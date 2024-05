Sau 50 tuổi, phụ nữ nên bổ sung 4 loại thực phẩm này để chống lão hóa và sống trường thọ: Vừa thơm ngon lại dễ ăn

Mỗi độ tuổi sẽ có một chế độ dinh dưỡng khác nhau. Việc bổ sung những loại thực phẩm, chất dinh dưỡng phù hợp sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, tăng khả năng miễn dịch, tăng cường chức năng và phòng ngừa nhiều loại bệnh.

Đối với phụ nữ từ tuổi 50, cơ thể thường có những triệu chứng mệt mỏi, đau nhức xương khớp, khó tiêu, đau đầu, da sạm đen, chảy xệ nhanh chóng,... Đây hoàn toàn có thể là những biểu hiện của những bệnh lý nguy hiểm, ảnh hược trực tiếp đến sức khỏe và tuổi thọ của một người. Do đó, phụ nữ trong độ tuổi này nên duy trì một chế độ ăn uống phù hợp, ưu tiên các loại thực phẩm chứa hàm lượng dinh dưỡng dồi dào để bảo vệ sức khỏe của chính mình.

Dưới đây là 4 loại thực phẩm được các chuyên gia khuyên phụ nữ từ 50 tuổi nên bổ sung để tăng cường sức khỏe và đẩy lùi lão hóa.

Khoai lang tím

Nhắc đến khoai lang tím, người ta nghĩ ngay đến loại thực phẩm gần gũi, lành mạnh và tốt cho sức khỏe của tất cả mọi lứa tuổi. Trong khoai lang tím, các nhà khoa học tìm ra hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào, trong đó bao gồm anthocyanins và vitamin C. Đây là những chất có vai trò bảo vệ tế bào khỏi sự ''phá hoại'' của các phân tử có hại do gốc tự do gây ra. Nhờ vậy, quá trình lão hóa bị đẩy lùi và hạn chế các bệnh liên quan đến tim mạch, tiểu đường và ung thư.

Ngoài các chất chống oxy hóa, trong khoai lang còn có flavonoid, làm giảm stress oxy hóa và kháng insulin bằng cách bảo vệ các tế bào sản xuất insulin trong tuyến tụy. Flavonoid cũng được các chuyên gia dinh dưỡng chứng minh là giúp giảm lượng đường trong máu ở những người mắc tiểu đường loại 2.

Đậu bắp

Bên cạnh hương vị ngọt nhẹ, đậu bắp là ''kho dinh dưỡng'' có lợi cho sức khỏe của con người. Theo đó, bên trong loại thực phẩm này gồm vitamin C, selen, kẽm, chất chống oxy hóa có tác dụng bảo vệ làn da, ngừa lão hóa và tăng độ đàn hồi. Các chị em có thể bổ sung đậu bắp vào thực đơn các bữa trong ngày để hấp thụ những dưỡng chất có lợi cho làn da .

Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, đậu bắp là một trong những thực phẩm bổ sung canxi tốt, cùng với pectin giúp hỗ trợ tiêu hóa, bảo vệ đường ruột, tốt cho dạ dày. Chình vì vậy, đây là thực phẩm lý tưởng dành cho những người bị rối loạn tiêu hóa, chậm tiêu, khó tiêu.

Rong biển

Rong biển được người Nhật coi là ''rau trường thọ'' vì chúng mang đến rất nhiều lợi ích cho sức khỏe của con người, trong đó bao gồm sức khỏe tim mạch, đường huyết, xương khớp.

Tạp chí Hóa học Nông nghiệp và Thực phẩm Mỹ từng công bố rong biển có công dụng tăng cường sức khỏe tim mạch của con người. Lợi ích này đến từ hàm lượng chất xơ hòa tan cao cũng như các chất dinh dưỡng có lợi cho tim như axit béo omega-3 ở rong biển.

Bên cạnh đó, Good Food cũng cho biết, carotenoid, fucoxanthin trong rong biển có tác dụng trong việc giảm tình trạng kháng insulin, hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu và giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2. Kết hợp với hàm lượng chất xơ dồi dào, rong biển còn góp phần giúp làm chậm tốc độ tiêu hóa. Vitamin K và canxi được tìm thấy trong loại rau này cũng giúp xương chắc khỏe, dẻo dai hơn.