Chủ quán phở ở Hà Nội nói về nam TikToker ngồi xe lăn: 'Không có như trên mạng đâu, chú ấy ăn xong vẫn tươi cười đi ra'

Trước đó, liên hệ với chị L., người đã cùng với nam Tiktoker có những trải nghiệm được cho là không may trên, chị cho biết, những thông tin mà hai anh chị đã đăng tải trên MXH là hoàn toàn đúng sự thật:

"Chúng mình hoàn toàn cam kết với pháp luật và cơ quan chức năng đây là thông tin đúng sự thật. Chúng mình cũng đang làm việc với một số bên liên quan mong muốn sớm đưa thông tin xác thực nhằm để bảo toàn danh dự cũng như không làm tổn hại đến cơ quan tổ chức hay một bên nào khác. Bọn mình vẫn đang trong quá trình làm việc và sớm công bố thông tin chính xác trên MXH".

Đối với việc có những trải nghiệm được cho là không mấy tốt đẹp tại quán, chị L. cũng cho biết: "Có thể do người già vẫn còn quan niệm xưa cũ, người khiếm khuyết thì không may mắn hoặc do quán bé, chính bản thân chúng mình ngồi chiếm diện tích khiến cô khó chịu nên mới có những hành động như thế".

Hiện sự việc vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng với những ý kiến khác nhau.