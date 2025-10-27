Chủ tài khoản BIDV đặc biệt lưu ý: Thông báo nhất từ ngân hàng này về nguy cơ mất sạch tiền trong tài khoản

Theo BIDV, gần đây xuất hiện nhiều đối tượng mạo danh nhân viên ngân hàng hoặc nhân viên của các đơn vị cung cấp dịch vụ uy tín để tiếp cận khách hàng. Các đối tượng này gọi điện, gửi tin nhắn hoặc email với nội dung như: "Tài khoản bị khóa", "Miễn phí thường niên", "Quay số trúng thưởng", "Nâng hạn mức tín dụng", "Nâng hạng thẻ"… nhằm dụ người dùng cung cấp thông tin cá nhân và bảo mật.

Cụ thể, kẻ gian thường yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin thẻ (số thẻ, ngày hết hạn, mã bảo mật CVV) hoặc mã OTP qua điện thoại, tin nhắn, email, hoặc dẫn dụ truy cập vào đường link giả mạo có giao diện tương tự website ngân hàng để đánh cắp dữ liệu, từ đó chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

BIDV khẳng định, ngân hàng chỉ hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng qua các kênh chính thức, gồm: website BIDV, ứng dụng BIDV SmartBanking, tổng đài CSKH 1900 9247, và các chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc. Ngân hàng tuyệt đối không yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin thẻ, mã OTP hay mật khẩu đăng nhập SmartBanking qua bất kỳ hình thức nào, kể cả khi người liên hệ tự xưng là nhân viên BIDV.

Nhà băng này khuyến cáo khách hàng không truy cập các đường link lạ, không tải ứng dụng không rõ nguồn gốc, và không nhập thông tin bảo mật vào các trang web không chính thức. Đặc biệt, không cung cấp mã OTP trong bất kỳ trường hợp nào, vì đây là lớp bảo vệ cuối cùng của giao dịch điện tử – khi để lộ, kẻ gian có thể chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngay lập tức.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, khách hàng cần liên hệ ngay tổng đài BIDV 1900 9247, hoặc đến chi nhánh, phòng giao dịch gần nhất trong giờ hành chính để được hỗ trợ. Trong trường hợp khẩn cấp, người dùng có thể trình báo trực tiếp cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý kịp thời.