Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ tịch Nam Long bán ra 3 triệu cổ phiếu NLG

11-10-2025 - 09:29 AM | Thị trường chứng khoán

Ông Nguyễn Xuân Quang - Chủ tịch HĐQT đã bán ra 3 triệu cổ phiếu NLG, qua đó giảm sở hữu còn 33,5 triệu cổ phiếu, tương đương 8,69% vốn tại Nam Long.

Ông Nguyễn Xuân Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (mã: NLG, sàn HoSE) vừa có báo cáo giao dịch bán ra 3 triệu cổ phiếu NLG trong thời gian từ ngày 12/9/2025 đến ngày 10/10/2025.

Sau giao dịch, ông Quang sẽ giảm sở hữu cổ phiếu NLG từ gần 36,5 triệu cổ phiếu xuống còn gần 33,5 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 9,47% xuống còn 8,69% vốn tại Nam Long.

Chủ tịch Nam Long bán ra 3 triệu cổ phiếu NLG- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Xuân Quang - Chủ tịch HĐQT Nam Long

Cũng liên quan đến giao dịch cổ phiếu NLG, CTCP Đầu tư Thái Bình cũng đăng ký bán ra 2,5 triệu cổ phiếu NLG của CTCP Đầu tư Nam Long trong thời gian từ 29/9 đến 28/10/2025 với lý do cơ cấu danh mục đầu tư.

Nếu thành công, Đầu tư Thái Bình sẽ giảm sở hữu từ 17,07 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,43% vốn điều lệ xuống 14,57 triệu cổ phiếu, chiếm 379% vốn Nam Long.

Được biết, CTCP Đầu tư Thái Bình do ông Nguyễn Đức Thuấn – Thành viên HĐQT NLG - làm Chủ tịch HĐQT.

Tổ chức này tiếp tục đăng ký thoái vốn sau khi chỉ bán ra 113.000 cổ phiếu NLG trong số 2,5 triệu cổ phiếu đã đăng ký trước đó bằng phương pháp khớp lệnh từ ngày 20/8 – 18/9. Lý do không hoàn tất giao dịch là do giá cổ phiếu chưa đạt kỳ vọng.

Kể từ đầu tháng 9 đến nay, cổ phiếu NLG đang có nhịp điều chỉnh từ vùng giá 43.800 đồng xuống vùng giá 39.000/cổ phiếu.

Trong diễn biến khác, ngày 20/10 tới đây, Nam Long sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

Theo đó, Nam Long dự kiến chào bán gần 100,12 triệu cổ phiếu, tương đương 26% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:26, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được quyền mua 26 cổ phiếu mới.

Giá chào bán 25.000 đồng/cổ phiếu, thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 27/10/2025 đến ngày 10/11/2025. 

Nếu hoàn tất, Nam Long ước tính sẽ thu về gần 2.503 tỷ đồng từ đợt chào bán. Cùng với đó, vốn điều lệ của NLG sẽ tăng từ gần 3.851 tỷ đồng lên mức gần 4.852 tỷ đồng.


Theo Hoàng Lam

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khối ngoại bán ròng hàng nghìn tỷ trong tuần 6-10/10, ngược chiều tung 700 tỷ đồng "gom" một cổ phiếu Bluechip

Khối ngoại bán ròng hàng nghìn tỷ trong tuần 6-10/10, ngược chiều tung 700 tỷ đồng "gom" một cổ phiếu Bluechip Nổi bật

Tổng Giám đốc Dragon Capital: Tăng trưởng GDP 10% hoàn toàn khả thi, TTCK tăng không tính bằng phần trăm mà phải tính "bằng lần"

Tổng Giám đốc Dragon Capital: Tăng trưởng GDP 10% hoàn toàn khả thi, TTCK tăng không tính bằng phần trăm mà phải tính "bằng lần" Nổi bật

Lãi lớn nhờ tự doanh, Chứng khoán VIX đang nắm gì trong danh mục?

Lãi lớn nhờ tự doanh, Chứng khoán VIX đang nắm gì trong danh mục?

09:28 , 11/10/2025
Động lực tăng trưởng mở rộng, CTCK hé lộ danh mục cổ phiếu triển vọng "đón sóng" năm 2026

Động lực tăng trưởng mở rộng, CTCK hé lộ danh mục cổ phiếu triển vọng "đón sóng" năm 2026

00:07 , 11/10/2025
Phó Chủ tịch UBCKNN: Việc nâng cao chất lượng hàng hóa và cải cách hành chính tạo đà thu hút dòng vốn ngoại

Phó Chủ tịch UBCKNN: Việc nâng cao chất lượng hàng hóa và cải cách hành chính tạo đà thu hút dòng vốn ngoại

00:06 , 11/10/2025
Lợi nhuận 9 tháng TCBS hơn 5.000 tỷ đồng, hoàn thành gần 90% kế hoạch năm

Lợi nhuận 9 tháng TCBS hơn 5.000 tỷ đồng, hoàn thành gần 90% kế hoạch năm

19:30 , 10/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên