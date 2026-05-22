Diện mạo Đồng Nai sau ngày "lên" Thành phố

Sau khi chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đồng Nai bước vào giai đoạn phát triển mới với diện mạo đô thị hiện đại, đa trung tâm. Diện tích 12.700 km², dân số gần 5 triệu người, 95 đơn vị hành chính cấp xã — Đồng Nai xác định hai trục phát triển chiến lược: ven sông Đồng Nai và Sân bay quốc tế Long Thành.





Toàn cảnh sông Đồng Nai đi qua đô thị Biên Hòa nhìn từ trên cao. Dòng sông uốn lượn qua các cồn xanh và khu dân cư dày đặc — 'xương sống' cảnh quan được quy hoạch thành trục phát triển chiến lược, hài hòa giữa đô thị hiện đại và bảo tồn thiên nhiên.



Cù lao Phố từng là thương cảng sầm uất bậc nhất vùng Đàng Trong, nay được quy hoạch thành khu đô thị kiểu mẫu, hiện đại với quy mô gần 300 ha. Con đường ven sông dài 5,6 km vừa hoàn thành cuối năm 2025 tạo thêm hành lang xanh cho đô thị.

Trung tâm đô thị Biên Hòa về đêm — thành phố trực thuộc Trung ương mới thành lập với gần 5 triệu dân tỏa sáng dọc hai bờ sông Đồng Nai. Hệ thống cầu và đường ven sông thắp sáng phản chiếu xuống mặt nước tạo nên diện mạo đô thị hiện đại, sống động.





Aqua City — khu đô thị quy mô lớn trên trục sông Đồng Nai với bến du thuyền và hạ tầng đồng bộ. Hội tụ đầy đủ điều kiện của một đô thị sinh thái cao cấp, Aqua City thu hút cư dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho Thành phố Đồng Nai.



Aqua City 'thắp sáng' dải đô thị ven sông Đồng Nai. Nhìn từ trên cao, khu đô thị hiện ra với hệ thống đường nội khu, bến du thuyền và không gian công cộng quy hoạch bài bản — hình mẫu cho xu hướng phát triển đô thị sinh thái của Thành phố Đồng Nai.



Pháo hoa rực rỡ tại Aqua City trong đêm Lễ công bố thành lập Thành phố Đồng Nai ngày 18/05/2025. Được chọn làm địa điểm tổ chức sự kiện lịch sử này, Aqua City trở thành biểu tượng cho giai đoạn phát triển mới của vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai.





Phố xá phường Trấn Biên trong những ngày đầu Đồng Nai lên thành phố trực thuộc Trung ương. Biển hiệu mừng sự kiện và triển lãm ảnh về diện mạo thành phố được bày dọc vỉa hè. Trấn Biên là một trong những phường có dân số cao nhất cả nước với hơn 125.000 người.



Hàng loạt cao ốc, chung cư cao tầng mọc lên giữa khu dân cư hiện hữu, phản ánh tốc độ đô thị hóa nhanh chóng của Đồng Nai. Phía xa là dải sông Đồng Nai — minh chứng cho định hướng phát triển đô thị gắn với trục cảnh quan sông nước.



Trung tâm Long Khánh với khu đô thị mới đang hình thành bên dưới chân núi Chứa Chan. Đây là một trong những điểm được đầu tư trọng điểm để phát triển du lịch tâm linh, sinh thái — minh chứng cho chiến lược phát triển đa trung tâm của Thành phố Đồng Nai.





Cầu Phước Khánh — một trong những cây cầu dây văng lớn nhất khu vực — đang trong giai đoạn thi công hợp long trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, dự kiến hoàn thành tháng 6/2025, kết nối trực tiếp Đồng Nai với TP HCM qua hành lang phía Nam.



Cầu Long Hưng — dự kiến hoàn thành năm 2028 — sẽ là mắt xích kết nối chiến lược giữa TP HCM và TP Đồng Nai. Cùng với cầu Phước Khánh, đây là công trình giao thông then chốt định hình tương lai đô thị liên vùng của Đông Nam Bộ.





Trung tâm đô thị Nhơn Trạch về đêm với vòng xuyến hoa sen và đại lộ thẳng tắp kết nối sân bay Long Thành với Vành đai 3 TP HCM. Nhơn Trạch được định hướng là đô thị vệ tinh sân bay trong tương lai, đang chuyển mình nhanh chóng nhờ hệ thống hạ tầng liên vùng.



Nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu kết nối với trục đường dẫn vào sân bay Long Thành đang chuẩn bị thông xe. Hệ thống cao tốc và vành đai đan xen là hạ tầng xương sống, mở rộng không gian phát triển và rút ngắn khoảng cách Đồng Nai với các trung tâm kinh tế lớn.



Sân bay quốc tế Long Thành với nhà ga kiến trúc hình bông sen độc đáo, tổng vốn đầu tư gần 16 tỷ USD. Công trình dự kiến đưa vào hoạt động cuối năm 2026, là 'cú huých' lớn nhất cho tăng trưởng kinh tế Đồng Nai và toàn vùng Đông Nam Bộ trong thập kỷ tới.

