Chủ hộ kinh doanh quần áo online bị khởi tố vì che giấu 50 tỷ đồng doanh thu

30-11-2025 - 14:33 PM | Kinh tế số

Công an Tuyên Quang đã khởi tố một chủ hộ kinh doanh livestream vì bán hàng hơn 50 tỷ đồng nhưng chỉ kê khai 308 triệu để trốn gần 837 triệu tiền thuế.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.X.A (SN 1983, trú xã Thái Hòa, Tuyên Quang) về tội “ Trốn thuế ” theo Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố N.X.A, trú tại xã Thái Hòa, tỉnh Tuyên Quang về tội “Trốn thuế”.

Trước đó, ngày 29/11, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phát hiện N.X.A - chủ hộ kinh doanh thường xuyên livestream bán quần áo và đồ gia dụng có dấu hiệu bất thường trong kê khai thuế.

Kết quả xác minh cho thấy từ tháng 10/2024 đến tháng 8/2025, hộ kinh doanh này đạt doanh thu khoảng 50,9 tỷ đồng nhưng chỉ khai 308 triệu đồng. Phần doanh thu chênh lệch hơn 50 tỷ đồng không được kê khai, không nộp hồ sơ khai thuế để trốn thuế số tiền gần 837 triệu đồng.

Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm của đối tượng. Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ phối hợp các đơn vị liên quan để rà soát các trường hợp lợi dụng thương mại điện tử để kinh doanh hàng hóa vi phạm, trốn thuế.

Theo Đức Anh

Tiền Phong

