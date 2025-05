Chú rể 28 tuổi tử vong vì suy gan cấp do ăn thịt gà, bác sĩ cảnh báo 1 điều!

Ngày 17/5, tin tức về "người đàn ông 28 tuổi tử vong vì ngộ độc thực phẩm" đã trở thành chủ đề nóng và thu hút sự chú ý tại Trung Quốc. Theo tờ Red Star News, người đàn ông này tên Mã Mưu, đến từ tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc). Anh ấy 28 tuổi và ban đầu dự định kết hôn vào ngày 8/5. Trước đó, Mã Mưu đã phải nhập viện vì suy gan do ngộ độc thực phẩm. Thật không may, anh đã qua đời tại bệnh viện vào ngày 15/5.

Hình ảnh Mã Mưu trong phòng chăm sóc đặc biệt trước khi qua đời

Theo báo cáo, Mã Mưu bị sốt và đau đầu sau khi ăn một lượng lớn thịt gà bị nhiễm bệnh dịch tả và thịt gà để qua đêm tại nhà vào ngày 29/4. Anh đã tự uống kháng sinh amoxicillin, thuốc chống viêm ibuprofen và thuốc bắc Bản lan tướng cùng một số loại thuốc khác. Sau đó nhiệt độ cơ thể của anh trở lại bình thường nên bệnh nhân không quan tâm nữa.

Không ngờ sau đó, anh bị chướng bụng, mệt mỏi toàn thân, bất tỉnh và được chẩn đoán mắc bệnh suy gan và bệnh não gan (hôn mê gan). Ngày 7/5, anh được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện và được truyền huyết tương một lượng lớn.

Gia đình nghi ngờ rằng con gà được dùng trong bữa tối có thể chưa được nấu chín kỹ hoặc bị nhiễm bệnh, hoặc con gà có thể đã ăn phải thứ gì đó không tốt, dẫn đến ngộ độc.

Triệu chứng điển hình của ngộ độc thực phẩm

Ngộ độc thực phẩm thường biểu hiện bằng các triệu chứng ở hệ tiêu hóa, thường xuất hiện khoảng 1 giờ sau khi ăn thực phẩm hư hỏng hoặc độc hại, như đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy... Đây là tín hiệu cảnh báo của cơ thể con người để từ chối thực phẩm độc hại. Ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng có thể gây chóng mặt, đổ mồ hôi lạnh, suy nhược toàn thân và thậm chí ngất xỉu.

Nếu bạn gặp các triệu chứng như buồn nôn, nôn hoặc tiêu chảy sau khi ăn, hãy ngừng ăn thực phẩm nghi ngờ bị hư hỏng hoặc có độc. Nhìn chung, ngộ độc thực phẩm sẽ tự khỏi.

Khi các triệu chứng ngộ độc thực phẩm nhẹ, bạn có thể quan sát tại nhà, uống nước ấm để pha loãng độc tố và cố gắng ăn ít hơn ở bữa ăn tiếp theo để đường tiêu hóa được phục hồi. Nếu bạn bị chóng mặt, đổ mồ hôi lạnh hoặc thậm chí ngất xỉu do ngộ độc thực phẩm, hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức.

Mùa hè là mùa cao điểm của ngộ độc thực phẩm

Mùa hè là mùa cao điểm của ngộ độc thực phẩm. Nhiệt độ cao và độ ẩm cao. Môi trường này rất thích hợp cho sự phát triển và sinh sản của các vi sinh vật như vi khuẩn và nấm mốc.

Trên thực tế, để phòng ngừa các bệnh lây truyền qua thực phẩm, chỉ cần chúng ta tuân thủ năm nguyên tắc chính về an toàn thực phẩm: giữ vệ sinh, tách riêng thực phẩm sống và chín, nấu chín kỹ, sử dụng nhiệt độ an toàn, sử dụng nước và nguyên liệu an toàn, chúng ta sẽ không tạo cơ hội cho các tác nhân gây bệnh này phát triển.

1. Nhận biết thực phẩm hư hỏng và ghi nhớ hai điểm

- Nhìn vào màu sắc: Màu sắc của thực phẩm hư hỏng thường sẫm hơn thực phẩm tươi, chẳng hạn như đậu phụ có màu vàng, thịt dưa hấu sẫm màu, táo và các loại trái cây, rau củ khác có đốm nâu. Bạn cũng có thể quan sát màu sắc của thực phẩm khi nó còn tươi. Khi bạn nhận thấy sự thay đổi về màu sắc, bạn nên cân nhắc đến nguy cơ thực phẩm bị hỏng.

- Ngửi mùi: Khi thực phẩm bị hỏng, nó thường mất đi mùi thơm ban đầu và phát ra mùi thối rữa khó chịu. Khi các thực phẩm như sữa, gạo và bánh mì hấp bị hỏng, chúng sẽ phát ra mùi chua.

2. Mua thực phẩm ở mức độ vừa phải, đừng mua quá nhiều

Ngộ độc thực phẩm thường xảy ra do ăn phải thực phẩm bị ôi thiu. Nhiệt độ phòng thường cao hơn vào mùa hè, vì vậy không nên mua quá nhiều thực phẩm cùng một lúc. Nên ăn trái cây và rau quả tươi càng sớm càng tốt.

Trước khi ăn thực phẩm dự trữ, tốt nhất bạn nên kiểm tra xem màu sắc thực phẩm có bình thường không và ngửi xem có mùi gì lạ không. Nếu bạn thấy có điều gì bất thường, đừng ăn bừa bãi.

3. Bảo quản thực phẩm đúng cách trong tủ lạnh

Nhiệt độ vào mùa hè cao hơn nên thực phẩm cần được bảo quản lạnh hoặc đông lạnh càng nhiều càng tốt. Thức ăn thừa nên được đậy kín bằng màng bọc thực phẩm và cho vào tủ lạnh. Nếu thực phẩm được đun sôi, sau đó để nguội, đậy kín và bảo quản trong tủ lạnh thì nguy cơ hư hỏng sẽ giảm đáng kể.

4. Ngâm trước khi nấu và nấu cho đến khi món ăn chín

Một số trường hợp ngộ độc thực phẩm là do thực phẩm bị nhiễm bẩn hoặc chứa độc tố, chẳng hạn như trái cây và rau quả có dư lượng thuốc trừ sâu, đậu chưa nấu chín, nấm độc...

Nên gọt vỏ trái cây và rau củ càng nhiều càng tốt trước khi ăn, ngâm rau trong nước sạch trong một khoảng thời gian nhất định trước khi nấu, đun nóng và nấu chín hoàn toàn đậu, và không ăn nấm dại.

5. Kiểm tra ngày hết hạn khi mua sắm và không mua những mặt hàng đã hết hạn

Tất cả thực phẩm đóng gói do các công ty thông thường sản xuất đều có ngày sản xuất, thời hạn sử dụng và phương pháp bảo quản. Vui lòng kiểm tra cẩn thận khi mua hàng.

Khi mua thực phẩm vào mùa hè có thời hạn sử dụng ngắn và cần phải bảo quản lạnh hoặc đông lạnh, hãy cố gắng chọn những sản phẩm gần với ngày sản xuất. Sau khi mở gói, hãy sử dụng càng sớm càng tốt và cố gắng dùng hết trước ngày hết hạn.

Nguồn và ảnh: QQ, Healthline