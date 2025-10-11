Chủ tịch Nam Long bán ra 3 triệu cổ phiếu NLG

Ông Nguyễn Xuân Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (mã: NLG, sàn HoSE) vừa có báo cáo giao dịch bán ra 3 triệu cổ phiếu NLG trong thời gian từ ngày 12/9/2025 đến ngày 10/10/2025.



Sau giao dịch, ông Quang sẽ giảm sở hữu cổ phiếu NLG từ gần 36,5 triệu cổ phiếu xuống còn gần 33,5 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 9,47% xuống còn 8,69% vốn tại Nam Long.

Ông Nguyễn Xuân Quang - Chủ tịch HĐQT Nam Long

Cũng liên quan đến giao dịch cổ phiếu NLG, CTCP Đầu tư Thái Bình cũng đăng ký bán ra 2,5 triệu cổ phiếu NLG của CTCP Đầu tư Nam Long trong thời gian từ 29/9 đến 28/10/2025 với lý do cơ cấu danh mục đầu tư.

Nếu thành công, Đầu tư Thái Bình sẽ giảm sở hữu từ 17,07 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,43% vốn điều lệ xuống 14,57 triệu cổ phiếu, chiếm 379% vốn Nam Long.

Được biết, CTCP Đầu tư Thái Bình do ông Nguyễn Đức Thuấn – Thành viên HĐQT NLG - làm Chủ tịch HĐQT.

Tổ chức này tiếp tục đăng ký thoái vốn sau khi chỉ bán ra 113.000 cổ phiếu NLG trong số 2,5 triệu cổ phiếu đã đăng ký trước đó bằng phương pháp khớp lệnh từ ngày 20/8 – 18/9. Lý do không hoàn tất giao dịch là do giá cổ phiếu chưa đạt kỳ vọng.

Kể từ đầu tháng 9 đến nay, cổ phiếu NLG đang có nhịp điều chỉnh từ vùng giá 43.800 đồng xuống vùng giá 39.000/cổ phiếu.

Trong diễn biến khác, ngày 20/10 tới đây, Nam Long sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

Theo đó, Nam Long dự kiến chào bán gần 100,12 triệu cổ phiếu, tương đương 26% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:26, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được quyền mua 26 cổ phiếu mới.

Giá chào bán 25.000 đồng/cổ phiếu, thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 27/10/2025 đến ngày 10/11/2025.

Nếu hoàn tất, Nam Long ước tính sẽ thu về gần 2.503 tỷ đồng từ đợt chào bán. Cùng với đó, vốn điều lệ của NLG sẽ tăng từ gần 3.851 tỷ đồng lên mức gần 4.852 tỷ đồng.



