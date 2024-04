Sáng nay ngày 4/4, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. ACB là một trong những ngân hàng đầu tiên tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.



Tại phiên thảo luận, cổ đông đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến hoạt động kinh doanh của ACB, trong đó có kết quả quý I ra sao, ACB có khả năng hoàn thành mục tiêu đã đề ra cho cả năm hay không...?

Ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch HĐQT ACB giữ vai trò chủ tọa đàm, điều khiển cuộc họp cổ đông.

Trả lời câu hỏi của cổ đông, ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch HĐQT ACB đã đánh giá sơ lược về tình hình kinh tế Việt Nam. Theo ông Huy, trong quý I, tình hình kinh tế Việt Nam có dấu hiệu khởi sắc như GDP tăng trưởng 5,6%/năm. Điều đặc biệt, lãi suất ổn định và ở mức thấp. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn tồn tại vài yếu tố không thuận lợi như tỷ giá tăng gần đây trên 2%, Tăng trưởng tín dụng toàn ngành còn thấp trong khi thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu khởi sắc.

Trong bối cảnh đó, hoạt động của ACB quý I vẫn có nhiều chỉ số khá tốt. Kết quả kinh doanh của ACB quý I cũng tốt với tín dụng tăng trưởng 3,7% so với cuối năm 2023, cao hơn gấp đôi so với mức tăng toàn ngành và cũng tốt hơn cùng kỳ. Huy động vốn tăng trưởng 2,1% trong đó huy động vốn CASA (tiền gửi không kỳ hạn trong tổng tiền gửi) tăng 6,4%, tỷ lệ CASA cải thiện từ 22% lên mức hơn 23%. Về lợi nhuận ước đạt 4.900 tỷ đồng, sát kế hoạch của cả năm. Lợi nhuận giảm nhẹ so với cùng kỳ khoảng 5% do cùng kỳ năm trước có khoản thu bất thường từ xử lý nợ. Nếu loại trừ bỏ yếu tố bất thường của cùng kỳ thì quý I năm nay tăng trưởng ACB là 3%.

Đề cập đến câu hỏi liên quan lãi suất, Chủ tịch ACB nhận định: "Lãi suất sẽ ổn định ở mức thấp từ nay đến cuối năm, có thể tăng lại trong các quý tiếp theo nhưng mức tăng không nhiều. ACB dự kiến duy trì lãi suất cho vay thấp, như cho vay doanh nghiệp chỉ 4,9% trong khi cho vay cá nhân chỉ 6-8%/năm. Đây là mức lãi suất rất hỗ trợ khách hàng".

Chủ tịch ACB trả lời cổ đông

Về dư nợ cho vay bất động sản, ông Huy cho hay, ACB không tập trung cho vay các dự án bất động sản hay các nhà phát triển bất động sản. Dư nợ cho vay bất động sản đầu tư ở ACB là dưới 1% và không có nợ xấu. Dư nợ cho vay người mua nhà đang chiếm khoảng 22% nhưng nợ xấu cũng thấp hơn nhiều mức thị trường chung, chỉ quoanh mức hơn 1%.

"Đối với trái phiếu doanh nghiệp, ACB không đầu tư vào mảng này và thời gian tới cũng không có ý định mở rộng lĩnh vực này. Tất nhiên ACB có khoản đầu tư trái phiếu ngắn hạn. Đó là hoạt động kinh doanh bình thường của công ty con nhưng không chiếm tỷ trọng đáng kể của ACB", ông Huy nói thêm.

Về doanh số Banca năm 2023, ông Huy nhận định, chỉ số này tại ACB có sụt giảm so với các năm trước nhưng vẫn giữ vị thế top đầu thị trường. Dự kiến năm nay ACB sẽ giữ mức như năm 2023 nhưng không đặt mục tiêu tăng trưởng về Banca.

"ACB luôn khẳng định là một trong những ngân hàng có mô hình phân phối bảo hiểm hướng tới chất lượng cũng như tiêu chí lành mạnh về tư vấn. Đó là lý do mà chúng tôi được khách hàng ủng hộ về Banca. Chúng tôi tin tưởng khó khăn trong thời gian tới sẽ đi qua, thị trường sẽ tốt hơn và thúc đẩy lại hoạt động phân phối bảo hiểm của ngành ngân hàng", Chủ tịch ACB nhấn mạnh.