Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp ký quyết định quan trọng

03-01-2026 - 20:54 PM | Xã hội

Quyết định quan trọng của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp sẽ được thực hiện từ ngày 10-1 tới đây

Ngày 3-1, theo nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động, ông Phạm Thành Ngại – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp – vừa ký quyết định về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ Bảy hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày Tết và ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật) để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp ký quyết định quan trọng cho người dân và doanh nghiệp - Ảnh 2.

Nhiều người dân đến làm thủ tục hành chính vào thứ Bảy tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Báo Đồng Tháp

Theo đó, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực như: Nông nghiệp và môi trường, xây dựng, tài chính. Đối với các lĩnh vực khác, trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, trường hợp phát sinh nhu cầu tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính vào buổi sáng thứ Bảy, thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh căn cứ tình hình thực tế xem xét, quyết định việc tổ chức thực hiện.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã, giao UBND các xã, phường lựa chọn các lĩnh vực, loại thủ tục hành chính để tổ chức tiếp nhận, giải quyết vào buổi sáng thứ Bảy phù hợp với nhu cầu thực tế của công dân, tổ chức và điều kiện của địa phương (trường hợp không phát sinh nhu cầu thì không tổ chức thực hiện).

Quyết định còn yêu cầu thủ trưởng các cơ quan thực hiện làm việc vào buổi sáng thứ Bảy hàng tuần có trách nhiệm tổ chức cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên nghỉ bù vào các ngày khác theo đúng quy định của Bộ luật Lao động và nghị định hướng dẫn.

Trường hợp không bố trí nghỉ bù đủ số thời gian thì phải trả lương làm thêm giờ theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp còn yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các xã, phường phải tăng cường thông tin, tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ Bảy để người dân, tổ chức biết, thực hiện. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của dịch vụ công trực tuyến, khuyến khích người dân chuyển dần sang nộp hồ sơ trực tuyến, hạn chế đến trực tiếp cơ quan hành chính (chỉ thực hiện trực tiếp khi thật sự cần thiết và trong ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu).

Thời gian áp dụng quyết định nêu trên kể từ thứ Bảy, ngày 10-1 tới.

Theo Tâm Quân

Người lao động

