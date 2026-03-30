Một công ty kiểm toán trong Big Four sắp cắt giảm 600 việc làm, nhân viên được thông báo trong cuộc họp khẩn hôm thứ 6

Tờ Financial Times đưa tin, KPMG – công ty kiểm toán thuộc nhóm Big Four cho biết họ sẽ cắt giảm gần 600 việc làm tại Anh khi hãng này gặp khó trong việc kiểm soát chi phí trong bối cảnh thị trường ngày càng khắc nghiệt.

Theo những người am hiểu vấn đề, nhân viên đã được thông báo trong một cuộc họp gấp vào sáng thứ sáu rằng KPMG sẽ cắt khoảng 440 vị trí trợ lý quản lý (assistant manager) trong mảng kiểm toán, trong tổng số 590 vị trí “có nguy cơ” trong bộ phận này.

Song song đó, công ty kiểm toán và tư vấn này cũng thông báo với nhân viên ở mảng tư vấn rằng họ sẽ cắt giảm khoảng 120 vị trí và xem xét hàng trăm vị trí khác có thể bị sa thải.

Phần lớn các vị trí bị cắt trong mảng tư vấn sẽ thuộc bộ phận quản trị rủi ro doanh nghiệp, nơi tư vấn cho các công ty về quản trị, rủi ro và tuân thủ, ngoài ra một số nhân sự hậu cần và nhóm kinh tế học cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Các đợt sa thải này cho thấy những khó khăn mà các công ty dịch vụ chuyên nghiệp đang đối mặt, ngay cả sau khi đã thực hiện nhiều vòng cắt giảm và siết chi phí, trong bối cảnh nhu cầu tư vấn sụt giảm so với mức cao trong thời kỳ đại dịch.

Các công ty cũng phải tái đánh giá nhu cầu của khách hàng trong môi trường bị chi phối bởi AI, đồng thời cải tổ hoạt động nội bộ để thích ứng với công nghệ này.

Trong một tuyên bố, KPMG cho rằng việc cắt giảm ở mảng kiểm toán là do tỷ lệ nghỉ việc thấp.

“Điều kiện thị trường hiện tại khiến tỷ lệ nghỉ việc của chúng tôi rất thấp ở một số bộ phận kiểm toán, vì vậy chúng tôi cần điều chỉnh quy mô nhân sự tại các mảng này”, công ty cho biết. “Đây không phải là quyết định dễ dàng và chúng tôi sẽ hỗ trợ nhân viên trong suốt quá trình tham vấn”.

“Một tuần vừa qua thực sự rất tàn khốc đối với tất cả mọi người”, một nguồn tin liên quan đến mảng tư vấn cho biết, đồng thời nói thêm rằng một số nhân viên đã trải qua những biến động tương tự vào năm ngoái “và giờ lại tiếp tục phải đối mặt”.

Một nguồn tin khác cho biết ban lãnh đạo cấp cao của KPMG cắt giảm nhân sự do lo ngại không đạt được ngân sách trong bối cảnh suy giảm kéo dài.

“Chúng tôi đã có một lượng nhân sự ‘bench’ (nhân sự đang “ngồi chơi”, chưa được cho vào dự án) lớn trong khoảng sáu tháng”, người này nói. “Chúng tôi cũng đã mất đi một số dự án mang lại nguồn thu ổn định”.

Một nguồn tin khác cho biết các thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến hơn 2% lực lượng lao động trong mảng tư vấn.

Việc KPMG cắt giảm nhân sự kiểm toán, dự kiến tham vấn đến giữa tháng 5 trái ngược với các đợt sa thải trước đây của Big Four, vốn thường tập trung vào các mảng khác do tính ổn định hơn của kiểm toán.

Tuy nhiên, tỷ lệ nghỉ việc thấp đã khiến số lượng kiểm toán viên và tư vấn viên cấp junior bị “phình to”. PwC đã cắt giảm 175 kiểm toán viên junior trong năm ngoái.

Một nguồn tin cho biết thêm rằng tỷ lệ nghỉ việc thấp một phần cũng do nhân viên nước ngoài có visa do KPMG bảo trợ, khiến họ khó tìm công việc khác để chuyển sang.

KPMG hiện có khoảng 16.700 nhân viên tại Anh. Dù không công bố chi tiết số lượng nhân sự theo từng mảng kiểm toán, tư vấn và thuế, nhưng mảng tư vấn chiếm gần một nửa doanh thu hàng năm.

Thị trường tư vấn tại Anh chỉ tăng trưởng dưới 4% trong năm ngoái, theo dữ liệu từ Source Global Research, dù Hiệp hội Tư vấn Quản lý dự báo con số này có thể cải thiện lên khoảng 6% vào năm 2026.

Mảng tư vấn của KPMG giảm 3% trong năm qua, phản ánh xu hướng suy giảm doanh thu của các bộ phận tư vấn tại EY, PwC và Deloitte dù tổng lợi nhuận vẫn tăng.

Các đối tác tại KPMG Anh đã nhận mức thu nhập trung bình 880.000 bảng Anh trong 12 tháng tính đến tháng 9, tăng 11% so với năm trước và lần đầu tiên vượt mức của PwC và EY trong hơn một thập kỷ.

Giám đốc điều hành KPMG tại Anh, Jonathan Holt, người vừa thất bại trong cuộc đua trở thành lãnh đạo toàn cầu của công ty đã cải thiện lợi nhuận bằng cách cắt giảm chi phí, đóng băng lương và thăng chức, cũng như giảm số lượng nhân sự.

Ông cũng giảm số lượng đối tác góp vốn chia lợi nhuận xuống mức thấp nhất trong hai thập kỷ. Công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng 14% lên 576 triệu bảng Anh trong năm ngoái, phản ánh “quản lý chi phí thận trọng theo chu kỳ kinh tế”.

KPMG xác nhận rằng họ đang “triển khai các đề xuất cắt giảm nhân sự tại một số bộ phận” trong mảng tư vấn.

Công ty cho biết thêm: “Dù vẫn ghi nhận tăng trưởng ở một số lĩnh vực, chúng tôi luôn xem xét lại cấu trúc hoạt động để phù hợp với nhu cầu khách hàng và hỗ trợ tăng trưởng bền vững”.

Theo: Financial Times