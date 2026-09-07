Chủ tịch Quốc hội: Việc kết nối đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học... người Việt ở nước ngoài cần được nâng lên tầm mức mới

Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam được Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) bảo trợ thành lập từ năm 2019 nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về thu hút, trọng dụng nhân tài, phát huy nguồn lực trí tuệ người Việt Nam trên toàn cầu phục vụ phát triển đất nước.

Sau hơn 6 năm hình thành và phát triển, Mạng lưới đã có 15 mạng lưới thành viên tại 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm 10 mạng lưới tại nước ngoài và 5 mạng lưới trong các ngành công nghệ chiến lược, quy tụ hơn 2.000 chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân, kỹ sư, tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng và nhà quản lý cấp cao.

Thời gian qua, Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc (VINK) đã tích cực kết nối nguồn lực đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Hàn Quốc, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ chiến lược như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, robot, UAV, năng lượng sạch và đô thị thông minh.

Mạng lưới đã phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo của hai nước triển khai Chương trình Trao đổi hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc; thúc đẩy hợp tác giữa Đà Nẵng và Ulsan; hỗ trợ sinh viên, nhà nghiên cứu, doanh nhân trẻ và doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường, công nghệ và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Hàn Quốc.

Phát biểu tại buổi làm việc, GS.TS Nguyễn Quang Phước, Chủ tịch VINK, khẳng định Mạng lưới sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, tập hợp các chuyên gia, trí thức và doanh nhân Việt Nam tại Hàn Quốc, đưa tri thức, công nghệ và kinh nghiệm quốc tế đóng góp thiết thực cho quá trình phát triển đất nước.

Phát huy mạng lưới chuyên gia để giải quyết các bài toán lớn của đất nước

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương nhấn mạnh, trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng và năng lực cạnh tranh quốc gia, việc huy động và phát huy hiệu quả nguồn lực trí tuệ người Việt Nam ở nước ngoài có ý nghĩa ngày càng quan trọng.

Thứ trưởng cho biết, thời gian qua, Bộ Tài chính đã giao NIC phát triển Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam ở trong nước và trên toàn cầu, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các Mạng lưới, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và các tổ chức trong và ngoài nước để huy động nguồn lực tri thức, công nghệ phục vụ phát triển đất nước.

Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc (VINK) đã tích cực kết nối nguồn lực đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Ảnh: NIC

Trong thời gian tới, các Mạng lưới và chuyên gia cần được phát huy mạnh mẽ hơn nữa trong việc tham gia giải quyết những bài toán lớn, những vấn đề thực tiễn và yêu cầu phát triển mới của đất nước; tăng cường kết nối chuyên gia với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học để hình thành các nhiệm vụ, chương trình, dự án và sản phẩm cụ thể.

Bộ Tài chính kỳ vọng NIC tiếp tục phát huy vai trò đầu mối kết nối nguồn lực trí tuệ người Việt Nam trên toàn cầu với nhu cầu phát triển trong nước, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

NIC thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển công nghệ chiến lược

Thông tin thêm tại buổi làm việc, ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc NIC, cho biết thời gian qua NIC đã tập trung thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, phát triển các mạng lưới chuyên gia trong những lĩnh vực công nghệ chiến lược như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử, an ninh mạng, hàng không – vũ trụ và UAV; đồng thời tăng cường kết nối chuyên gia trong và ngoài nước với doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và các cơ quan trung ương, địa phương.

NIC đang chuyển mạnh từ kết nối nguồn lực sang tổ chức nguồn lực để cùng giải quyết các bài toán thực tiễn của đất nước, hình thành các nhóm chuyên gia, chương trình hợp tác và dự án cụ thể, góp phần đưa tri thức, công nghệ và kinh nghiệm quốc tế vào quá trình phát triển Việt Nam.

Phát huy mạnh mẽ nguồn lực trí tuệ người Việt Nam toàn cầu

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của NIC trong hình thành, phát triển các Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại nhiều quốc gia, nền kinh tế.

Đồng thời đánh giá cao những kết quả của VINK trong kết nối chuyên gia, trí thức, doanh nhân người Việt Nam tại Hàn Quốc với các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước.

Trong bối cảnh thế giới đang chuyển đổi sâu rộng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, năng lực sáng tạo, làm chủ công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực và khả năng chuyển hóa tri thức thành sản phẩm, năng suất và sức cạnh tranh ngày càng quyết định vị thế của mỗi quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại buổi làm việc. Ảnh: NIC

"Việt Nam cần phát huy mạnh mẽ hơn các nguồn lực trong và ngoài nước để tạo những động lực tăng trưởng mới, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và tăng trưởng cao", Chủ tịch Quốc hội cho hay.

Các định hướng, chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, trong đó có các Nghị quyết số 57-NQ/TW, 59-NQ/TW, 66-NQ/TW, 23-NQTW và 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, cùng các chủ trương về đổi mới mô hình phát triển và công tác người Việt Nam ở nước ngoài, đã tạo nền tảng quan trọng để huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Trên tinh thần đó, theo người đứng đầu Quốc hội, VINK cần tiếp tục trở thành cầu nối về trí tuệ và công nghệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc; tập hợp các chuyên gia xuất sắc, hình thành các nhóm chuyên gia theo từng lĩnh vực công nghệ chiến lược; tăng cường chia sẻ, chuyển giao tri thức và kinh nghiệm quốc tế, nhất là kinh nghiệm của Hàn Quốc trong phát triển, làm chủ và thương mại hóa công nghệ.

Mạng lưới cần chủ động phối hợp với các cơ quan trong nước để xác định rõ lĩnh vực ưu tiên, những vấn đề cần giải quyết và nhu cầu nguồn lực cụ thể; phát huy vai trò của các chuyên gia đầu ngành, tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng và các nhà quản lý giàu kinh nghiệm.

Các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan cần tăng cường cơ chế phối hợp, tiếp nhận và cụ thể hóa các sáng kiến, đề xuất của Mạng lưới thành nhiệm vụ, chương trình, dự án và sản phẩm có đầu mối, nguồn lực và lộ trình thực hiện rõ ràng.

Quốc hội tiếp tục đồng hành trong hoàn thiện thể chế, tạo môi trường thuận lợi để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phát triển; đồng thời giám sát việc thực thi chính sách, góp phần chuyển hóa các nguồn lực tri thức thành năng lực công nghệ, năng suất và sức cạnh tranh quốc gia.

"Đảng và Nhà nước luôn coi trọng, đánh giá cao trí tuệ, tâm huyết và những đóng góp của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, trí thức và doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài. Việc kết nối và phát huy nguồn lực này cần được nâng lên tầm mức mới, thực chất hơn, hướng mạnh vào những nhiệm vụ phát triển của đất nước", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Buổi làm việc khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của các Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam trên toàn cầu trong kết nối tri thức, công nghệ, nguồn lực và kinh nghiệm quốc tế với Việt Nam; đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong các ngành công nghệ chiến lược, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực mới cho tăng trưởng của nền kinh tế.