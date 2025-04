Chu Thanh Huyền - vợ Quang Hải - lên tiếng về tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ khiến nhan sắc khác lạ giữa bão drama

Mới đây, nàng WAG Chu Thanh Huyền khiến dân tình chú ý khi xuất hiện trên livestream với gương mặt có dấu hiệu khác lạ. Cô nàng dính tin đồn thẩm mỹ bởi các đặc điểm như sống mũi cao, thẳng và nhỏ gọn hơn, dáng cằm nhọn và thon gọn giống can thiệp chỉnh hình. Đặc biệt là làn da căng bóng, có thể là do trang điểm, tiêm filter, đôi môi hồng và viền rõ ràng có thể do tác động thẩm mỹ.

Trước những nghi vấn này, Chu Thanh Huyền đã lên tiếng đính chính trên livestream. Cô nàng cho biết cơ thể đang tăng cân nên thay đổi chứ không hề tiêm filter như lời đồn: "Mặt em không có tiêm mọi người ơi. Tăng cân phì nhiêu nó thế đấy. Không có tiêm gì đâu. Em đang tiêm tan bớt, xả hết đi còn không được lại bảo tiêm vào. Không bao giờ. Không có filter vào mặt đâu. Tăng cân đấy, bụng thì to, cái gì cũng to ra".

Chu Thanh Huyền bị nghi lại phẫu thuật thẩm mỹ

Đôi môi "thị phi" khiến Chu Thanh Huyền dính tin đồn thẩm mỹ giữa bão drama

Những thay đổi về ngoại hình cũng như phát ngôn của bà xã Quang Hải trong thời gian này đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bởi Chu Thanh Huyền gần đây liên tục vướng vào những ồn ào trên mạng xã hội liên quan đến việc kinh doanh và thái độ sống.

Chu Thanh Huyền – vợ của cầu thủ Nguyễn Quang Hải – là một trong những nàng WAGs nổi bật và gây chú ý nhất làng bóng đá Việt Nam thời gian qua, không chỉ bởi ngoại hình xinh đẹp mà còn vì những ồn ào xoay quanh đời tư và hoạt động trên mạng xã hội. Vào tháng 3/2025, cô vướng phải chỉ trích khi bị cho là sử dụng hình ảnh con trai để quảng bá sản phẩm sữa không phù hợp độ tuổi. Dù đã lên tiếng xin lỗi và giải thích, dư luận vẫn chia thành nhiều luồng ý kiến. Sau đó, cô đăng dòng trạng thái gây tranh cãi: "Hổ sa cơ cũng không đến lượt chó mèo lên tiếng. Rồng mắc cạn cũng không ngang hàng với tép tôm", khiến cộng đồng mạng tiếp tục bàn tán.

Tiếp sau đó, Chu Thanh Huyền công khai đấu tố một đối tác từng có quan hệ thân thiết nay chơi xấu, muốn phá việc kinh doanh của mình. Đối phương cũng ngay lập tức đáp trả bằng những bài đăng "bóc phốt" cách làm việc của bà xã Quang Hải, vấn đề công nợ hay cách cư xử, nói năng. Sau những drama, Chu Thanh Huyền giữ im lặng một thời gian, tập trung cho gia đình, chăm chỉ chia sẻ các nội dung liên quan đến chồng và con trai, dần lấy lại thiện cảm của công chúng. Quang Hải cũng thể hiện sự tin yêu với bà xã bằng bài đăng kỉ niệm ngày cưới với ba từ "anh yêu em". Động thái này giúp Chu Thanh Huyền lấy lại vị thế.

Vừa trở lại sau những ồn ào, Chu Thanh Huyền lại tiếp tục dính lùm xùm khi cô nàng bị người dân gửi đơn tố cáo những vấn đề liên quan đến kinh doanh online. Hiện cư dân mạng đang chờ kết luận của cơ quan chức năng về vấn đề xung quanh việc kinh doanh của nàng WAG Chu Thanh Huyền.

Chu Thanh Huyền khẳng định hiện tại không tiêm thẩm mỹ