Chủ tịch TTC AgriS muốn bán hết cổ phiếu SCR, An Phát Holdings thoái vốn khỏi Nhựa Hà Nội

Em gái Phó Chủ tịch TTC Land bán hết cổ phiếu SCR



Bà Đặng Huỳnh Ức My, em gái của ông Đặng Hồng Anh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, mã SCR) đăng ký bán toàn bộ 110.419 cổ phiếu SCR, tương ứng 0,028% vốn với mục đích là cơ cấu danh mục đầu tư.

Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 18/9 đến 17/10. Chiếu theo thị giá 5.390 đồng/cổ phiếu kết phiên ngày 13/9, lượng cổ phiếu này trị giá khoảng 600 triệu đồng.

Giao dịch nội bộ này diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu SCR vừa chạm lại đáy gần hai năm (kể từ tháng 12/2022). Tính từ đầu năm 2024 đến nay, thị giá SCR đã giảm 27%.

Bà Đặng Huỳnh Ức My, sinh năm 1981, là con gái của ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch Tập đoàn Thành Thành Công và bà Huỳnh Bích Ngọc.

Tại Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS, mã SBT), bà My đã thay thế bà Huỳnh Bích Ngọc làm Chủ tịch HĐQT từ tháng 7/2024. Bà My vừa bán ra 70 triệu cổ phiếu SBT từ ngày 12/7 đến 26/7, giảm sở hữu về 75 triệu cổ phiếu, tương ứng với 9,84%.

An Phát Holdings muốn thoái vốn khỏi Nhựa Hà Nội

Công ty CP Tập đoàn An Phát Holdings (mã APH) đăng ký bán toàn bộ hơn 11 triệu cổ phiếu NHH của Công ty CP Nhựa Hà Nội, tương ứng 15,3% vốn nhằm cơ cấu sở hữu trong tập đoàn.

Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 16/9 đến 11/10, theo phương thức thỏa thuận. Chiếu theo thị giá 14.200 đồng/cổ phiếu kết phiên ngày 13/9, lượng cổ phiếu NHH này trị giá hơn 156 tỷ đồng.

Bên mua là Công ty CP Nhựa An Phát Xanh (mã AAA), công ty con của An Phát Holdings. Dự kiến Nhựa An Phát Xanh sẽ tăng sở hữu tại Nhựa Hà Nội lên thành 45,7 triệu cổ phiếu, tương ứng với 62,75% vốn.

Trước đây, Nhựa Hà Nội, Nhựa An Phát Xanh và Công ty CP Công nghiệp An Tiến (An Tiến Industries, mã HII) đều là công ty con của An Phát Holdings. Tuy nhiên, An Phát Holdings đã bắt đầu bán ra cổ phiếu NHH từ giữa năm 2021 kéo dài đến nay. Các đợt bán mạnh nhất rơi vào tháng 1/2022 (8,5 triệu cổ phiếu), 11/2023 (5 triệu cổ phiếu), 4/2024 (4 triệu cổ phiếu).

Nhựa An Phát Xanh chính là đơn vị đã gom vào 8,5 triệu cổ phiếu NHH vào tháng 1/2022, và dự kiến trở thành công ty mẹ nếu hoàn tất mua hơn 11 triệu cổ phiếu nêu trên.

Pyn Elite Fund quay đầu bán cổ phiếu Dabaco

Pyn Elite Fund công bố đã bán 300.000 cổ phiếu của Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã DBC) vào ngày 4/9, theo phương thức khớp lệnh. Chiếu theo thị giá kết phiên diễn ra giao dịch, lượng cổ phiếu này trị giá khoảng 8,4 tỷ đồng.

Sau giao dịch, khối lượng sở hữu của Pyn Elite Fund tại Dabaco giảm về 30 triệu cổ phiếu, tương ứng với 8,97% vốn.

Đây là lần đầu tiên quỹ ngoại báo cáo bán cổ phiếu kể từ khi trở thành cổ đông lớn vào ngày 22/5 sau khi nâng sở hữu lên 14 triệu cổ phiếu, tương ứng 5,79% vốn.

Như vậy, Pyn Elite đã liên tục tăng sở hữu thêm hơn 16 triệu cổ phiếu DBC trong vòng gần 4 tháng, trước khi bán ra 300.000 cổ phiếu như trên. Khối lượng này bao gồm khoảng 7-8 triệu cổ phiếu phát hành mới trường hợp quỹ tham gia đợt chào bán tỷ lệ 3:1 cho cổ đông hiện hữu kết thúc vào tháng 8.

Vợ cố Chủ tịch DIC Corp nhận thừa kế gần 21 triệu cổ phiếu DIG

Bà Lê Thị Hà Thành, vợ cố Chủ tịch Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã DIG) Nguyễn Thiện Tuấn sẽ nhận gần 20,8 triệu cổ phiếu DIG trong khối tài sản chung sau khi chồng mất. Bà Hà Thành dự kiến nâng sở hữu từ 4.902 cổ phiếu lên gần 20,8 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 3,4%).

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 17/9 đến ngày 16/10, bằng phương thức chuyển nhượng không thông qua hệ thống giao dịch tại sở giao dịch chứng khoán.

Trên thị trường, giá cổ phiếu DIG kết phiên 13/9 tại 22.000 đồng/cổ phiếu, giảm gần 35% sau khoảng 5 tháng (từ đầu tháng 4). Tạm tính theo mức giá này, ước tính số cổ phiếu bà Thành nhận được trị giá gần 458 tỷ đồng.

Hiện ông Nguyễn Hùng Cường, con trai vợ chồng ông Tuấn, đang sở hữu gần 62 triệu cổ phiếu DIG, chiếm 10,16% vốn. Trước đó, vào ngày 19/8, ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Chủ tịch HĐQT thường trực, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 kiêm người đại diện theo pháp luật của DIC Corp, thay thế cho ông Nguyễn Thiện Tuấn, cựu Chủ tịch HĐQT đã từ trần vào ngày 10/8.

Phó Chủ tịch Chứng khoán Nhất Việt muốn bán hơn 7,5 triệu cổ phiếu VFS

Ông Trần Anh Thắng, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt (mã VFS) đăng ký bán 7,61 triệu cổ phiếu VFS để giảm tỷ lệ sở hữu từ 15,61 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 13,01%) xuống còn 8 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 6,66%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 18/9 đến ngày 17/10.

Trên thị trường, giá cổ phiếu VFS đang đi ngang ở vùng đáy hơn 2 năm rưỡi và kết phiên ngày 13/9 tại mức giá 13.500 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo thị giá này, ông Thắng có thể thu về khoảng 103 tỷ đồng sau khi bán số cổ phiếu đăng ký.

Trước đó, Công ty CP Đầu tư Tài chính Hòa An đăng ký mua 20,5 triệu cổ phiếu VFS để tăng tỷ lệ sở hữu, tương ứng tỷ lệ 17,08%. Dự kiến thực hiện từ ngày 16/9 đến ngày 15/10. Ước tính tổng giá trị giao dịch này khoảng 277 tỷ đồng. Nếu hoàn tất mua, Công ty Hòa An sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của Chứng khoán Nhất Việt.

Về mối liên hệ, Công ty Hòa An là tổ chức có liên quan đến bà Nghiêm Phương Nhi, Chủ tịch HĐQT của cả Chứng khoán Nhất Việt và Hòa An. Hiện cá nhân vị chủ tịch này không nắm giữ cổ phiếu VFS.

Chứng khoán Bảo Minh muốn mua 3 triệu cổ phiếu DBD

Công ty CP Chứng khoán Bảo Minh (BMSC, mã BMS) đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu DBD của Công ty CP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar), tương đương tỷ lệ 3,21% nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư. Trước giao dịch, BMSC không nắm giữ cổ phiếu DBD nào. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 12/9 đến ngày 11/10.

Về mối liên hệ, Chứng khoán Bảo Minh là tổ chức có liên quan đến ông Phan Tấn Thư – Thành viên HĐQT Bidiphar. Hiện cá nhân ông Thư đang nắm giữ 975 cổ phiếu DBD.

Trên thị trường, giá cổ phiếu DBD có giai đoạn đi ngang quanh vùng đáy gần 1 năm. Tuy nhiên, sau khi thông tin BMSC có dự kiến mua vào, mã này đã tăng gần 5% trong 3 phiên gần đây và kết phiên ngày 13/9 ở mức 42.850 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo mức giá này, Chứng khoán Bảo Minh có thể phải bỏ ra gần 129 tỷ đồng để mua vào số cổ phiếu đăng ký.