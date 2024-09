Chủ tịch VPBankS lên sóng talk show The Investors vào ngày 24/9

Sau số đầu tiên mở màn cho series The Investors lên sóng vào 10h ngày 17/9 trên CafeF.vn với host Phạm Minh Hương (Chủ tịch HĐQT VNDirect) và ông Dominic Scriven (nhà sáng lập kiêm Chủ tịch của Dragon Capital), số thứ 2 sẽ lên sóng vào 10h ngày 24/9.

Tiếp tục được dẫn dắt bởi bà Phạm Minh Hương, talk show số 2 sẽ là câu chuyện về thị trường tài chính từ góc nhìn của ông Vũ Hữu Điền, Chủ tịch HĐQT Chứng khoán VPBank (VPBankS).

VPBankS là đơn vị đồng hành trong vai trò đồng tổ chức series talk show ngành chứng khoán lần đầu tiên tại Việt Nam The Investors. Chia sẻ về sự đồng hành này, Chủ tịch VPBankS nói: “Chúng tôi mong muốn đồng hành cùng sự thịnh vượng của quý vị nhà đầu tư không chỉ là tài chính – kiếm tiền mà còn là những giá trị tinh thần thông qua chương trình The Investors. Những nhân vật tham gia The Investors đều là những “cây đa, cây đề” trong thị trường chứng khoán như chị Minh Hương (Chủ tịch VNDirect), anh Dominic (Chủ tịch Dragon Capital), chị Hoài Thu (Chủ tịch VinaCapital), anh Lệ Nguyên (Đồng sáng lập Kido Group)… Trải qua quá trình đầu tư và gắn bó với thị trường, những khách mời của chương trình có rất nhiều thành công – những cũng có thể là những thất bại nhất định. Tuy nhiên, họ đã vượt qua, đã tồn tại, gắn bó và phát triển cùng thị trường chứng khoán Việt Nam tới ngày hôm nay. Tôi hi vọng những câu chuyện truyền cảm hứng từ những khách mời sẽ giúp cho nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư cá nhân sẽ có niềm tin và gắn bó với thị trường, để chúng ta cùng gặt hái thành công trong tương lai.

Về phía host Phạm Minh Hương, Chủ tịch VNDirect cũng chia sẻ tinh thần chung của tất cả các talk show của The Investors: “Thật ra khi nhận lời làm host cho chương trình, tôi cũng rất mong có thể chia sẻ những kinh nghiệm và kiến thức của những nhà đầu tư trong thị trường chứng khoán. Và với cuộc nói chuyện ngày hôm nay, tôi và Điền sẽ tạm gác vai trò là Chủ tịch VNDirect hay Chủ tịch VPBankS, mà sẽ nói chuyện như những người tham gia thị trường chứng khoán lâu năm”.

Đều là chủ tịch của những công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn, bà Phạm Minh Hương và ông Vũ Hữu Điền hứa hẹn mang đến cho nhà đầu tư những thông tin có giá trị, những câu chuyện thú vị, những bài học quý giá đúc kết từ hàng chục năm trong nghề.

Đặc biệt là kĩ năng quản trị rủi ro, sử dụng “vũ khí” đòn bẩy tài chính (margin) đúng cách. Đây là điều vô cùng quan trọng trong đầu tư mà số đông người tham gia thị trường chưa thành thạo, thậm chí là không để ý đến.

Bà Phạm Minh Hương đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, tên tuổi gắn liền với sự phát triển của VNDirect, một trong những công ty chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam.

Khách mời đặc biệt, ông Vũ Hữu Điền đã có 24 năm trong ngành tài chính. Chủ tịch VPBankS từng giữ chức vụ Giám đốc phụ trách Danh mục đầu tư của Dragon Capital, quản lý quỹ có tổng giá trị 2 tỷ USD.

Ông Điền là người trực tiếp tham gia vào nhiều thương vụ lớn trên thị trường chứng khoán Việt Nam, đạt hiệu suất lợi nhuận cao. Bên cạnh đó, quá trình gắn bó với thị trường chứng khoán Việt Nam từ những ngày đầu tiên đã mang lại cho Chủ tịch VPBankS nhiều bài học hữu ích để chia sẻ cùng nhà đầu tư cá nhân.

