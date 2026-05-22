Thời hạn nộp tiền thuê đất năm nay có thay đổi quan trọng: Hai mốc thời gian người dân cần nhớ để tránh bị phạt tiền lên đến hàng triệu đồng

Hoàng Nguyễn | 22-05-2026 - 09:51 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cục Thuế Thành phố Hà Nội vừa phát đi thư ngỏ gửi đến cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân thuê đất trên địa bàn về thời hạn nộp tiền thuê đất phát sinh hằng năm trong năm 2026.

Theo hướng dẫn từ cơ quan thuế, căn cứ vào Nghị định số 126/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 373/2025/NĐ-CP) và Nghị định số 103/2024/NĐ-CP của Chính phủ, mốc thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính đã được quy định rất cụ thể.

Đối với những trường hợp nộp tiền thuê đất hằng năm từ năm thứ hai trở đi, thời hạn nộp tiền phát sinh phải nộp năm 2026 được chia làm hai kỳ.

Cụ thể, ở kỳ thứ nhất, người nộp thuế phải hoàn thành 50% số tiền chậm nhất là vào ngày 31/5/2026. Đối với kỳ thứ hai, phần tiền còn lại phải được nộp đủ với thời hạn chậm nhất là ngày 31/10/2026.

Cục Thuế Thành phố Hà Nội đề nghị người thuê đất nghiêm túc thực hiện việc nộp tiền thuê đất phát sinh năm 2026 đúng theo Thông báo đã được gửi đi.

Cơ quan quản lý cũng đưa ra lưu ý quan trọng đối với các trường hợp trễ hạn. Theo đó, nếu quá thời hạn nộp tiền theo Thông báo mà người thuê đất vẫn không nộp đủ tiền vào ngân sách nhà nước, họ sẽ bắt buộc phải nộp thêm khoản tiền chậm nộp theo đúng các quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Nhằm hỗ trợ tối đa cho người dân và doanh nghiệp, cơ quan thuế cũng cung cấp các đầu mối liên hệ giải quyết khó khăn. Trong quá trình thực hiện, nếu có bất kỳ vướng mắc nào phát sinh, các doanh nghiệp và tổ chức có thể liên hệ trực tiếp với Cục Thuế Thành phố Hà Nội. Riêng đối với nhóm hộ gia đình và cá nhân, cơ quan Thuế cơ sở trực tiếp quản lý thu tiền thuê đất sẽ là nơi tiếp nhận thông tin và hướng dẫn chi tiết để đảm bảo quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế diễn ra thuận lợi nhất.

Lãi chậm nộp và Phạt hành chính

Theo hệ thống pháp luật thuế hiện hành (cập nhật đến tháng 1/2026 gồm Luật Quản lý thuế và Nghị định 310/2025/NĐ-CP), nếu vi phạm thời hạn, người thuê đất sẽ chịu "chế tài kép":

Tiền chậm nộp (Lãi suất) 0,03%/ngày: Ngay khi quá hạn một ngày, hệ thống thuế sẽ tự động tính tiền lãi theo công thức:

Số tiền chậm nộp = Số tiền thuế nộp thiếu x 0,03% x Số ngày chậm nộp

(Lưu ý: Mức này áp dụng liên tục cho đến khi nộp đủ tiền vào ngân sách).

Phạt vi phạm hành chính (Nếu chậm nộp hồ sơ): Nghị định 310/2025/NĐ-CP (có hiệu lực từ 16/1/2026) đã quy định rõ hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế liên quan đến tiền thuê đất cũng bị xử phạt nặng. Mức phạt có thể từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng tùy theo số ngày chậm nộp hồ sơ.

