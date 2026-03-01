Chủ tịch, tổng giám đốc nhiều doanh nghiệp 'đua' cổ phiếu

Tuần qua, VN-Index tăng 56,24 điểm lên 1.880,33 điểm. Thanh khoản cải thiện tích cực sau tuần nghỉ Tết Nguyên đán, với tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 155.922 tỷ đồng, tăng hơn 33% so với tuần trước đó.

Tương tự, HNX-Index kết tuần ở mức 262,82 điểm, tăng 5,76 điểm so với tuần trước đó. Thanh khoản trên HNX cũng sôi động hơn, với tổng giá trị giao dịch cả tuần đạt 8.482 tỷ đồng, tăng 39% so với tuần trước.

Trên sàn HoSE, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 7,14 triệu đơn vị, giảm tới 94% so với tuần trước nhưng tổng giá trị là bán ròng 5.796 tỷ đồng. Trên sàn HNX, khối ngoại đã bán ròng 6,62 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng 291 tỷ đồng.

Với thị trường Upcom, khối ngoại bán ròng 2,36 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 148 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 23 - 27/2 trên toàn thị trường, khối ngoại đã bán ròng 1,83 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng hơn 6.235 tỷ đồng.

Tăng sở hữu

Ông Nguyễn Gia Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn TNT (mã chứng khoán: TNT) - thông báo về việc mua thêm 1,2 triệu cổ phiếu nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch được thực hiện từ ngày 27/2-28/3 theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh.

Con ông Hồ Minh Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Thép Nam Kim - mua vào 5 triệu cổ phiếu NKG.

Sau khi giao dịch hoàn tất, ông Long sẽ nâng sở hữu của mình tại TNT lên 12,7 triệu cổ phiếu (tương ứng 24,9% vốn điều lệ). Qua đó, ông Long sẽ củng cố vị thế cổ đông lớn nhất tại TNT. Ước tính, ông Long sẽ chi hơn 13 tỷ đồng để mua được số cổ phiếu trên.

Ông Hồ Minh Phát, con ông Hồ Minh Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Thép Nam Kim (mã chứng khoán: NKG) - mua vào 5 triệu cổ phiếu NKG để nâng sở hữu lên 1,12% vốn điều lệ. Đáng chú ý, từ ngày 18/9 - 24/2, cổ phiếu NKG đã quay đầu giảm 20%, từ 19.900 đồng về 15.900 đồng/cổ phiếu.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Lê Tấn Phước và Tổng Giám đốc Nguyễn Khoa Đăng của Công ty CP Searefico (mã chứng khoán: SRF) đồng loạt đăng ký mua vào mỗi người 802.000 cổ phiếu SRF.

Tổng khối lượng đăng ký mua đạt hơn 1,6 triệu đơn vị, tương đương giá trị giao dịch ước tính khoảng 12,8 tỷ đồng.

Nếu hoàn thành giao dịch, ông Lê Tấn Phước dự kiến nâng tỷ lệ sở hữu tại SRF lên 5,53% vốn (1,97 triệu cổ phiếu), chính thức trở thành cổ đông lớn của công ty. Trong khi đó, ông Nguyễn Khoa Đăng cũng nâng tỷ trọng nắm giữ lên hơn 1 triệu cổ phiếu SRF, tương đương 2,82% vốn điều lệ.

Ở chiều ngược lại, ông Nguyễn Thanh Nghĩa - thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đông Hải Bến Tre (mã chứng khoán: DHC) - tiếp tục đăng ký bán hết 577.086 cổ phiếu DHC đang nắm giữ nhằm giải quyết nhu cầu tài chính.

Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 27/2-26/3, theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh. Nếu giao dịch thành công, ông Thanh Nghĩa sẽ không còn nắm giữ cổ phiếu DHC nào.

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đông Hải Bến Tre tiếp tục đăng ký bán hết 577.086 cổ phiếu DHC.

Trước đó, từ ngày 14/1-12/2, ông Nghĩa đã bán hơn 1,41 triệu cổ phiếu trong tổng số hơn 1,99 triệu cổ phiếu DHC đăng ký bán, do tình hình thị trường không thuận lợi. Ước tính, ông Nghĩa sẽ thu về khoảng 22 tỷ đồng nếu bán thành công lượng cổ phiếu DHC đang nắm giữ.

Cơ cấu lại khoản đầu tư

Công ty CP Tập đoàn Taseco đăng ký bán 10.067.347 cổ phiếu TAL của Công ty CP Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land - mã chứng khoán: TAL) để giảm sở hữu về 60% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 5/3-3/4 bằng hình thức thoả thuận. Mục đích bán ra của công ty mẹ để cơ cấu lại các khoản đầu tư.

Taseco Land chỉ mới chào sàn HoSE ngày 1/8/2025 và cổ phiếu có chuỗi tăng mạnh. Trong đó, từ ngày 1/8/2025 đến 27/2, cổ phiếu TAL đã tăng 42%, từ 30.600 đồng lên 43.600 đồng/cổ phiếu. Ước tính, công ty mẹ của Taseco Land sẽ thu về khoảng 439 tỷ đồng nếu thoái thành công hơn 10 triệu cổ phiếu TAL.

Tập đoàn Geleximco đã bán 41.423.167 cổ phiếu ABW của Công ty CP Chứng khoán An Bình (mã chứng khoán: ABW) trong tổng đăng ký bán 46.379.517 cổ phiếu. Sau giao dịch, Tập đoàn Geleximco giảm sở hữu tại ABW xuống còn 4,9% vốn điều lệ và không còn là cổ đông lớn tại Chứng khoán An Bình.

Tập đoàn Geleximco đã bán 41.423.167 cổ phiếu ABW của Công ty CP Chứng khoán An Bình.

Tại thời điểm 31/12/2025, Chứng khoán An Bình ghi nhận 4 cổ đông lớn gồm Tập đoàn Geleximco sở hữu 45,85% vốn, ông Nguyễn Văn Anh sở hữu 6,69% vốn, ông Vũ Đức Chính sở hữu 10,73% vốn, bà Vũ Thị Minh Trang sở hữu 7,45% vốn và các cổ đông nhỏ sở hữu 29,27% vốn điều lệ. Như vậy, sau động thái bán ra của Tập đoàn Geleximco, Chứng khoán An Bình chỉ còn 3 cổ đông lớn.

Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thép Việt - cổ đông lớn nhất và có liên quan đến Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Thép Pomina (mã chứng khoán: POM) đã không thể bán ra cổ phiếu nào trong 7,5 triệu cổ phiếu đăng ký trước đó.

Theo kế hoạch ban đầu, Thép Việt sẽ bán ra 7,5 triệu cổ phiếu POM từ ngày 19/1 - 13/2, để giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 49,6%, tương đương gần 139 triệu cổ phiếu. Mục đích thực hiện giao dịch của Thép Việt là thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay cho Thép Pomina.

Tuy nhiên, do giá không đạt được kỳ vọng nên việc thoái vốn đã bất thành. Thép Việt vẫn giữ nguyên tỷ lệ trên 51% và tiếp tục là cổ đông chi phối tại POM.