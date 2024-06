Chủ đầu tư dự án Aqua City của Novaland sử dụng tài sản đảm bảo của 3 lô trái phiếu trị giá 2.400 tỷ để đảm bảo cho hạn mức tín dụng 1.100 tỷ tại MB

Công ty TNHH Thành Phố Aqua vừa công bố các Nghị quyết Hội nghị người sở hữu trái phiếu về việc được trái chủ của các gói trái phiếu TPACH2024003, TPACH2025004, TPACH2125001, TPACH2124002 (tổng giá trị phát hành 2.400 tỷ đồng, MB nắm 100% trái phiếu) đồng ý sử dụng một số tài sản bảo đảm để đảm bảo cho hạn mức tín dụng 1.100 tỷ do MB tài trợ với mục đích vay xây dựng dự án Aqua 112ha.

Đây là các gói trái phiếu do công ty TNHH Thành Phố Aqua phát hành vào năm 2020 và 2021 trong đó có gói đã được trái chủ đồng ý gia hạn kỳ hạn trái phiếu thêm 24 tháng vào ngày 14/6/2024.

Theo Novaland, sự đồng thuận này của các trái chủ sẽ giúp công ty TNHH Thành phố Aqua đáp ứng được các điều kiện cấp hạn mức tín dụng. Đây cũng là số tiền đề để doanh nghiệp nỗ lực hoàn thiện các điều kiện giải ngân còn lại mà MB yêu cầu và tiến đến việc tiếp tục triển khai xây dựng Dự án Aqua 112ha nhằm đảm bảo thực hiện các cam kết với khách hàng.

Ngoài ra, công ty TNHH Thành phố Aqua sẽ đảm bảo giao dịch thế chấp tài sản bảo đảm thuộc dự án theo thỏa thuận giữa chủ đầu tư và ngân hàng sẽ không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng theo quy định tại hợp đồng mua bán.

Công ty TNHH Thành phố Aqua là công ty con do tập đoàn Novaland (NVL) nắm gần 70% vốn). Doanh nghiệp hiện đang là chủ đầu tư dự án Aqua City - một trong những dự án sống còn của Tập đoàn Novaland.

Trước đó, nhiều gói Trái phiếu trị giá hàng nghìn tỷ đồng của Novaland và các công ty thành viên cũng đã được các trái chủ đồng ý gia hạn với kỳ hạn được gia hạn thêm từ 12 – 24 tháng.

Đối với dự án Aqua City, trong năm 2023 và 5 tháng đầu năm 2024, Aqua City đã liên tục bàn giao 500 sản phẩm tại các phân khu như: Sun Harbor 2 (The Suite), Ever Green 1 (The Grand Villas), Sun Harbor 3 (The Elite 1) và River Park 2 (The Valencia). Sắp tới, dự án Aqua City sẽ được tiếp tục xây dựng hoàn thiện và bàn giao sản phẩm tại các phân khu Sun Harbor 2 (The Suite), Sun Harbor 3 (The Elite 1), Ever Green 1 (The Grand Villas) và River Park 2 (The Valencia).

Với sự hỗ trợ của Chính phủ trong công tác hoàn thiện pháp lý cùng sự đồng hành của các đối tác tài chính và nỗ lực tích cực trong việc phối hợp với cơ quan nhà nước để thực hiện tháo gỡ các vướng mắc pháp lý, Novaland và các chủ đầu tư dự án sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động xây dựng và bàn giao các Bất động sản theo từng giai đoạn cho khách hàng tại các dự án, đồng thời tiếp tục cơ cấu lại cấu trúc tài chính nhằm đảm bảo quyền lợi của khách hàng, các bên cho vay, trái chủ, nhà cung cấp, cổ đông.…\