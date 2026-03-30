Chủ tịch vừa bị bắt của Công ty quan trắc môi trường số 1 Việt Nam, cung cấp dịch vụ "làm đẹp" chỉ số: Đã khai gì?

Ngày 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 74 bị can về 10 tội danh, liên quan đến sai phạm về quan trắc môi trường tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Theo đó, các bị can này thuộc 59 doanh nghiệp xả thải và lắp đặt thiết bị quan trắc trên cả nước, trong đó có cả cán bộ, lãnh đạo trong đơn vị quản lý nhà nước về môi trường.

Tài liệu Cơ quan điều tra cho thấy, trong số hơn 300 trạm quan trắc môi trường từ các chủ nguồn thải trên cả nước được lực lượng chức năng kiểm tra, khám xét thì có tới gần 160 trạm quan trắc môi trường bị can thiệp, chỉnh sửa, làm sai lệch dữ liệu, chiếm khoảng gần 55% số trạm được kiểm tra.

Cơ quan Công an yêu cầu các đối tương thực nghiệm hiện trường can thiệp dữ liệu quan trắc.

Trong đó, tại những doanh nghiệp phát ra khí thải, nguồn thải lớn như: Nhà máy cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng, Nhà máy nhiệt điện Thái Bình...; các Công ty sản xuất nhôm, thép, hay ngay cả một số doanh nghiệp lớn chuyên về lĩnh vực xử lý ô nhiễm môi trường cũng chủ động sai phạm, can thiệp, chỉnh sửa chỉ số thiết bị quan trắc từ vượt ngưỡng thành trong ngưỡng cho phép.﻿

Các vật chứng được Cơ quan Công an thu giữ phục vụ điều tra.

Cơ quan điều tra đã xác định, Công ty cổ phần kỹ thuật môi trường Việt An là một trong những doanh nghiệp cung cấp hệ thống quan trắc môi trường lớn, chiếm tới hơn 50% thị trường cả nước, đã trực tiếp hỗ trợ các doanh nghiệp làm sai lệch chỉ số quan trắc, để duy trì chỉ số “đẹp”.

Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoài Thi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kỹ thuât môi trường Việt An và Nguyễn Hoài Bách, Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần kỹ thuât môi trường Việt An về các về tội danh “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, phương tiện điện tử của người khác; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.﻿

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đọc lệnh khởi tố, lệnh bắt tạm giam để điều tra đối với bị can Nguyễn Hoài Bách, Giám đốc kinh doanh Công ty Việt An.

Nguyễn Hoài Thi khai nhận, việc làm sai lệch số liệu đầu ra không khó, chỉ cần thay đổi cấu hình thiết bị phân tích hoặc can thiệp vào hệ thống truyền nhận dữ liệu. Tất cả các thiết bị đo trên thị trường đều có thể chỉnh sửa và việc chỉnh sửa số liệu không khó.



Các đơn vị cung cấp thiết bị quan trắc như Công ty Việt An khi cung cấp thiết bị xong đều sẽ hướng dẫn cho khách hàng, cho các nhà máy việc vận hành, điều chỉnh các thông số thiết bị. Còn trong quá trình vận hành hàng ngày có chỉnh sửa hay không là việc của khách hàng, của các nhà máy. Các đối tượng có thể can thiệp trực tiếp vào hệ thống hút mẫu, thiết bị phân tích tại trạm quan trắc hoặc sử dụng phần mềm điều khiển từ xa để can thiệp, điều chỉnh số liệu đều rất dễ dàng.﻿

Thực nghiệm hiện trường can thiệp dữ liệu quan trắc.

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường Việt An (Viet An Enviro), thành lập từ năm 2010. Theo giới thiệu trên website, công ty cho biết hiện chiếm thị phần số 1 Việt Nam về giải pháp quan trắc môi trường và đo lường công nghiệp.

Lĩnh vực hoạt động chính của công ty bao gồm tư vấn, thiết kế, lắp đặt các trạm quan trắc tự động, liên tục cho nước thải, nước mặt, khí thải và các chỉ số khí tượng thủy văn.

Việt An còn cung cấp thiết bị đo lường quy trình và nền tảng phần mềm IoT (iLotusLand) để quản lý dữ liệu môi trường. Công ty có mạng lưới hoạt động rộng khắp 3 miền và danh mục hơn 1.000 trạm quan trắc đã triển khai.

Công ty có trụ sở chính tại Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng giám đốc theo thông tin mới thay đổi từ 18/3/2026 là ông Nguyễn Bốn (SN 1952). Tổng số lao động được đăng ký là 2 người. ﻿