợp Sun Cosmo Residence và Sun Ponte Residence đã bàn giao và đưa vào khai thác cho thuê, trong khi các tòa S1, S2, S3 của quần thể ‏Sun Symphony Residence‏ ‏lần lượt bàn giao từ tháng 5/2026, nhận sổ đó tháng 6/2026 - chỉ khoảng hai năm sau ngày ra mắt. Những cột mốc này không chỉ cho thấy tốc độ triển khai, mà quan trọng hơn, mở ra một quá trình vận hành thực tế, kiểm chứng năng lực quản lý của chủ đầu tư khi cư dân về sinh sống.‏

‏Pháp lý minh bạch & tiến độ bàn giao nhanh chóng chỉ sau 2 năm ra mắt khiến Sun Symphony Residence ghi điểm với nhà đầu tư. Ảnh: Sun Property. ‏

‏Từ thời điểm "mở khóa" căn hộ, cư dân được thụ hưởng chính sách vận hành, chăm sóc theo tiêu chuẩn cao. Việc bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị được thực hiện thường xuyên giúp duy trì chất lượng căn hộ và các không gian sử dụng chung, đồng thời duy trì chất lượng sống hạng sang liên tục, chứ không dừng ở thời điểm nhận nhà.‏

‏Tiếp nối thành công của các tòa căn hộ cao cấp ven sông Hàn, tòa Symphony 5 được ví như "nốt nhạc cuối" trong "bản giao hưởng" Sun Symphony Residence. Nhà đầu tư dễ dàng soi chiếu và kiểm chứng năng lực xây dựng, vận hành căn hộ của Sun Group từ những dự án trước đó đã hình thành bộ phận cư dân.‏

‏Hệ thống gần 20 tiện ích chuẩn resort tại Symphony 5 mang đến cuộc sống tiện nghi, hưởng thụ cho cư dân. Ảnh: Sun Property. ‏

‏Tại ‏Symphony 5‏, chủ sở hữu có thể yên tâm thụ hưởng các giá trị của căn hộ: Gần 20 tiện ích nội khu được quy hoạch như một resort ven sông thu nhỏ, từ bể bơi ngoài trời 450m², phòng gym, spa, kids club đến khu yoga và vườn trên cao với tầm nhìn khoáng đạt hướng trọn dòng sông Hàn. Bên dưới là khối đế thương mại sôi động quy tụ các thương hiệu F&B, mua sắm và dịch vụ, kết hợp hệ thống 16 thang máy tốc độ cao.‏

‏Song song với giá trị vận hành và tiện ích hiện hữu trong nội khu, chủ đầu tư còn bồi đắp hệ sinh thái ngoại khu. Trong tương lai gần, cư dân sẽ được thụ hưởng tổ hợp công viên rộng gần 19.000m² gồm: công viên thể thao, công viên trung tâm, công viên ven sông và bến du thuyền. Mỗi tiện ích không chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt, mà còn kiến tạo nhịp sống cân bằng giữa sự sôi động của trung tâm đô thị và sự thư thái của thiên nhiên, để mỗi ngày trở về nhà đều là một hành trình tận hưởng.‏

‏Không gian xanh mát của công viên thể thao 10.000m2 góp phần bồi đắp trải nghiệm sống thư thái, giao hòa cùng thiên nhiên cho cư dân. Ảnh: Sun Property. ‏

‏Khách mua nhà với mục đích an cư sẽ chọn căn hộ Symphony vì sự tiện nghi lâu dài và chất lượng sống. Còn nhà đầu tư hướng tới khai thác cho thuê sẽ nhìn thấy "độ bền" căn hộ và trải nghiệm sống hút khách thuê cao cấp.‏

‏"Giá trị của dự án Symphony 5 nằm ở khả năng duy trì giá trị bền vững theo thời gian - để một căn hộ vừa là không gian sống chất lượng hôm nay, vừa là tài sản khai thác có sức cạnh tranh trong tương lai"‏, đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) chia sẻ.‏