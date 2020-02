Chủ tịch tỉnh nói tiếng Anh lưu loát với khách Tây, khẳng định: 'Quảng Nam chưa ghi nhận ca bệnh nào nhiễm Covid 19'

Homestay khai khống số người Trung Quốc lưu trú

Ngày 22/2, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã có buổi làm việc với các cơ quan chức năng TP Hội An về công tác phòng chống dịch Covid 19 và đi kiểm tra tình hình thực tế ở phố cổ.

Tại buổi làm việc, ông Thanh yêu cầu TP Hội An tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn cho người dân địa phương và khách du lịch. Ông Thanh lưu ý, chúng ta dù thận trọng trước dịch Covid 19, nhưng không quá hoang mang, làm ảnh hưởng đến hoạt động du lịch bình thường của Hội An.

Du khách quốc tế tham quan Hội An

Báo cáo với Chủ tịch Quảng Nam, lãnh đạo TP Hội An cho hay, hiện công suất phòng ở các khách sạn đạt khoảng 50%, giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Mỗi đêm, Hội An có khoảng 10.000 khách lưu trú, trong đó chủ yếu là khách quốc tế, chiếm 90%. Số lượng khách châu Âu, Mỹ hiện chiếm đa số trong lượng khách quốc tế.

Theo UBND TP Hội An, có một hiện tượng tiêu cực mới vừa được các ngành chức năng phát hiện và xử lý trong thời gian qua, là việc khai khống số lượng người Trung Quốc lưu trú.

"Chúng tôi vừa phát hiện 2 cơ sở Homestay ở phường Cẩm Châu (Hội An) khai "khống" có khoảng 20 khách Trung Quốc lưu trú tại đây. Tuy nhiên, thực tế không có khách Trung Quốc nào lưu trú ở 2 cơ sở này.

Mục đích khai "khống" nhằm làm visa "dịch vụ" cho khách" - đại diện UBND TP Hội An cho biết.

Nói về việc này, ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đánh giá đây là kiểu làm ăn "chụp giựt", gây khó khăn trong công tác phòng chống dịch và đề nghị cơ quan chức năng xác minh, xử lý nghiêm.

Ông Lê Trí Thanh trò chuyện với du khách ở Hội An.

Hội An, Quảng Nam an toàn với Covid 19

Sau khi nghe báo cáo sơ bộ tình hình thực tế ở địa phương, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cùng đại diện Sở Du lịch, UBND TP Hội An đã đi thực tế để ghi nhận tình hình du khách ở phố cổ.

Ông Lê Trí Thanh trò chuyện cùng du khách quốc tế người Đức

Tại đây, ông Thanh đã có các cuộc trò chuyện ngắn với một số du khách đến từ châu Âu. Chủ tịch tỉnh Quảng Nam đã hỏi các vị khách về cảm nhận của họ với phố cổ Hội An. Đồng thời, ông Thanh giới thiệu thêm với họ các điểm đến thú vị khác ở Quảng Nam, ngoài khi phố cổ.

Chủ tịch tỉnh thẳng thắn đề cập tới Covid 19 và thông tin với khách du lịch về tình hình dịch ở địa phương nói riêng và Việt Nam nói chung.

"Quảng Nam chưa ghi nhận ca bệnh nào nhiễm Covid 19, các du khách ở đây cũng vậy. Chúng tôi đang thực hiện tốt việc bảo vệ người dân trước dịch bệnh, tiến hành phun thuốc khử trung, trang bị máy đo thân nhiệt, theo dõi lịch trình du lịch để đảm bảo an toàn cho du khách và người dân.

Các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vẫn diễn ra bình thường. Khách du lịch châu Âu rất đông. Do đó, du khách quốc tế lẫn trong nước nên yên tâm vì Quảng Nam vẫn là điểm đến an toàn, an ninh, thân thiện", ông Thanh nói.

Sau khi nghe những chia sẻ, vị khách quốc tế người Đức bày tỏ đồng tình với các đánh giá của ông Thanh và khen Hội An rất đẹp, cổ kính, không khí trong lành và ông rất thích thú trong thời gian lưu trú tại đây.

Ông Lê Trí Thanh là tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, được bầu chọn vào cuối năm 2019. Ông Thanh từng có 3 năm du học ở Singapore.