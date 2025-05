Chủ tịch Quảng Nam chỉ đạo "nóng" để giải bài toán thiếu cát xây dựng

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Nông nghiệp và Môi trường căn cứ ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và đề nghị của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp và Đô thị An An Hòa để khẩn trương tham mưu UBND tỉnh xem xét chỉ đạo giải quyết thủ tục khai thác đất san lấp, xây dựng công trình và đá làm vật liệu xây dựng thông thường dư thừa từ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa.