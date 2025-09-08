Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chiếc siêu xe Ferrari 296 GTS chính thức được bàn giao cho Giám đốc Bệnh viện Thẩm mỹ triệu người theo dõi trên nền tảng TikTok. Đây không chỉ là một sự kiện của giới yêu xe, mà còn là dấu ấn đặc biệt cho hành trình thành công của một vị bác sĩ nổi tiếng trong ngành.

Ferrari 296 GTS – biểu tượng tốc độ và nghệ thuật thiết kế

Ferrari 296 GTS là phiên bản mui trần của dòng 296, mang đến trải nghiệm lái đầy phóng khoáng. Xe sở hữu động cơ V6 hybrid tăng áp kép, sản sinh công suất 820 mã lực, khả năng tăng tốc 0–100 km/h chỉ trong 2,9 giây. Sức mạnh này giúp 296 GTS trở thành một trong những siêu xe hybrid hiệu năng cao đáng mơ ước hiện nay.

Chủ nhân mới nhất của siêu xe Ferrari 296 GTS- Ảnh 1.

Siêu phẩm Ferrari 296 GTS tại showroom Ferrari Việt Nam

Điểm đặc biệt của 296 GTS là thiết kế mui xếp cứng có thể đóng/mở chỉ trong 14 giây, ngay cả khi xe đang di chuyển ở tốc độ 45 km/h. Ngoại hình thể thao, đường nét mềm mại nhưng đầy uy lực; nội thất được tối ưu cho người lái, kết hợp hài hòa giữa công nghệ tiên tiến và chất sang trọng của Ferrari.

Chủ nhân mới nhất của siêu xe Ferrari 296 GTS- Ảnh 2.

Cận cảnh khoang nội thất sang trọng Ferrari 296 GTS

Tại Việt Nam, số lượng Ferrari 296 GTS chính hãng vô cùng hạn chế, thậm chí hiếm hơn cả 296 GTB. Vì vậy, mỗi chiếc xuất hiện đều lập tức trở thành tâm điểm chú ý, thể hiện gu thưởng thức thượng lưu của chủ nhân.

Dấu ấn cá nhân của "Phù thủy sắc đẹp"

Trong hơn 20 năm sự nghiệp, bác sĩ Ngô Mộng Hùng được mệnh danh là "Phù thủy sắc đẹp", giúp hàng chục nghìn khách hàng trong nước và chị em Việt kiều tìm lại sắc vóc tự tin. Ông cũng là vị bác sĩ nổi tiếng trên nền tảng Tiktok với hơn 1 triệu Follower, nơi chia sẻ những khoảnh khắc thú vị về nghề, kiến thức thẩm mỹ và truyền cảm hứng cho cộng đồng làm đẹp.

Bác sĩ Ngô Mộng Hùng là gương mặt quen thuộc của HTV: https://www.youtube.com/watch?v=2ICzlyc3Xco&t=215s

Chủ nhân mới nhất của siêu xe Ferrari 296 GTS- Ảnh 3.

Kênh TikTok triệu follow của bác Hùng

Việc bác sĩ Ngô Mộng Hùng lựa chọn Ferrari 296 GTS không chỉ đơn thuần là thú chơi siêu xe, mà còn là sự khẳng định phong cách cá nhân: niềm đam mê với những đường cong tinh tế của Ferrari cũng hòa nhịp với nghệ thuật kiến tạo đường nét mềm mại, quyến rũ mà bác đã mang đến cho khách hàng của mình.

Chủ nhân mới nhất của siêu xe Ferrari 296 GTS- Ảnh 4.

Bác sĩ Ngô Mộng Hùng trên siêu xe Ferrari 296 GTS

Ferrari 296 GTS trong tay vị bác sĩ tài hoa chính là minh chứng cho hành trình bền bỉ: từ đam mê y học, cống hiến cho ngành làm đẹp, đến gu thưởng thức đẳng cấp của một doanh nhân hiện đại.

