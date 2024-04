Chủ tịch Vĩnh Phúc bị bắt, ai thay thế chủ trì họp UBND tỉnh?

Kết luận cuộc họp, ông Vũ Việt Văn khẳng định tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều nhóm giải pháp đồng bộ, nhanh chóng khắc phục các khó khăn, đảm bảo an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội.

Do kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn, vướng mắc nên theo ông Văn, hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn Vĩnh Phúc "nhìn chung ổn định". Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý I ước tăng 4,06% so với cùng kỳ (quý I/2023 tăng trưởng -0,5%). Trong đó, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ( IIP ) tháng 3 tăng 25,7% so với tháng trước và giảm 3,16% so với cùng kỳ năm 2023.

Quý I, ước tính IIP ở Vĩnh Phúc tăng 6,67% so với cùng kỳ năm trước; chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 4,63% và chỉ số tồn kho tháng 3 tăng 9,19%. Điều đó cho thấy hoạt động sản xuất công nghiệp của tỉnh Vĩnh Phúc còn gặp nhiều khó khăn.

Trung tâm thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Thông báo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng đưa ra chỉ số sản xuất các ngành công nghiệp chủ lực: Ngành sản xuất linh kiện điện tử tăng 13,49% so cùng kỳ; ngành sản xuất trang phục tăng 7,84%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại tăng 3,96%; sản xuất ô tô giảm 20,23% và xe máy giảm 4,64%.

Về thu, chi ngân sách, tính đến ngày 15/3, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 7.242,5 tỷ đồng, tăng 3,58% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách nhà nước đạt 7.844,8 tỷ đồng, tăng 0,91% so với cùng kỳ.

Tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công quý I năm nay đạt khá cao, tăng hơn 3% so với cùng kỳ năm 2023; cao hơn tỷ lệ giải ngân của cả nước (đạt 8,7% kế hoạch) và xếp thứ 3/63 các địa phương có tỷ lệ giải ngân cao.

Khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tỉnh đã cấp giấy phép cho 25 dự án (13 dự án mới, 12 dự án điều chỉnh vốn) với tổng vốn đăng ký trên 347 triệu USD.

Định hướng nhiệm vụ trong tháng 4, ông Vũ Việt Văn chỉ đạo cơ quan, đơn vị kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư.

Các sở ngành, UBND cấp huyện thực hiện rà soát các nội dung, nhiệm vụ liên quan tới công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để phát huy vai trò chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ chính các thành viên UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện trong việc tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết các điểm nghẽn của ngành, lĩnh vực, địa phương, các chỉ tiêu trong kế hoạch đầu tư công, dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm nay, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu năm.

Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các các nhiệm vụ, giải pháp để phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng, mắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư. Đảm bảo phân bổ hết nguồn vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ các dự án lớn, trọng điểm, các dự án tạo động lực phát triển của tỉnh.

Ông Vũ Việt Văn yêu cầu tiếp tục chỉ đạo rà soát, đôn đốc, xử lý các tồn tại trong công tác quản lý nhà nước các ngành, lĩnh vực đô thị, đất đai ; rà soát, khắc phục các kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán. Ông Văn yêu cầu từng thành viên UBND tỉnh tập trung cao độ, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công, các nhiệm vụ trọng tâm theo từng tháng, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.