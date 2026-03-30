Đại hội cổ đông 2026: Công nghệ không chỉ là "phao cứu sinh" tạm thời

Thị trường chứng khoán trong bối cảnh mới

Tại Diễn đàn Mùa đại hội đồng cổ đông 2026, ông Nguyễn Hoàng Dương - Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho rằng năm 2026 thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước những cơ hội phát triển quan trọng.

Cụ thể, thị trường chứng khoán Việt Nam đang tiến gần hơn với mốc nâng hạng lên thị trường mới nổi theo chuẩn MSCI. Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đã chính thức vận hành, tạo thêm điều kiện để Việt Nam trở thành điểm đến của dòng vốn quốc tế chất lượng cao.

Đầu năm 2026, Bộ nguyên tắc quản trị công ty Việt Nam (VNCG Code) được ban hành, mang đến cho cộng đồng doanh nghiệp niêm yết một bộ khung định hướng rõ ràng, được xây dựng trên nền tảng các chuẩn mực OECD và G20 cập nhật nhất.

Trong tổng thể đó, Đại hội đồng cổ đông không chỉ là một hoạt động thường niên mang tính thủ tục, mà dần trở thành "bài kiểm tra" toàn diện về năng lực quản trị của doanh nghiệp. Đây là nơi ban lãnh đạo thể hiện khả năng giải trình, minh bạch hóa thông tin và tương tác trực tiếp với cổ đông, qua đó phản ánh rõ nét mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp trong việc đáp ứng các chuẩn mực quản trị ngày càng khắt khe.

Từ "thích ứng" đến "chuẩn mực mới" trong các kỳ đại hội

Thực tế cho thấy từ năm 2025, việc tổ chức ĐHĐCĐ của các doanh nghiệp ghi nhận nhiều điểm nhấn tích cực như: tài liệu đại hội được công bố song ngữ đầy đủ chi tiết; nhiều doanh nghiệp tổ chức song song họp trực tiếp và trực tuyến (hybrid), cho phép cổ đông ở xa tham gia đầy đủ quyền lợi. Các kênh như livestream hội trường, ứng dụng Q&A trực tiếp, biểu quyết điện tử online… được tích hợp đồng bộ.

Cổ đông sử dụng nền tảng để theo dõi livestream đại hội, đặt câu hỏi cho Ban Chủ tọa và biểu quyết, bầu cử điện tử. (Nguồn: UVote)

Tiêu biểu, Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng Khoán Vietcombank (VCBF) trong đại hội nhà đầu tư 2025 đã tiên phong ứng dụng chữ ký điện tử vào việc ủy quyền tham dự. Bên cạnh việc triển khai hệ thống vận hành toàn trình đại hội trên nền tảng UVote, VCBF đã hợp tác cùng FPT để tích hợp thêm hệ thống chữ ký điện tử FPT.eContract, ứng dụng Nghị định số 23/2025/NĐ-CP quy định về chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy để tối ưu quy trình ủy quyền của nhà đầu tư. Kết quả, các sáng kiến về công nghệ này đã giúp VCBF tiết kiệm 80% thời gian ở khâu vận hành ủy quyền, đồng thời ghi nhận nhiều phản hồi tích cực của các nhà đầu tư.

Trong năm 2026, tuy chưa bước vào mùa cao điểm của ĐHĐCĐ, hiện tại nhiều doanh nghiệp với truyền thống quản trị tốt (ví dụ: FPT, MWG, Vinamilk, PNJ, Vingroup...) đã chủ động công bố sớm thời gian họp, tài liệu họp cùng hướng dẫn chi tiết việc bầu cử, biểu quyết trên các nền tảng công nghệ.

Theo báo cáo Xu hướng Đại hội đồng cổ đông từ UVote, việc ứng dụng công nghệ vào công tác quản trị và vận hành giúp 87% các đại hội ứng dụng công nghệ đều đạt trên 8/10 điểm hài lòng từ cổ đông và nhà đầu tư. Đối với số liệu này, ông Ngô Quý Kiên - Trưởng phòng Tư vấn giải pháp UVote, FPT IS, tập đoàn FPT nhận định: "Trong kỷ nguyên ĐHĐCĐ số, công nghệ không chỉ là công cụ hỗ trợ, mà là yếu tố kiểm định năng lực quản trị. Đại hội ứng dụng công nghệ cao luôn minh bạch và tạo niềm tin mạnh mẽ hơn cho cổ đông."

Theo ông Kiên, quá trình tổ chức ĐHĐCĐ đã chuyển từ giai đoạn "thích ứng" (trong bối cảnh sau giãn cách 2020-2022) sang giai đoạn "tạo chuẩn mực mới". Cụ thể, các doanh nghiệp không còn chỉ "gắng gượng" dùng giải pháp cơ bản, mà đang xây dựng nguyên tắc tổ chức đại hội theo tiêu chuẩn quốc tế: diễn đàn đa chiều, tương tác cao, xử lý biểu quyết nhanh chóng và bảo mật dữ liệu nghiêm ngặt.

Trong bối cảnh các doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong ĐHĐCĐ để khẳng định năng lực quản trị, giải pháp UVote do FPT phát triển cũng đang được tích hợp thêm các công nghệ eKYC, siêu tự động hóa và AI để đáp ứng kịp nhu cầu thị trường. Việc làm chủ công nghệ lõi này không chỉ giúp FPT chủ động phát triển sản phẩm theo nhu cầu đặc thù của thị trường Việt Nam, mà còn từng bước tiệm cận và định hình các chuẩn mực quản trị số theo thông lệ quốc tế.

Là một giải pháp Make in Vietnam, UVote không chỉ đáp ứng các yêu cầu đặc thù của thị trường trong nước mà còn được phát triển để tiệm cận các chuẩn mực quản trị quốc tế. Thông qua việc số hóa toàn diện quy trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông, từ xác thực cổ đông, quản lý ủy quyền đến biểu quyết và công bố kết quả, UVote góp phần giúp doanh nghiệp nâng cao tính minh bạch, chuẩn hóa vận hành và tăng cường khả năng giải trình; từ đó giúp doanh nghiệp Việt từng bước nâng tầm năng lực quản trị, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao từ nhà đầu tư trong và ngoài nước.