Tại chương trình D-Insights với chủ đề Giá trị nền tảng hay "Money Game" trong thời đại AI do Chứng khoán VNDIRECT tổ chức ngày 27/11, bà Phạm Minh Hương, Chủ tịch HĐQT VNDIRECT, đã có những chia sẻ về sự dịch chuyển của dòng tiền, cách lựa chọn tài sản cũng như quan điểm đầu tư trong bối cảnh AI đang làm thay đổi nhiều mô hình kinh doanh.

Trước câu hỏi về việc phân bổ tài sản cá nhân, Chủ tịch VNDIRECT cho biết bản thân vẫn khá truyền thống, chỉ phân bổ tài sản vào những thứ mình hiểu biết. Đồng thời, bà luôn đảm bảo sức khỏe tài chính trong trường hợp những kịch bản xấu nhất xảy ra, duy trì nguồn dự phòng tài chính để có thu nhập.

"Chị không bao giờ sợ thiếu tiền, bởi vì cái tài sản mà chị đầu tư nhiều nhất chính là bản thân mình", bà Hương chia sẻ. Điều quan trọng là làm thế nào để khi bản thân còn sức khỏe, vẫn có trí phán đoán và trí phán đoán đó vẫn được nhiều người cần đến.

Đáng chú ý, nữ Chủ tịch tiết lộ danh mục tích sản của mình chỉ gói gọn trong hai cổ phiếu là VNDIRECT (VND) và IPA (IPA). Qua đó, bà cũng tích lũy được nhiều kinh nghiệm bởi đây là cuộc chơi mà bản thân tin tưởng.

Về cơ hội tăng trưởng tài sản, theo bà Hương, lợi thế của những người làm việc tại công ty chứng khoán là có thể cảm nhận được hơi thở của thị trường, dòng chảy của đồng tiền và những sự thay đổi.

Ở bất cứ điều kiện nào của thị trường, kể cả năm 2008 hay hiện tại, cơ hội vẫn luôn tồn tại. Điều quan trọng là nhà đầu tư phải thực sự hiểu biết, nhìn thấy gốc rễ của vấn đề để đưa ra quyết định. Cuối cùng vẫn là bản lĩnh ra quyết định, thứ có thể được tích lũy theo thời gian.

Với những nhà đầu tư chưa có nhiều vốn sống và kinh nghiệm, việc tiếp cận góc nhìn của các chuyên gia có thể giúp bổ sung hiểu biết, song quyết định cuối cùng vẫn phải thuộc về mỗi người.

"P/E rẻ chưa chắc đã rẻ, lợi nhuận hôm nay chưa chắc ngày mai còn tồn tại"

Đặt vấn đề liệu thị trường có đang bỏ rơi những giá trị nền tảng hay không, Chủ tịch VNDIRECT cho rằng dữ liệu trên thế giới không cho thấy điều đó. Dòng tiền vẫn trả giá cho những giá trị thực, thậm chí với tốc độ nhanh hơn rất nhiều.

Bà Hương dẫn trường hợp NVIDIA từng được giao dịch với mức P/E lên tới 75 lần, mức định giá tưởng chừng vô lý. Tuy nhiên, trong vòng 5 năm, theo số liệu được bà dẫn tại chương trình, P/E của doanh nghiệp này đã về mức 16 lần.

Điều này cho thấy dòng tiền không đơn thuần trả giá cho một câu chuyện, mà trả giá cho câu chuyện có khả năng tạo ra lợi nhuận trong tương lai với tốc độ nhanh.

Ở chiều ngược lại, sự xuất hiện của AI cũng đặt ra những thách thức đối với việc đánh giá giá trị doanh nghiệp. "AI không xóa câu chuyện lợi nhuận, nó chỉ chuyển lợi nhuận từ cái chỗ này sang chỗ khác", bà Hương nhận định.

Trong những năm vừa qua, cuộc chơi hạ tầng AI với chip, bộ nhớ, điện và các cơ sở hạ tầng đã thu hút lượng vốn lớn. Tuy nhiên, Chủ tịch VNDIRECT đặt vấn đề liệu lĩnh vực này có thể rơi vào tình trạng đầu tư quá mức.

Cuộc chơi tiếp theo có thể thuộc về những doanh nghiệp vận hành theo mô hình nhẹ tài sản (light asset), biết sử dụng AI để nới rộng biên lợi nhuận và tạo ra những giá trị mới với chi phí thấp.

Trong khi đó, những đối tượng có thể bị ăn mòn lợi thế là nhóm sống nhờ bán giờ công hay các trung gian thông tin. Nếu như trước đây, khả năng tiếp cận thông tin, sắp xếp dữ liệu là một lợi thế thì hiện nay AI có thể thực hiện những công việc này rất nhanh.

"P/E rẻ chưa chắc đã rẻ, và lợi nhuận của ngày hôm nay chưa chắc ngày mai sẽ tồn tại", Chủ tịch VNDIRECT nhấn mạnh.

Tích sản nhưng tài sản phải tự chi trả được chi phí vốn

Quay trở lại câu chuyện phân bổ tài sản của nhà đầu tư Việt Nam, bà Phạm Minh Hương cho rằng mỗi đồng tiền vẫn cần được đặt vào một tháp tài sản.

Ở tầng sức khỏe tài chính, mỗi người cần có khoản tiết kiệm dự phòng, tiết kiệm cho hưu trí. Trong một xã hội càng bất an, việc tiết kiệm càng trở nên quan trọng. Khoản tiết kiệm này phải được lấy từ thu nhập, không đặt vào các cuộc chơi đầu tư.

Ở tầng tích sản, nguyên tắc được Chủ tịch VNDIRECT đưa ra là tài sản phải tự chi trả được chi phí vốn. "Đừng bao giờ kỳ vọng là chúng ta mua bất động sản và bất động sản đấy có thể bán được cho người khác cao hơn. Nếu bất động sản không tự trả được chi phí vốn của nó, sẽ biến thành tiêu sản", bà Hương nói.

Chủ tịch VNDIRECT cũng cho rằng những cơ hội tăng trưởng đột phá trong thời đại AI không nằm ở số đông. Nhà đầu tư Việt Nam cần tìm được nhịp điệu phù hợp với chính mình và thận trọng với bài toán đầu tư.

"Thực ra không có chậm và có nhanh. Bây giờ rất may mắn là chúng ta có AI để chúng ta có thể nhanh, nhưng phải kỹ và sâu, và phải biết mình, biết thị trường và biết tổ chức phát hành. Nếu chưa hiểu rõ bản thân, thị trường và tổ chức phát hành, nhà đầu tư nên ở vai trò thụ động, có người đồng hành và có chuyên gia hỗ trợ", bà Hương chia sẻ.