MB vài năm qua là một trong những tổ chức tín dụng trong nước cho Novaland, Trung Nam group vay dài hạn, đầu tư trái phiếu nhiều nhất. Do đó, trong một số Đại hội thường niên của nhà băng gần đây, ban lãnh đạo MB nhiều lần nhận các câu hỏi của cổ đông về tình hình trả nợ, rủi ro thanh khoản với các khoản vay của đối tác lớn.

Tại hội nghị Cập nhật kết quả kinh doanh và triển vọng tăng trưởng năm 2024 của MB, chiều ngày 5/8, ông Lưu Trung Thái – Chủ tịch HĐQT MB tiếp tục trả lời chất vấn cổ đông về các khoản vay tại Novaland, Trung Nam, Sun Group.

Ông Thái cho biết, với Trung Nam Group, trong năm nay, dư nợ doanh nghiệp này đã giảm 2.000 tỷ đồng. Danh mục vay của Trung Nam chủ yếu tập trung vào nhóm điện mặt trời với các dự án đang vận hành đúng tiến độ, có dòng tiền đảm bảo trả nợ.

"Chúng tôi không xếp khoản vay của Trung Nam Group vào nhóm nợ xấu. Các dự án giải ngân cho Trung Nam đang vận hành tốt, có đủ khả năng trả nợ", ông nói.

Tương tự, năm nay, Novaland cũng giảm thêm 1.500 tỷ đồng trên tổng dư nợ tại MB. Theo ông Thái, các khoản vay của Novaland không rơi vào trạng thái nguy hiểm như nhiều đầu tư đang lo lắng.

Với doanh nghiệp này, MB đã giải ngân ba dự án, đang tiến triển tốt. Trong đó, dự án tại Vũng Tàu hoàn toàn đầy đủ đang trong quá trình bán hàng. Dự án tại Phan Thiết không có vướng mắc về pháp lý, hiện đang trong tiến trình định giá đất theo Luật Đất đai mới.

Còn dự án Aqua City Đồng Nai, ngân hàng vẫn theo dõi thường xuyên và cập nhật thông tin để hoàn chỉnh thủ tục pháp lý. Theo thông tin MB nhận được từ Nova và các bên liên quan, tiến trình tháo gỡ pháp lý đang được triển khai với sự đồng hành của Chính phủ để "phá băng" cho lĩnh vực bất động sản.

Do đó, theo ông Thái, năm nay, MB không quan ngại dòng tiền trả nợ của Novaland. Năm sau, hai dự án đầu tiên chúng tôi kỳ vọng có thể hoàn chỉnh được hồ sơ, phương án kinh doanh.

Ông nói thêm, tại Sun Group, ngân hàng không gặp khó khăn trong việc cân đối tài sản đảm bảo và tình hình trả nợ của doanh nghiệp. Hiện nay MB đang tập trung cho Sun Group với các dự án phát triển du lịch. Một số dự án về bất động sản của doanh nghiệp MB có giải ngân nhưng với quy mô tín dụng thấp.

"MB những năm qua đều giới hạn quy mô đầu tư vào bốn nhóm doanh nghiệp này. Tài sản đảm bảo thường gấp ba lần quy mô dư nợ cho vay. Nên chúng tôi luôn có biện pháp để kiểm soát khoản vay của các doanh nghiệp này", ông Thái nhấn mạnh.



Bên cạnh nội dung về khoản vay của bốn doanh nghiệp, ông Thái còn chia sẻ lộ trình chuyển giao ngân hàng bắt buộc. Hiện, MB đã trình xong phương án lên Ngân hàng Nhà nước, và cơ quan này đang báo cáo Chính phủ. Dự kiến, dự án đang chờ phê duyệt trong năm nay và có thể triển khai trong thời gian tiếp theo.

Kết thúc 6 tháng đầu năm, toàn tập đoàn MB (MBGroup) cũng ghi nhận tăng trưởng tổng tài sản gần 5% so với năm 2023, đạt 988.605 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế tập đoàn đạt 13.428 tỷ đồng, tăng trưởng 5,4% so với cùng kỳ năm 2023, trong khi, lợi nhuận trước thuế riêng ngân hàng đạt 13.168 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ 2023. Dư nợ cho vay khách hàng tăng trưởng 10,3% so với năm 2023. Các chỉ số về hiệu quả và an toàn của MB duy trì với ROA đạt xấp xỉ 2,33% còn ROE đạt gần 23,17%.

Năm nay, nhà băng này đặt mục tiêu phục vụ 30 triệu khách hàng dựa trên nền tảng công nghệ thông tin tiêu chuẩn. 6 tháng đầu năm 2024, MB thu hút thêm 1,8 triệu khách hàng mới nâng tổng số khách hàng ngân hàng phục vụ trên 28 triệu người.

Kết thúc năm 2024, ngân hàng đặt mục tiêu lãi trước thuế hợp nhất tăng 6-8% so với năm 2023, ước đạt 27.800-28.400 tỷ đồng và tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng.