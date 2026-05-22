Chủ tịch Đèo Cả: "Chúng tôi không hứa những điều dễ nghe, chúng tôi cam kết làm những việc có thể kiểm chứng bằng kết quả"

Chủ tịch HĐQT Hồ Minh Hoàng

Ngày 22/5/2026, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (Mã chứng khoán: HHV), Chủ tịch HĐQT Hồ Minh Hoàng nhấn mạnh HHV không chỉ là một doanh nghiệp niêm yết trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, mà là một cấu phần quan trọng trong hệ sinh thái Tập đoàn Đèo Cả.

Theo ông Hồ Minh Hoàng, trong bối cảnh đất nước bước vào chu kỳ phát triển mới, hạ tầng giao thông tiếp tục giữ vai trò đi trước mở đường, tạo động lực tăng trưởng, giảm chi phí logistics, mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

“Có những thời điểm doanh nghiệp đi tìm cơ hội, nhưng cũng có những thời điểm cơ hội của đất nước gọi tên những doanh nghiệp có năng lực, có bản lĩnh và có trách nhiệm. HHV đang đứng trước một thời điểm như vậy”, Chủ tịch HĐQT HHV phát biểu.

Chủ tịch HĐQT HHV khẳng định, HHV phát triển trong hệ sinh thái Đèo Cả với chuỗi năng lực gồm phát triển dự án, thu xếp vốn, tư vấn thiết kế, thi công xây lắp, quản lý vận hành, bảo trì, thu phí, ứng dụng công nghệ, đào tạo nhân lực và kiểm soát nội bộ.

Trong thời gian qua, Đèo Cả đã hoạch định rõ chiến lược “tăng trưởng tập trung”, không mở rộng dàn trải, không chạy theo phong trào và không đầu tư vào những lĩnh vực nằm ngoài năng lực cốt lõi. Trọng tâm của Đèo Cả và HHV vẫn là đầu tư, thi công, quản lý vận hành hạ tầng giao thông.

Từ hầm xuyên núi, cao tốc, cầu lớn đến quản lý vận hành, bảo trì, thu phí, HHV từng bước nâng cao giá trị, định vị thương hiệu và đồng hành cùng Tập đoàn Đèo Cả trong hệ sinh thái hạ tầng giao thông Việt Nam.

“HHV không phải ‘Thánh Gióng’ để sau một đêm vươn vai thành người khổng lồ. HHV phải là con ngựa bền bỉ trên dặm đường dài: có sức, có hướng, có kỷ luật và có khả năng đi xa”, ông Hồ Minh Hoàng nhấn mạnh.

Tăng trưởng tập trung : biết tiến và biết dừng

Một trong những thông điệp đáng chú ý tại Đại hội là quan điểm tăng trưởng có kỷ luật, kiểm soát rủi ro và không đánh đổi an toàn dài hạn để lấy tăng trưởng ngắn hạn.

Theo ông Hồ Minh Hoàng, trong quản trị doanh nghiệp, “có những quyết định làm tiếp là bản lĩnh, nhưng cũng có những quyết định dừng lại mới là bản lĩnh”. Thực tế, có những dự án Đèo Cả và HHV đã đầu tư nhiều công sức, tài chính và thời gian nghiên cứu, chuẩn bị, nhưng khi đánh giá thấy rủi ro vượt ngưỡng kiểm soát hoặc điều kiện triển khai chưa bảo đảm, doanh nghiệp chủ động dừng lại hoặc chưa tiếp tục.

Các dự án như Đại lộ sông Hồng, Tân Phú - Bảo Lộc được nhắc đến như ví dụ cho tinh thần thận trọng trong lựa chọn dự án. Theo lãnh đạo HHV, với các dự án lớn, nếu chỉ nhìn vào quy mô mà không nhìn vào pháp lý, dòng tiền, nguồn vốn, cơ chế chia sẻ rủi ro và khả năng tổ chức thực hiện, thì rất dễ biến cơ hội thành gánh nặng.

“Chúng tôi không né việc khó. Đèo Cả và HHV luôn chọn việc khó để làm. Nhưng việc khó phải có cơ chế phù hợp, nguồn lực phù hợp, phương án tài chính phù hợp và phải tạo ra giá trị thật. Chúng tôi không lấy tiền của cổ đông để phiêu lưu, càng không dùng thương hiệu Đèo Cả và HHV để đánh cược vào những dự án chưa đủ điều kiện thành công”, Chủ tịch Hồ Minh Hoàng nói.

Trong giai đoạn tới, HHV xác định tiếp tục nâng cao năng lực tài chính để tham gia các dự án mới có quy mô lớn hơn, yêu cầu kỹ thuật cao hơn và thời gian hoàn vốn dài hơn.

Doanh nghiệp sẽ nghiên cứu các phương án huy động vốn phù hợp, bao gồm tăng vốn chủ sở hữu, hợp tác với nhà đầu tư chiến lược, huy động tín dụng trung và dài hạn, phát hành công cụ tài chính theo quy định pháp luật, hợp tác theo mô hình BCC và các cấu trúc vốn linh hoạt khác.

Tuy nhiên, lãnh đạo HHV khẳng định huy động vốn không nhằm mở rộng quy mô bằng mọi giá, mà để tạo năng lực thực hiện các dự án thật, tạo tài sản thật, dòng tiền thật và giá trị thật cho cổ đông.

“Cổ đông có quyền kỳ vọng HHV tăng trưởng, nhưng cổ đông cũng có quyền đòi hỏi HHV tăng trưởng an toàn. Ban lãnh đạo HHV phải quản trị vốn như quản trị máu của doanh nghiệp: máu phải lưu thông, nhưng không được chảy sai chỗ, không được thất thoát và không được tạo áp lực làm suy yếu cơ thể”, Chủ tịch Hồ Minh Hoàng chia sẻ.

Đại hội cũng ghi nhận bối cảnh tích cực khi Chính phủ ban hành Nghị định 122/2026/NĐ-CP nhằm tháo gỡ vướng mắc cho các dự án BOT giao thông. Theo HHV, đây là tín hiệu quan trọng cho thấy Nhà nước đang lắng nghe thực tiễn, chia sẻ rủi ro và từng bước khôi phục niềm tin cho nhà đầu tư hạ tầng.

Ông Hồ Minh Hoàng phát biểu tại sự kiện

Với HHV, tinh thần tháo gỡ này là cơ sở quan trọng để củng cố niềm tin của cổ đông, tổ chức tín dụng, nhà đầu tư và các đối tác trong hệ sinh thái PPP++. Khi các vướng mắc về doanh thu, phương án tài chính, cơ chế chia sẻ rủi ro được xem xét xử lý trên tinh thần hài hòa lợi ích giữa Nhà nước - doanh nghiệp - người dân, các dự án BOT/PPP sẽ có điều kiện ổn định dòng tiền, nâng cao năng lực vận hành và tạo dư địa cho tái đầu tư, mở rộng trong tương lai.

Tuy nhiên, ông Hồ Minh Hoàng cũng nhấn mạnh: chính sách mở ra cơ hội, còn niềm tin của cổ đông chỉ có thể được giữ bằng năng lực thực hiện, kỷ luật tài chính, minh bạch thông tin và kết quả cụ thể của doanh nghiệp.

Đề xuất giải pháp từ thực tiễn công trường

Trước những khó khăn của lĩnh vực hạ tầng giao thông, Đèo Cả và HHV không chỉ nêu vướng mắc mà chủ động xây dựng các kiến nghị, giải pháp cụ thể để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Các kiến nghị tập trung vào việc hình thành cơ chế đặt hàng của Nhà nước đối với những bài toán lớn về hạ tầng; cho phép doanh nghiệp trong nước có năng lực tham gia từ sớm ở bước nghiên cứu tiền khả thi; tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt tiếp cận và làm chủ công nghệ mới như TBM; đào tạo nhân lực thực chiến ngay tại công trường; và tháo gỡ tín dụng trung, dài hạn cho các dự án PPP giao thông khả thi.

Theo HHV, muốn có doanh nghiệp Việt mạnh thì phải giao việc lớn cho doanh nghiệp Việt đủ năng lực. Không có công trường thì không có kỹ sư giỏi; không có dự án thật thì không có công nghệ thật; không có trách nhiệm thật thì không có doanh nghiệp lớn thật.

Một điểm nhấn khác tại Đại hội là sự đa dạng trong cơ cấu cổ đông của HHV. Lãnh đạo HHV chia sẻ rất vui mừng khi công ty có sự đồng hành của nhiều nhóm cổ đông từ công nhân, kỹ sư, cán bộ đang làm việc trên công trường; nhà đầu tư cá nhân ở nhiều địa phương; doanh nghiệp đồng hành; chuyên gia kinh tế, tài chính, chứng khoán; nhà nghiên cứu, giảng viên đại học; đến các đối tác trong hệ sinh thái PPP++.

Điều đó cho thấy HHV không chỉ là một mã cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, mà đang dần trở thành điểm gặp gỡ của niềm tin vào hạ tầng giao thông Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam và con đường phát triển có kỷ luật, có văn hóa, có trách nhiệm.

Chủ tịch HĐQT HHV kêu gọi cổ đông tiếp tục đồng lòng cùng doanh nghiệp. “Đồng lòng không có nghĩa là chỉ vỗ tay khi thuận lợi. Đồng lòng là cùng hiểu chiến lược, cùng chia sẻ khó khăn, cùng giám sát minh bạch, cùng yêu cầu Ban lãnh đạo làm đúng cam kết và cùng kiên trì với con đường dài hạn”, ông nói.

Kết thúc thông điệp tại Đại hội, Chủ tịch Hồ Minh Hoàng khẳng định HHV sẽ tiếp tục đồng hành cùng Tập đoàn Đèo Cả, kiên định với chiến lược tăng trưởng tập trung, bám chắc mảng cốt lõi là đầu tư - thi công - quản lý vận hành hạ tầng giao thông; huy động vốn có trách nhiệm; quản trị rủi ro chặt chẽ; xây dựng văn hóa doanh nghiệp; đào tạo nguồn nhân lực thực chiến; từng bước nâng cao giá trị doanh nghiệp và đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước.

“Chúng tôi không hứa những điều dễ nghe. Chúng tôi cam kết làm những việc có thể kiểm chứng bằng kết quả. Với Đèo Cả và HHV, con đường phía trước còn dài, nhưng đó là con đường chúng tôi đã chọn, đã hiểu và có đủ bản lĩnh để đi tiếp. Với tôi, đích đến luôn là chân trời phía trước”, Chủ tịch Hồ Minh Hoàng nhấn mạnh.