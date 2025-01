Chủ sở hữu chuỗi nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu lập đỉnh mới, vốn hóa có thêm 4.000 tỷ sau 2 tháng

Giữa bối cảnh thị trường chứng khoán giao dịch ảm đạm ngày cận Tết Nguyên Đán, cổ phiếu FRT của FPT Retail ngược chiều tăng 2,4% lên mức giá 192.500 đồng/cp và đóng cửa tại mức giá cao nhất phiên.

Đây cũng là mức giá kỷ lục mà cổ phiếu này đạt được trong lịch sử niêm yết. Vốn hóa của FPT Retail tương ứng vượt mức 26.200 tỷ đồng, tăng hơn 4.000 tỷ đồng so với 2 tháng trước.ư

Cổ phiếu của FRT bứt phá nhờ động lực tới từ tình hình kinh doanh khả quan. Ngay từ đầu năm 2025, chuỗi nhà thuốc Long Châu là thương hiệu đầu tiên và duy nhất được bán thuốc trên VneID - ứng dụng trên thiết bị di động được phát triển bởi Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công An, Việt Nam, có giá trị sử dụng thay thế các giấy tờ truyền thống, định danh công dân trên môi trường kỹ thuật số, cung cấp các tiện ích phát triển công dân số, chính phủ số, xã hội số với mục đích thay thế cho giấy tờ truyền thống.

Thời gian qua, tài khoản định danh điện tử VNeID đang dần được ứng dụng mạnh mẽ vào các mặt của đời sống kinh tế - xã hội, nhất là những lĩnh vực thiết yếu. Việc triển khai tính năng mua thuốc trực tuyến trên VNeID còn được coi là một trong những kế hoạch trong mục tiêu chuyển đổi số mảng chăm sóc sức khỏe.

Hoạt động trên cũng phần nào khẳng định vị thế của Long Châu trong mảng bán lẻ dược phẩm. Hiện chuỗi nhà thuốc thuốc FPT Retail được xem là “ông lớn” với lợi nhuận và số lượng cửa hàng liên tục tăng trưởng tích cực. Tính tới hết quý 3/2024, Long Châu có lợi nhuận tăng trưởng 124% so với cửa hàng và số lượng cửa hàng mở mới đạt 352 cửa hàng. Tình hình kinh doanh khởi sắc hơn nhiều so với các chuỗi khác như An Khang hay Pharmacity vẫn loay hoay đi tìm điểm hòa vốn.

Tiềm năng tăng trưởng tới từ chuỗi nhà thuốc Long Châu

Theo Vietdata, thị trường bán lẻ dược phẩm Việt Nam đạt 2 tỷ USD trong đó bao gồm 4 nhà thuốc hiện đại với hơn 3.000 cửa hàng, chiếm 43% thị phần bán lẻ dược phẩm của tổng số 60.000 nhà thuốc trên toàn quốc. Chứng khoán KBSV trong báo cáo gần đây cho rằng mô hình nhà thuốc hiện đại vẫn còn dư địa chiếm lĩnh thêm thị phần từ các hiệu thuốc nhỏ lẻ nhờ số lượng mã hàng hóa lưu kho (SKUs) đa dạng; chất lượng dịch vụ tư vấn và hậu mãi tốt; nguồn gốc thuốc minh bạch rõ ràng và các chuỗi hiệu thuốc có tiềm lực tài chính tốt hơn các hiệu thuốc nhỏ lẻ để đầu tư vào thị trường bán thuốc online.

Đáng chú ý, thị trường bán thuốc online với quy mô 107,9 triệu USD vào năm 2023 và tốc độ tăng trưởng CAGR ở mức 15,8% trong giai đoạn 2024 – 2029 sẽ là thị trường mới đầy tiềm năng cho các nhà bán lẻ dược phẩm. Do đó, KBSV cho rằng với chuỗi Long Châu tiếp tục mở mới 400 cửa hàng và đẩy mạnh thị trường kinh doanh thuốc online trong năm 2025.

Đồng quan điểm, Chứng khoán BSC đưa ra ước tính KQKD quý 4 duy trì xu hướng phục hồi trên mức nền thấp nhờ chuỗi bán đồ ICT FPTShop duy trì LNST dương sau giai đoạn tái cấu trúc đóng các cửa hàng kém hiệu quả và dần chuyển dịch cơ cấu sản phẩm sang mặt hàng có biên lợi nhuận tốt hơn (điện tử & gia dụng).

Trong khi đó, chuỗi nhà thuốc Long Châu duy trì tốc độ mở mới hiệu quả (~130 cửa hàng/quý) và duy trì doanh thu/cửa hàng đạt khoảng 1,2 tỷ đồng/tháng, ước tính không phát sinh các chi phí một lần liên quan đến tái cấu trúc và nâng cấp hệ thống vận hành như cùng kì 2023.

Theo BSC, thị phần tiếp tục tăng trưởng nhờ xu hướng chuyển dịch dần sang kênh bán lẻ hiện đại có lợi thế về công nghệ và vận hành, tín hiệu hỗ trợ tích cực của chính sách thông qua những điểm mới trong luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật BHYT và luật dược… Biên LNTT duy trì 2-3% nhờ tối ưu hóa chi phí và cải thiện danh mục sản phẩm. BSC dự phóng doanh thu thuần và LNTT năm 2024 có thể đạt 39.282 tỷ VND (tăng 23%) và 564 tỷ đồng – vượt lần lượt 5% kế hoạch DT và 351% kế hoạch LNTT.

Ước tính KQKD FPT Retail (Nguồn: BSC)

Đặc biệt, mảng kinh doanh mới là chuỗi tiêm chủng vắc-xin Long Châu cũng đã nhân rộng nhanh chóng gần đây, với số lượng trung tâm cuối quý 3/2024 vượt kế hoạch năm là 100 trung tâm. Sau một năm ra mắt, mảng vắc-xin đã đóng góp 5% vào doanh thu của Long Châu trong 9 tháng, tương đối ấn tượng. Hoạt động kinh doanh vắc-xin được đánh giá sẽ tăng trưởng nhanh chóng nhờ tăng chi tiêu cho vắc-xin do tỷ lệ tiêm chủng hiện tại còn thấp cũng như dịch vụ thiêm chủng tư nhân giành thị phần do tình trạng quá tải tại các trung tâm vắc-xin công.