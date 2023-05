Chủ đầu tư dự án Gem Sky World Đồng Nai báo lãi giảm tới 95% trong năm 2022, nợ gần 14.000 tỷ đồng

BĐS Hà An là chủ đầu tư dự án Gem Sky World

CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (công ty con của Tập đoàn Đất Xanh) vừa công bố các chỉ tiêu tài chính cơ bản trong năm 2022. Theo đó, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế 59 tỷ đồng, trong khi đó năm 2021 ghi nhận 1.333 tỷ đồng, tương đương giảm hơn 95,5%.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) theo đó cũng giảm từ 0,15 trong năm 2021 xuống 0,006 trong năm 2022 vừa qua.

Tại thời điểm cuối năm 2022, vốn chủ sở hữu của BĐS Hà An ở mức gần 9.440 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu ở mức 1,47 cho thấy nợ phải trả của BĐS Hà An là hơn 13.876 tỷ đồng, tăng 8,4% so với kỳ trước.

Trong đó, dư nợ trái phiếu là hơn 1.510 tỷ đồng, giảm gần 41% so với hơn 2.500 dư nợ trái phiếu năm 2021. Do đó, hệ số nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu cũng giảm từ 0,28 còn 0,16 tại cuối kỳ năm 2022.

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu trong năm 2022, BĐS Hà An có 5 lô trái phiếu đáo hạn với tổng giá trị là 2.198 tỷ đồng. Tuy nhiên, BĐS Hà An mới thanh toán toàn bộ 3 lô trái phiếu và 1 phần gốc của lô trái phiếu HAAN201910-06, tổng giá trị thanh toán 1.568 tỷ đồng.

Hiện, BĐS Hà An còn hai lô trái phiếu đang lưu hành là HAACB2124001 và HAACH2226001 với tổng giá trị đang lưu hành là 710 tỷ đồng. Hai lô này sẽ lần lượt đáo hạn vào tháng 3/2024 và tháng 7/2026.

Cụ thể, lô trái phiếu HAACB2124001 tổng giá trị 500 tỷ đồng phát hành năm 2021 và đáo hạn vào tháng 3/2024 nhắm mục đích bổ sung vốn phát triển dự án Opal Skyline, Opal Boulevard, dự án Gem Sky World, dự án Bùi Hữu Nghĩa.

Ngoài kênh trái phiếu, giữa tháng 8/2022, Đất Xanh cũng công bố kế hoạch rót 8.000 tỷ đồng cho BĐS Hà An, thông qua hình thức mua cổ phần phát hành mới của đơn vị này.



Trên thị trường bất động sản, BĐS Hà An là chủ đầu tư dự án Gem Sky World tại xã Long Đức, huyện Long Thành, Đồng Nai, có diện tích 92,2 ha, tổng vốn đầu tư 5.725 tỷ đồng. Dự án này đã bắt đầu mở bán đợt đầu từ cuối năm 2021.

Ngoài ra, cũng tại Đồng Nai, BĐS Hà An cũng đầu tư một dự án khác có quy mô 152 ha, tổng mức đầu tư 12.500 tỷ đồng, được Đất Xanh duyệt chủ trương cho đầu tư vào tháng 3/2022 (dự án DXH Airport City).

Tại TP Dĩ An, Bình Dương, BĐS Hà An cũng có một dự án khác có quy mô gần 8,7 ha, bao gồm 11 tòa cao tối đa 30 tầng, tổng sản phẩm cung cấp dự kiến 3.400 căn hộ. Đây là dự án mà HĐQT Đất Xanh đã ra nghị quyết cho BĐS Hà An phát triển vào đầu tháng 10/2022.