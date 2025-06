Vụ ô tô Jeep tông 2 mẹ con tử vong: Chủ xe đã làm hợp đồng ủy quyền 2 tỉ đồng cho người em xã hội

Ngày 16/6, Công an TP.HCM đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan xác định được đối tượng lái xe Jeep Sahara mang biển số: 51K - 314.07 gây tai nạn khiến 2 mẹ con tử vong, 1 người đàn ông bị thương nặng ở đường Kinh Dương Vương, quận Bình Tân.

Danh tính người này được xác định là N.B.H. (31 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương). Hiện H. đang được lực lượng Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM phối hợp Công an phường An Lạc di lý từ Đồng Tháp về TP.HCM lấy lời khai, xử lý theo quy định.

Trước đó, Ông L.H.T – một người từng có nhiều hoạt động kinh doanh tại TP.HCM – được xác định là chủ sở hữu chiếc Jeep màu xanh mang biển số 51K‑314.07 gây tai nạn nghiêm trọng khiến hai người tử vong vào tối 15/6 tại quận Bình Tân.

ông T. khẳng định không liên quan đến sự việc. Theo lời ông T., thời điểm xảy ra tai nạn, ông đang ở nhà cùng con trai và không có mặt tại hiện trường. Ông chỉ biết tin khi đọc các thông tin đăng tải trên báo chí và mạng xã hội.

Như đã thông tin trước đó thì vào khoảng 22h ngày 15/6, chiếc xe Jeep trên lưu thông trên đường Kinh Dương Vương (phường An Lạc, quận Bình Tân) thì bất ngờ mất lái, lao lên dải phân cách rồi tông vào hàng loạt xe máy đang đi cùng chiều. Hậu quả khiến hai người phụ nữ – được xác định là bà Bùi Thị C. (72 tuổi) và con gái Nguyễn Thị T. (49 tuổi) – tử vong tại chỗ. Một người đàn ông khác bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện.

Theo nhân chứng tại hiện trường, sau khi vụ tai nạn xảy ra những người ngồi trên xe Jeep đã xuống xe rời đi.

Hiện vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.