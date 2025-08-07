Chủ tịch FPT Trương Gia Bình đích thân đón chiếc cúp danh giá nhất Châu Âu đến Đà Nẵng

FPT mới đây đã chào đón Chelsea Football Club (Chelsea FC) đến Đà Nẵng trong sự kiện đánh dấu hành trình hai thập kỷ phát triển tại thành phố - nơi hiện đang là trung tâm của hệ sinh thái công nghệ và giáo dục của tập đoàn. Sự kiện có sự hiện diện của Chủ tịch FPT Trương Gia Bình cùng một số lãnh đạo tập đoàn và đại diện phía Chelsea FC.

"Lấy AI làm trọng tâm, FPT cam kết nâng tầm quá trình chuyển đổi số của Chelsea FC lên một đẳng cấp mới, đưa trí tuệ nhân tạo vào từng quy trình công nghệ. Mục tiêu của chúng tôi là hỗ trợ câu lạc bộ triển khai các giải pháp AI có khả năng nhân rộng, nhằm thúc đẩy thành công cả trong và ngoài sân cỏ," ông Phạm Minh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc FPT kiêm Tổng Giám đốc FPT Software nhấn mạnh.

Chuyến thăm của Chelsea FC cùng tinh thần chiến thắng tại Việt Nam không chỉ mang tính biểu tượng — mà còn thể hiện khát vọng chung: tiên phong vì mục tiêu lớn, chinh phục mọi thử thách và lan tỏa niềm vui đến người hâm mộ và cộng đồng trên toàn thế giới.

Sự hiện diện của chiếc cúp danh giá nhất châu Âu tại Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ tạo cảm hứng mạnh mẽ để FPT vươn tới những đỉnh cao công nghệ mới trong chặng đường tiếp theo.

Trước đó, vào hồi trung tuần tháng 4 năm nay, Chelsea FC đã công bố thiết lập quan hệ hợp tác toàn cầu với Tập đoàn FPT. Thỏa thuận hợp tác này được kỳ vọng sẽ giúp người hâm mộ của Chelsea FC nâng tầm trải nghiệm số và giúp CLB bóng đá hàng đầu thế giới này chuyển đổi số toàn diện, đạt được những hiệu quả vượt trội trong vận hành, ra quyết định.

Hợp tác này cũng thể hiện cam kết triển khai những công nghệ tiên tiến, bao gồm phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo tại thị trường Vương Quốc Anh nói riêng và trên quy mô toàn cầu nói chung.

Với hạ tầng công nghệ, các giải pháp dịch vụ tiên tiến, đội ngũ nhân sự đẳng cấp quốc tế và đặc biệt là năng lực trong các công nghệ lõi như AI, Bigdata, Cloud…., FPT sẽ giúp Chelsea FC không chỉ tăng cường sự gắn kết đối với người hâm mộ, mang đến những trải nghiệm sống động ngay tại sân vận động mà còn trên đa dạng các kênh số như website, các ứng dụng chính thức của đội bóng.

Sức mạnh sáng tạo của công nghệ và kinh nghiệm tích lũy trong hơn 37 năm qua của FPT sẽ mang lại những cảm hứng mới mẻ cho người hâm mộ của CLB này theo cách khác biệt và cá nhân hóa. FPT tư vấn, xây dựng và triển khai các giải pháp công nghệ, phục vụ mục tiêu mở rộng và phát triển toàn cầu của đội bóng hàng đầu thế giới này.