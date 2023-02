Chủ tịch Quốc hội: "Xây dựng Vĩnh Phúc hiện đại, bền vững, nhân văn"

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ban, bộ, ngành ở Trung ương, Quân khu 2, một số địa phương và tỉnh Vĩnh Phúc; đại biểu lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, đại diện các tầng lớp nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc...

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm.

Trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan cho biết, tỉnh Vĩnh Phúc đã vinh dự được 8 lần đón Bác Hồ về thăm, đặc biệt trong lần thăm thứ 7, ngày 2-3-1963, Người đã căn dặn “Phải làm cho Vĩnh Phúc thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta”.



Vùng đất quê hương của Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc – “cha đẻ” của chủ trương “khoán hộ”, với quan điểm “phải để nông dân làm chủ ruộng đất của mình” đã vươn lên mạnh mẽ không ngừng, đạt nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội.

Từ một tỉnh thuần nông, với sự năng động, đổi mới, sáng tạo của các thế hệ lãnh đạo trong thu hút đầu tư, Vĩnh Phúc đã trở thành một tỉnh công nghiệp - một trung tâm công nghiệp sản xuất ô tô, xe máy của cả nước, một địa phương đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ chiếm đến 93,15%; nông lâm nghiệp, thuỷ sản chỉ còn 6,85%. Thu ngân sách hàng năm tăng nhanh và năm 2022 đạt hơn 40.000 tỷ đồng, nằm trong số ít địa phương có số thu nội địa cao nhất cả nước; nhiều năm liền chỉ đứng sau Thủ đô Hà Nội. Công nghiệp, dịch vụ, du lịch phát triển, thu hút đầu trở thành điểm sáng của cả nước.



Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Vĩnh Phúc là vùng đất lịch sử, chính trị và văn hóa lâu đời. Trong lịch sử lập quốc và phát triển mấy nghìn năm của đất nước, ở bất cứ thời kỳ nào, trên bất cứ phương diện nào, đồng bào vùng đất này cũng tận hiến to lớn, góp phần làm rạng danh lịch sử hào hùng và bất diệt của dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

"Một lần nữa chúng ta tin tưởng khẳng định rằng, những thành tựu to lớn và toàn diện đó là nhân tố căn bản và quyết định trực tiếp nâng cao vị thế sức mạnh và uy tín của tỉnh tạo nền tảng vững chắc để Vĩnh Phúc phát triển nhanh, bền vững và nhân văn trong giai đoạn mới. Tôi muốn nói là phát triển nhân văn ở đây như tỉnh Vĩnh Phúc đã nhiều lần nhấn mạnh. Tôi rất tâm đắc điều này. Trong mỗi bước phát triển thì người dân phải được thụ hưởng thành quả phát triển. Các đồng chí đã dành rất nhiều nguồn lực chăm lo cho phúc lợi xã hội cho an sinh xã hội. Đấy chính là một sự phát triển rất nhân văn", Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.



Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng và biểu dương những thành tựu rất đáng tự hào của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Vĩnh Phúc qua các thời kỳ.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, từ năm 1963, Bác Hồ đã mong muốn “Phải làm cho Vĩnh Phúc trở thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta”, bởi Bác đã nhìn thấy tiềm năng rất lớn của Vĩnh Phúc.

Vì vậy, trước thời cơ mới và vận hội mới, trên nền móng những thành tựu to lớn của 60 năm qua, với vị thế mới và tâm thế mới, nhất định Vĩnh Phúc đã đổi mới, sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo hơn nữa; đã đoàn kết, nhất định không ngừng đoàn kết keo sơn hơn nữa; đã nỗ lực, nhất định nỗ lực, chủ động toàn diện và bền lòng hơn nữa… nguyện đền đáp xứng đáng ân tình sâu nặng và hiện thực hóa thành công sự mong mỏi của Bác Hồ dành gửi cho Vĩnh Phúc.

Với ý nghĩa đó, Chủ tịch Quốc hội đã đề nghị Đảng bộ, Chính quyền và đồng bào các dân tộc trong tỉnh nghiên cứu và thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng song hành và chặt chẽ với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Trước mắt, soát xét, đánh giá và tổng kết một bước việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu tới giữa nhiệm kỳ; đồng thời, nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung phù hợp và thực thi đồng bộ các chủ trương mới của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết số 30, ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Khen thưởng các tập thể có thành tích nổi bật trong 60 năm thực hiện lời Bác dạy; phát động phong trào thi đua yêu nước.





"Trước những khó khăn, thách thức ngày càng lớn, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Vĩnh Phúc trong thời kỳ mới phải thật sự trân trọng, bảo vệ khát vọng đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “khoán 10” năm xưa; cổ vũ ý chí tự lực tự cường, tinh thần cống hiến, khát vọng giàu có và khát vọng phồn vinh. Bác đã nói như vậy và khát vọng giàu có, khát vọng phồn vinh phải thấm nhuần vào nhận thức và hành động của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị của mỗi cán bộ, chiến sĩ, mỗi người dân và toàn bộ hệ thống chính trị Vĩnh Phúc. Tạo sức mạnh tổng thể và động lực mới về phát triển đột phá nhanh, bền vững và nhân văn trong những năm tới, để sớm hiện thực hóa lời căn dặn và kỳ vọng của bác Hồ Kính yêu. Vĩnh Phúc cần tìm tòi, đổi mới phương thức, làm chuyển biến thực chất công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Chủ động phát hiện, bồi dưỡng hạt nhân tiêu biểu, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập, làm theo Bác và những lời dặn dò của Bác khi Người về thăm tỉnh", Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị.

Chủ tịch Quốc hội mong Vĩnh Phúc tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng của tiến bộ khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo, gắn chặt với huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phát huy cao nhất tiềm năng, các lợi thế và vị trí cửa ngõ phía Tây Bắc của Thủ đô Hà Nội nhằm xây dựng Vĩnh Phúc xứng đáng là tỉnh giữ vị thế quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và vùng Đồng bằng sông Hồng; trở thành tỉnh công nghiệp phát triển, một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của vùng và cả nước; đồng thời, vẫn chú trọng phát triển nông nghiệp cao gắn với tăng cường xây dựng nông thôn mới, đủ tiêu chí và điều kiện trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Rất chú trọng tìm kiếm các năng lực sản xuất mới, động lực phát triển mới.

Tỉnh cũng cần coi trọng phát triển kinh tế đồng bộ với thực sự phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ và phát triển toàn diện môi trường sống một cách nhân văn, trên nền tảng các giá trị truyền thống, mang bản sắc của vùng đất và con người Vĩnh Phúc, hài hòa với vùng, với cả nước và sự tiến bộ của thời đại. Tất cả nhằm mục tiêu: Chăm lo và không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, giữ vị trí địa chiến lược quan trọng, tỉnh cần coi trọng nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên là tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, trực tiếp bảo đảm an ninh nông thôn, an ninh công nghiệp và yên dân, triệt tiêu từ sớm, từ xa, từ gốc các yếu tố có khả năng gây mất ổn định nhằm bảo đảm môi trường sống và sản xuất an toàn, ổn định, thân thiện để không ngừng thu hút mọi nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước phát triển kinh tế, xã hội, môi trường hiện đại, bền vững và nhân văn.

Tại buổi lễ, Vĩnh Phúc đã trao khen thưởng các tập thể có thành tích nổi bật trong 60 năm thực hiện lời Bác dạy; phát động phong trào thi đua yêu nước./.