Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng: Mọi người nghĩ nâng hạng thị trường là "phép màu", nhưng tôi không nghĩ thế

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang nín thở chờ ngày được “lên hạng”. Sau nhiều năm ở nhóm cận biên, khát vọng bước vào sân chơi mới nổi đã trở thành mong mỏi chung của cả giới đầu tư lẫn cơ quan quản lý. Bởi nâng hạng không chỉ là một dấu mốc trên bảng xếp hạng, mà còn mở ra cơ hội thu hút dòng vốn tỷ USD từ khắp thế giới.

Nhiều kỳ vọng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ được FTSE Russell nâng hạng ngay trong tháng 10. Và nếu điều đó xảy ra, ngày 8/10 sắp tới có thể sẽ trở thành dấu mốc lịch sử quan trọng đối với chứng khoán Việt Nam.

Giữa tháng 9, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết Việt Nam đã cố gắng đáp ứng các tiêu chí nâng hạng của FTSE và ông “khá tự tin” về khả năng Việt Nam sẽ được nâng hạng lên thị trường mới nổi trong tháng 10.

Cùng quan điểm tích cực, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán SSI trong ĐHĐCĐ ngày 25/9 cũng tự tin thị trường sẽ nâng hạng vào đầu tháng 10 với xác suất là 90-95%. Với việc đáp ứng các tiêu chí đã hoàn thành, sau đó là câu chuyện lấy ý kiến và biểu quyết của nhà đầu tư thì khả năng cuối tháng 9 sẽ có quyết định.

Tuy nhiên theo ông Hưng, nâng hạng không phải là “phép màu” mà còn nhiều mục tiêu để phấn đấu.

“ Mọi người đang nghĩ việc thừa nhận nâng hạng của FTSE như một “phép màu” , nhưng tôi lại không nghĩ thế. Đừng nghĩ rằng khi có quyết định nâng hạng của tổ chức ở bên ngoài thì thị trường sẽ tăng một cách ồ ạt. Tôi nghĩ nâng hạng giống một “giấy chứng nhận” rằng thị trường chúng ta đã tiến được một bước phù hợp với các chuẩn quốc tế” , ông Nguyễn Duy Hưng cho biết.

Thị trường trước và sau ngày công bố không thể là hai thị trường hoàn toàn khác nhau. Việc được nâng hạng phản ánh quá trình dài chuẩn bị và cải thiện, còn ngày công bố chỉ có thể giúp thị trường nhận thêm sự chú ý và công nhận từ bên ngoài. Điều quan trọng là niềm tin để thị trường tiếp tục phát triển tốt hơn, và các quỹ ngoại/nhà đầu tư sẽ có cớ để tăng tỷ trọng đầu tư vào Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo Chứng khoán SSI nhấn mạnh, việc nâng hạng là thành quả chung của Chính phủ, Bộ Tài chính cùng các thành viên thị trường. Trong quá trình đó, hàng loạt thay đổi về cơ chế và chính sách đã được triển khai, mang lại lợi ích rõ rệt cho cả thị trường lẫn nhà đầu tư.

Đặc biệt, việc vận hành hệ thống công nghệ KRX, mở ra nhiều sản phẩm mới và thúc đẩy thanh khoản, được xem là điểm nhấn điển hình. Sau khi được FTSE nâng hạng, câu chuyện tiếp theo cần phấn đấu có thể sẽ là MSCI.