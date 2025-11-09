Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ hụi ở Hà Nội ôm tiền tỷ của hàng chục người rồi bỏ trốn

09-11-2025 - 14:43 PM | Xã hội

Kim Thị Thảo, trú tại Hà Nội, thu tiền chơi "hụi" của 35 người dân với số tiền khoảng 1,5 tỷ đồng rồi bỏ trốn. Hiện đối tượng Thảo đang bị cơ quan điều tra truy nã.

Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã Kim Thị Thảo (SN 1968, thường trú tại thôn Phú Hữu, xã Phúc Sơn, TP Hà Nội; trước là huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo tài liệu điều tra, năm 2022, lợi dụng lòng tin, Thảo đã thu tiền đóng hụi của 35 người với số tiền khoảng 1,5 tỷ đồng.

Sau khi bị khởi tố về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", Thảo đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Cơ quan Công an thông báo, người dân phát hiện đối tượng Thảo có thể báo cho Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội (SĐT 0378728888), cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết theo quy định pháp luật.

Khóc ròng trước chiêu trò của bà chủ hụi 34 tuổi

Theo Thanh Hà

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bắt Vũ Thị Hồng sinh năm 1979

Bắt Vũ Thị Hồng sinh năm 1979 Nổi bật

Phát hiện tiền giả in ấn tinh vi: Công an nêu rõ 3 việc người dân cần làm ngay khi nhận tiền

Phát hiện tiền giả in ấn tinh vi: Công an nêu rõ 3 việc người dân cần làm ngay khi nhận tiền Nổi bật

Vụ 3 người Lý Sơn thoát chết kỳ diệu: 48 giờ trôi dạt trên biển lúc bão số 13 đổ bộ

Vụ 3 người Lý Sơn thoát chết kỳ diệu: 48 giờ trôi dạt trên biển lúc bão số 13 đổ bộ

14:12 , 09/11/2025
Một người ở TPHCM trúng độc đắc Vietlott hơn 21 tỷ đồng

Một người ở TPHCM trúng độc đắc Vietlott hơn 21 tỷ đồng

13:34 , 09/11/2025
Bay màu danh xưng “nữ đại gia quận 7” của Đoàn Di Băng

Bay màu danh xưng “nữ đại gia quận 7” của Đoàn Di Băng

13:18 , 09/11/2025
Kết luận mới của Bộ Chính trị về đột phá trong tuyển dụng và đãi ngộ cán bộ

Kết luận mới của Bộ Chính trị về đột phá trong tuyển dụng và đãi ngộ cán bộ

13:05 , 09/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên