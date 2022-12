Chủ tịch Louis Holdings ‘thổi giá’ mã chứng khoán gấp 37 lần, thu lời hơn 154 tỉ đồng

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố ông Đỗ Thành Nhân và bảy bị can về tội thao túng thị trường chứng khoán . So với kết luận lần trước, C03 đề nghị truy tố thêm ba bị can.



Nhóm lãnh đạo Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt (mã TVB) bị đề nghị truy tố gồm: Phạm Thanh Tùng - chủ tịch hội đồng quản trị, Đỗ Đức Nam - tổng giám đốc, Lê Thị Thu Hương - phó tổng giám đốc…

Nhóm lãnh đạo Louis Holdings bị đề nghị truy tố gồm: Vũ Ngọc Long, Ngô Thục Vũ - cùng là nguyên phó tổng giám đốc; Trịnh Thị Thúy Linh - giám đốc hành chính.

Mua lại cổ phiếu giá rẻ rồi 'thổi giá'

Theo kết luận, ông Đỗ Thành Nhân làm chủ tịch hội đồng quản trị Louis Holdings, hoạt động kinh doanh chính là xuất nhập khẩu gạo. Từ năm 2020 đến cuối 2021, Louis Holdings mua cổ phần sở hữu thêm nhiều công ty, trong đó có 6 công ty niêm yết trên sàn chứng khoán để tạo nhóm "hệ sinh thái" Louis Holdings. Ông Nhân trực tiếp đứng tên đại diện 3 công ty.

Tháng 1-2021, ông Nhân mua lại 9 triệu cổ phiếu BII của Công ty công nghiệp Bảo Thư đang hoạt động yếu kém, có nguy cơ bị hủy niêm yết trên sàn. Một tháng sau, được sự tư vấn của Đỗ Đức Nam, ông Nhân tiếp tục mua bán, thâu tóm cổ phiếu "rác" mã TGG (Công ty cổ phần Trường Giang) với giá 1.800 đồng/cổ phiếu.

Sau khi mua số lượng lớn, Đỗ Thành Nhân đã bàn bạc, thỏa thuận để thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu mã BII và TGG nhằm thu lợi bất chính.

Các bị can (từ trái qua): Đỗ Thành Nhân, Đỗ Đức Nam, Trịnh Thị Thúy Linh và Lê Thị Thùy Liên - Ảnh: CACC

Ông Nhân đăng ký mở hai tài khoản tại Công ty cổ phần Chứng khoán Beta và Công ty Chứng khoán Trí Việt. Cùng lúc, chủ tịch Louis Holdings chỉ đạo hàng chục nhân viên thân tín và người thân mở tài khoản tại Trí Việt và các công ty khác.

Các tài khoản chứng khoán sau khi mở xong đều chuyển về cho ông Nhân và Nam sử dụng. Nguồn tiền để thực hiện mua bán, khớp lệnh chủ yếu ông Nhân vay của Công ty quản lý tài sản Trí Việt.

Ông Nam sẽ chịu trách nhiệm chỉ đạo nhân viên thuộc Công ty Chứng khoán Trí Việt thao tác khớp lệnh mua, bán nội bộ, mua bán chéo, khớp lệnh tạo giá đóng cửa ATC, mua bán thỏa thuận... đối với mã chứng khoán BII và TGG cho nhóm tài khoản Đỗ Thành Nhân.

Kết quả điều tra xác định, trong vòng 10 tháng của năm 2021, Đỗ Thành Nhân và Đỗ Đức Nam đã sử dụng nhóm các tài khoản chứng khoán này thực hiện các giao dịch mua, bán, khớp lệnh nội bộ, khớp lệnh chéo, tạo cung cầu giả tạo... với số lượng lớn để "thổi giá" cố phiếu BII, TGG lên cao gấp nhiều lần.

Hằng ngày, ông Nam thông báo và chốt với ông Nhân về danh sách, số lượng tiền vào từng tài khoản.

Lập nhóm 10.000 người trên mạng xã hội, tung tin giả để 'lùa gà'

Theo kết luận, ông Nhân đã mua 6 triệu cổ phiếu BII với giá 5.700 đồng đến 6.500 đồng/cổ phiếu. Đồng thời chủ tịch Louis Holdings dùng tài khoản của vợ cũ và người thân mua thêm 4 triệu cổ phiếu BII cũng ở mức giá rẻ như này.

Sau khi sở hữu số lượng lớn cổ phiếu, ông Nhân và ông Nam đã sử dụng nhiều tài khoản chứng khoán để mua bán nội bộ, khớp lệnh chéo nhằm đẩy giá cổ phiếu BII lên cao gấp nhiều lần.

Chưa hết, để dụ dỗ người mua, ông Nhân còn lập nhóm trên mạng xã hội có tên Louis Family có 10.000 người tham gia rồi hô hào, đưa ra mục tiêu giá các cổ phiếu BII sẽ tăng nhiều lần. Chủ tịch Louis Holdings liên tục đăng các nội dung trên nhóm này về việc cổ phiếu ông đang nắm giữ sẽ tăng giá để "lùa gà", thu hút các nhà đầu tư mua vào.

Thời điểm đó, mã cổ phiếu BII đã có nhiều ngày "làm mưa làm gió" trên thị trường chứng khoán, liên tục các phiên tăng trần với khối lượng khớp lệnh lớn, thanh khoản cao.

Đến ngày 18-9-2021, BII lập đỉnh với giá 33.800 đồng/cổ phiếu, gấp khoảng 10 lần giá thời điểm nhóm ông Nhân mua vào hồi tháng 1. Sau khi lập vùng giá ở đỉnh, đến ngày 6-10, nhóm Đỗ Thành Nhân, Đỗ Đức Nam đã thực hiện xong việc bán chốt lời, thu lợi bất chính.

Cơ quan điều tra thực hiện khám xét trụ sở Trí Việt tối 20-4 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tương tự, với mã cổ phiếu TGG, nhóm ông Nhân bắt đầu mua từ lúc có giá 1.800 đồng. Sau đó chủ tịch Louis Holdings dùng nhiều tài khoản mua hơn 10 triệu cổ phiếu này ở vùng giá 4.000-5.000 đồng.

Sau khi ông Nhân hô hào và thu hút được sự chú ý của số lượng lớn nhà đầu tư, giá cổ phiếu TGG liên tục có các phiên tăng trần với khối lượng khớp lệnh lớn và lập đỉnh với giá 74.800 đồng/cổ phiếu. Giá này được xác định tăng gấp 37 lần thời điểm ông Nhân mua vào.

Ngay sau khi thiết lập vùng giá đỉnh là các phiên cổ phiếu TGG giảm sàn liên tục do mất thanh khoản, trắng bên mua hoặc khối lượng giao dịch mua bán rất ít. Giá TGG sau đó giảm về vùng 10.000 đồng khiến nhiều nhà đầu tư thua lỗ nặng.

Kết quả điều tra xác định tổng số tiền nhóm ông Đỗ Thành Nhân thu lợi bất chính từ hành vi thao túng chứng khoán, "thổi giá" hai mã cổ phiếu trên là 154,7 tỉ đồng.

Tại cơ quan điều tra, ông Đỗ Thành Nhân đã thừa nhận việc thỏa thuận, thông đồng, thống nhất với Đỗ Đức Nam về việc thực hiện giao dịch, mua bán, khớp lệnh đẩy giá cổ phiếu Công ty BII và TGG nhằm thu lợi bất chính.