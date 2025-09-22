Chủ tịch Toray Industries kể về 'mối duyên' với Uniqlo: 20 năm tạo nên 'chất liệu của giấc mơ', từ HEATTECH đến mục tiêu doanh số 10.000 tỷ Yên

Khi nhắc đến những thương hiệu thời trang quen thuộc trên thế giới, Uniqlo chắc chắn là cái tên không thể bỏ qua. Nhưng ít ai biết rằng, phía sau những chiếc áo giữ nhiệt mỏng nhẹ hay những bộ đồ LifeWear thoải mái, có một "người khổng lồ thầm lặng" đang âm thầm kiến tạo sự khác biệt, đó chính là Toray Industries, tập đoàn Nhật Bản hơn 100 năm lịch sử, nổi tiếng trong các ngành hóa chất, sợi tổng hợp, công nghệ nano và vô số giải pháp vật liệu tiên tiến.



Toray không chỉ dừng lại ở vai trò nhà sản xuất, mà luôn đặt đổi mới sáng tạo làm trọng tâm để "tạo ra giá trị mới cho xã hội". Từ hàng không, y tế, môi trường cho đến thời trang, công ty đều để lại dấu ấn, nhưng rõ rệt nhất vẫn là ngành dệt may, nơi Toray đã cùng Uniqlo biến ý tưởng "thời trang cho mọi người, mọi nơi" thành hiện thực.

Mối duyên giữa Toray và Uniqlo khởi nguồn từ năm 1999 với những giao dịch đầu tiên, trước khi chính thức trở thành quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2006. Từ đó đến nay, cứ mỗi 5 năm, hai bên lại tái ký hợp tác, mở ra những giai đoạn phát triển mới gắn liền với các sản phẩm mang tính biểu tượng. Một trong số đó là HEATTECH - dòng đồ giữ nhiệt mỏng nhưng ấm, ra đời từ sự kết hợp này, đã tạo nên một cuộc cách mạng trong ngành thời trang. Tại Nhật Bản, thậm chí người ta không còn gọi là "áo giữ nhiệt mùa đông" nữa, mà chỉ cần nói "HeatTech" như một danh từ chung.

Người kể lại hành trình ấy chính là ông Mitsuo Ohya - Chủ tịch Toray Industries. Sinh ra tại tỉnh Chiba, trong một gia đình có truyền thống dệt may, ông Ohya mang trong mình niềm đam mê đặc biệt với sợi vải và công nghệ vật liệu. Từ những ngày đầu gắn bó với Toray cho đến vị trí lãnh đạo cao nhất, ông luôn kiên định với triết lý đổi mới để nâng cao chất lượng cuộc sống con người. Và trong cuộc trò chuyện cùng chúng tôi, ông đã chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị về "mối lương duyên" hai thập kỷ với Uniqlo, mối quan hệ đã và đang tạo ra những "chất liệu của giấc mơ" cho thời trang toàn cầu.

Trước hết, xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho buổi trò chuyện. Toray vốn được biết đến là một tập đoàn công nghệ vật liệu với nhiều mảng kinh doanh khác nhau. Vậy với ngành dệt may, đâu là triết lý cốt lõi mà công ty hướng đến?



Ông Mitsuo Ohya: Nguyên tắc cốt lõi của Toray luôn là đóng góp cho xã hội thông qua việc tạo ra những giá trị mới và ở lĩnh vực dệt may, điều đó thể hiện rất rõ ràng. Chúng tôi tin rằng mỗi loại vật liệu không chỉ đơn thuần là sợi vải, mà còn là nền tảng để nâng cao chất lượng cuộc sống con người. Chính vì vậy, bất kỳ sản phẩm nào cung cấp cho ngành may mặc, chúng tôi đều bắt đầu bằng câu hỏi: Làm thế nào để hiện thực hóa nguyên tắc cốt lõi này?

Một ví dụ điển hình chính là HEATTECH. Đây là thành quả hợp tác cùng Uniqlo, đã thay đổi hoàn toàn cách con người nghĩ về đồ giữ nhiệt: vừa mỏng, vừa ấm, lại thoải mái. Nó cho thấy rõ tinh thần đổi mới mà chúng tôi luôn theo đuổi.

Ông có thể chia sẻ thêm về mối quan hệ hợp tác với Uniqlo không?

Ông Mitsuo Ohya: Chúng tôi bắt đầu giao dịch từ năm 1999, nhưng phải đến năm 2006 thì mới hình thành quan hệ đối tác thực sự. Trước đây, Toray vốn là một công ty định hướng công nghệ, tức là thường phát triển sản phẩm từ góc nhìn nhà sản xuất, nhưng khi hợp tác với Uniqlo, chúng tôi đã học được một điều rất quan trọng: đặt người tiêu dùng làm trung tâm.

Uniqlo luôn lắng nghe tiếng nói khách hàng, đó là triết lý LifeWear, nhờ vậy, Toray đã thay đổi tư duy, phát triển vật liệu không chỉ dựa trên công nghệ, mà còn dựa trên cảm nhận, nhu cầu của người mặc. Tôi cho rằng đây là bước ngoặt lớn nhất của chúng tôi trong nhiều thập kỷ.

HEATTECH là sản phẩm tiêu biểu. Vậy đâu là những yếu tố giúp Toray và Uniqlo liên tục cải tiến và tạo ra cơ hội kinh doanh mới?



Ông Mitsuo Ohya: Có hai chiều hướng: một là từ tiếng nói người tiêu dùng, khi họ bày tỏ nhu cầu, nếu chúng tôi có sẵn công nghệ phù hợp trong "ngăn kéo công nghệ", chúng tôi sẽ áp dụng để cải tiến sản phẩm; Ngược lại, đôi khi chính chúng tôi chủ động đề xuất công nghệ mới với Uniqlo và cùng kiểm chứng.

HEATTECH là minh chứng rõ nhất. Suốt gần 20 năm qua, nó đã không ngừng được cải tiến, bổ sung tính năng. Ở Nhật, "HEATTECH" thậm chí trở thành tên gọi chung cho đồ giữ nhiệt. Ước mơ của tôi là một ngày nào đó, trên toàn cầu, mọi người cũng sẽ gọi "HEATTECH" thay cho cụm từ "áo giữ nhiệt mùa đông".

Quay trở lại với hợp tác cùng Uniqlo, ông có thể chia sẻ về các giai đoạn hợp tác trong suốt gần 20 năm qua?

Ông Mitsuo Ohya: Chúng tôi tái ký hợp tác 5 năm một lần: giai đoạn 1 (2006 - 2010): HEATTECH ra đời; giai đoạn 2 (2011 - 2015): thêm những sản phẩm mang tính bước ngoặt khác; giai đoạn 3 (2016 - 2020): mở rộng dòng sản phẩm LifeWear; giai đoạn 4 (2021 - 2025): tiếp tục nâng cao chất lượng và tính toàn cầu.

Mỗi giai đoạn đều gắn liền với một sản phẩm chủ lực. Doanh số của Toray cũng tăng trưởng song song cùng Uniqlo. Sắp tới, Uniqlo đặt mục tiêu nâng doanh số từ 3.000 tỷ Yên lên 5.000, rồi 10.000 tỷ Yên. Nhiệm vụ của chúng tôi là đồng hành để đạt được tầm nhìn đó.

Điều này khả thi nhờ ba thế mạnh cốt lõi của Toray: R&D, năng lực sản xuất quy mô lớn, và mạng lưới toàn cầu trải rộng từ Trung Quốc, Việt Nam, Bangladesh, Indonesia, đến Thái Lan, Ấn Độ… Nhờ vậy, khi Uniqlo mở rộng, chúng tôi cũng có thể đáp ứng ngay lập tức.

Ông nghĩ sao về việc đổi mới sản phẩm để thích ứng với những khí hậu khác nhau, ví dụ với các quốc gia nhiệt đới như Việt Nam, Philippines so với Nhật Bản có bốn mùa?



Ông Mitsuo Ohya: Đó chính là thách thức thú vị. Chúng tôi đã có HeatTech cơ bản cho mùa đông, rồi phát triển thêm phiên bản dày hơn cho vùng lạnh khắc nghiệt. Điều này chứng minh rằng công nghệ cốt lõi hoàn toàn có thể điều chỉnh linh hoạt.

Chúng tôi còn có trung tâm thử nghiệm khí hậu nhân tạo TechnoRama, nơi có thể mô phỏng từ nóng trên 40°C đến lạnh dưới -40°C. Nhờ vậy, sản phẩm được kiểm chứng trong điều kiện thực tế. Đây là lý do Toray có thể nhanh chóng tạo ra những dòng LifeWear phù hợp từng quốc gia.

Vậy trong tương lai, người tiêu dùng có thể kỳ vọng những đổi mới nào từ sự hợp tác giữa Toray và Uniqlo?

Ông Mitsuo Ohya: Khái niệm LifeWear của Uniqlo chính là kim chỉ nam: quần áo phải phục vụ và nâng cao đời sống thường ngày. Khó để định lượng điều đó, nhưng với vai trò nhà sản xuất vật liệu, chúng tôi có thể "khoa học hóa" những cảm nhận như ấm, mát, nhẹ, thoải mái… rồi biến chúng thành tiêu chuẩn cụ thể.

Chúng tôi cũng đang suy nghĩ xa hơn: làm sao để quần áo thích ứng với biến đổi khí hậu, với thiên tai, hay phục vụ một xã hội có tuổi thọ ngày càng cao, nơi nhiều người sống trên 100 tuổi.

Ngoài ra, chúng tôi sở hữu công nghệ thiết kế nano, cho phép kiểm soát từng nguyên tử để tạo ra vật liệu vượt trội hơn cả sợi tự nhiên như len hay bông. Đây là công nghệ duy nhất chỉ Toray có. Với nó, chúng tôi tin rằng sẽ tạo ra những "chất liệu của giấc mơ" cho LifeWear trong tương lai.

Toray cũng nổi tiếng với các giải pháp bền vững. Ông có thể chia sẻ những nỗ lực trong việc tạo ra vật liệu thân thiện môi trường?

Ông Mitsuo Ohya: Chúng tôi tập trung vào bốn lĩnh vực cốt lõi: hóa học polymer, hóa học hữu cơ, hóa học tổng hợp và công nghệ nano. Khi kết hợp chúng, chúng tôi có thể tạo ra nhiều đột phá.

Ví dụ, ở mảng nước sạch, chúng tôi phát triển công nghệ biến nước biển thành nước uống, hoặc tái chế nước thải thành nước siêu tinh khiết, phục vụ cả sản xuất bán dẫn. Mảng tái chế phế phẩm nông nghiệp, ở Thái Lan, chúng tôi tận dụng bã mía, vốn gây ô nhiễm khi đốt bỏ để sản xuất tấm vật liệu, rồi chế biến thành sợi, kéo thành nylon 6-6 (polyamide), ứng dụng trong may mặc như áo lông vũ. Đây là minh chứng cho việc biến chất thải thành giá trị. Tôi tin rằng nếu mô hình này thành công ở Thái Lan, hoàn toàn có thể mở rộng ra các nước trồng mía khác.

Câu hỏi cuối cùng, cá nhân ông có sản phẩm Uniqlo nào yêu thích và thường sử dụng không?

Ông Mitsuo Ohya: (cười) Thực ra thì tôi dùng rất nhiều. Nhưng nếu phải chọn, tôi vẫn dành tình cảm đặc biệt cho HeatTech. Nó không chỉ tiện lợi, mà còn là biểu tượng của sự hợp tác thành công giữa Toray và Uniqlo. Mỗi lần mặc, tôi như được nhắc nhở về triết lý đổi mới mà chúng tôi đã kiên trì theo đuổi suốt thời gian qua.

Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện thú vị này!



