Chủ tịch huyện ở Đồng Nai xin nghỉ việc sau khi bị kỷ luật vụ xây không phép 680 căn nhà

Ngày 10/5, một lãnh đạo Huyện ủy Trảng Bom ( Đồng Nai ) xác nhận: bà Vũ Thị Minh Châu, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom đã có đơn xin nghỉ việc vì lý do sức khỏe.

Đơn xin nghỉ việc của bà Châu được chuyển về Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Một khu vực dự án KDC Tân Thịnh

Trước đó vào ngày 12/4/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã ký kết luận thanh tra dự án Khu dân cư Tân Thịnh (xã Đồi 61, huyện Trảng Bom) do Công ty cổ phần Đầu tư LDG làm chủ đầu tư đã xây dựng không phép 680 căn biệt thự và nhà liên kế.

Theo kết luận thanh tra, bà Vũ Thị Minh Châu - Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom cùng nhiều lãnh đạo khác của huyện này đã thiếu trách nhiệm trong việc phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật về đất đai liên quan đến dự án trên, như: Kiểm kê, áp giá bồi thường không đúng chủ sử dụng đất, thưởng di dời sai hoặc hồ sơ kiểm kê, thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi đất... không đúng chủ sử dụng đất, vi phạm các quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Trong vụ sai phạm của Công ty CP đầu tư LDC tại Dự án Khu dân cư Tân Thịnh, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", thực hiện lệnh bắt giam nhiều cá nhân có liên quan đến sai phạm. Ngày 30/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Khánh Hưng (45 tuổi, Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Đầu tư LDG) về hành vi lừa dối khách hàng.

Cũng liên quan đến sai phạm tại dự án Khu dân cư Tân Thịnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can , thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Nhật Huy (46 tuổi, chuyên viên Phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom); Lương Quang Huy (44 tuổi, Chủ tịch UBND xã Giang Điền, nguyên Phó trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom); Phan Duy Nghĩa (59 tuổi, nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom) và Nguyễn Hải Triều (45 tuổi, Phó trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom) để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cùng tội danh này, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Nguyễn Lan Hạnh, chuyên viên Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Trảng Bom.