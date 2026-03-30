Khởi tố Chủ tịch, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Kế toán, Trưởng phòng, đăng kiểm viên, cán bộ thú y, môi trường...

Các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, cơ quan Công an thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Công an thành phố Hà Nội và các tỉnh Đồng Nai, Phú Thọ, Đắk Lắk, Lâm Đồng.... vừa khởi tố, bắt tạm giam, bắt khẩn cấp một loạt bị can là giám đốc doanh nghiệp, kế toán, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm tàu cá, Trưởng phòng đăng kiểm tàu cá và đăng kiểm viên Trung tâm đăng kiểm tàu cá....

Khởi tố 74 đối tượng với 10 tội danh liên quan đến sai phạm về quan trắc môi trường

Ngày 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã khởi tố 74 bị can với 10 tội danh liên quan đến sai phạm về quan trắc môi trường tại nhiều tỉnh, thành phố.

Theo Báo CAND, các bị can thuộc 59 doanh nghiệp xả thải và lắp đặt thiết bị quan trắc trên cả nước, trong đó có cả cán bộ, lãnh đạo trong đơn vị quản lý Nhà nước về môi trường.

Qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã phát hiện có tình trạng làm sai lệch chỉ số về môi trường tại các doanh nghiệp xả thải và lắp thiết bị quan trắc trên cả nước nên đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo đấu tranh.

Sau nhiều tháng thu thập tài liệu, chứng cứ, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường chủ trì, phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an tổ chức bắt giữ các đối tượng, khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra làm rõ.

Lực lượng chức năng đã làm rõ, các nhà máy như một số nhà máy nhiệt điện, các công ty nhôm, thép, các công ty môi trường là những đơn vị lớn phát ra khí thải, nước thải.

Những đơn vị này khi hoạt động buộc phải lắp đặt các thiết bị quan trắc môi trường ở nơi phát sinh nước thải, nguồn thải để giám sát.

Tuy nhiên, các chỉ số về môi trường khi được truyền về Sở Nông nghiệp và Môi trường lại bị can thiệp, chỉnh sửa tinh vi.

Các thiết bị quan trắc dù được dán niêm phong, có hệ thống camera giám sát riêng nhưng vẫn bị điều chỉnh từ xa thông qua phần mềm.

Các đối tượng đã can thiệp để giảm chỉ số đầu ra, từ đó đảm bảo dữ liệu khi được gửi về cơ quan quản lý sẽ luôn nằm trong mức cho phép.

Gần 160 trạm quan trắc môi trường tại nhiều tỉnh thành trên cả nước đã bị can thiệp phần mềm để che giấu chỉ số xả thải thực tế

Tài liệu Cơ quan điều tra cho thấy, trong số hơn 300 trạm quan trắc môi trường từ các chủ nguồn thải trên cả nước được lực lượng chức năng kiểm tra, khám xét thì có tới gần 160 trạm quan trắc môi trường bị can thiệp, chỉnh sửa, làm sai lệch dữ liệu, chiếm khoảng gần 55% số trạm được kiểm tra.

Trong đó, tại những doanh nghiệp phát ra khí thải, nguồn thải lớn như: Nhà máy cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng, Nhà máy nhiệt điện Thái Bình...; các Công ty sản xuất nhôm, thép, hay ngay cả một số doanh nghiệp lớn chuyên về lĩnh vực xử lý ô nhiễm môi trường cũng chủ động sai phạm, can thiệp, chỉnh sửa chỉ số thiết bị quan trắc từ vượt ngưỡng thành trong ngưỡng cho phép.

Theo cơ quan điều tra, những thiết bị quan trắc môi trường được cài đặt tại các công ty phát ra khí thải và nguồn thải để giúp cơ quan chức năng giám sát, quản lý ô nhiễm môi trường.

Về nguyên tắc, để giám sát, các thiết bị này được dán niêm phong, đồng thời có hệ thống camera giám sát để đảm bảo không ai có thể can thiệp vào hệ thống dữ liệu quan trắc môi trường.

Nhưng trên thực tế, qua điều tra cho thấy, gần 160 trạm quan trắc môi trường trên khắp các tỉnh thành trên cả nước đã bị điều chỉnh kết quả. Thậm chí hành vi trái phép này còn được thực hiện từ xa một cách dễ dàng.

Đơn cử, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh có 3 trạm quan trắc khí thải. Với thủ đoạn sử dụng phần mềm, các đối tượng đã can thiệp, giảm chỉ số đầu ra khí thải xuống còn một nửa hoặc còn 1/3, để khi chuyển dữ liệu về cơ quan quản lý môi trường sẽ luôn đạt ngưỡng.

Tại Cơ quan Công an, Lê Việt Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đã thừa nhận việc Công ty đã thực hiện điều chỉnh hệ số khí thải để đảm bảo thông số truyền về Sở Nông nghiệp và môi trường đáp ứng theo đúng tiêu chuẩn.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã làm rõ các sai phạm của Công ty và các cá nhân liên quan.

Trong đó, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Việt Cường, Phó Tổng giám đốc; Nguyễn Văn Trung, Phó Quản đốc phân xưởng vận hành trạm quan trắc và Lương Công Bính, chuyên viên Phòng Kỹ thuật và An toàn về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, quy định tại khoản 2 Điều 341 BLHS năm 2015.

Còn qua kiểm tra Công ty TNHH MTV Liên hợp Khoa học – Công nghệ – Môi trường Biwase (Công ty Biwase), một doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực thu gom, vận chuyển, xử lý và tái chế chất thải (chất thải sinh hoạt, công nghiệp và nguy hại) tại tỉnh Bình Dương cũ nay là TP Hồ Chí Minh.

Đơn vị này được quảng bá có công nghệ xử lý đồng bộ, hiện đại và tự chủ trong kỹ thuật xử lý và tái chế, đi đầu trong cả nước về công nghệ xử lý tái chế rác thải tuần hoàn, tái tạo năng lượng, giảm phát thải carbon, đảm bảo an ninh chất thải trên địa bàn, phù hợp các tiêu chí xử lý chất thải theo hướng kinh tế xanh.

Nhưng qua điều tra, Cơ quan Công an xác định kết quả quan trắc do đơn vị này quản lý bị can thiệp.

Do lo ngại các chỉ số khí thải vượt ngưỡng, công ty bị phạt, hoặc đình chỉ hoạt động, ảnh hưởng tới hoạt động của công ty nên lãnh đạo Công ty Biwase đã chủ ý “nhờ” đơn vị cung cấp hệ thống quan trắc cho công ty là Công ty cổ phần kỹ thuật môi trường Việt An (tắt Công ty Việt An) là can thiệp để duy trì chỉ số “đẹp”.

Tại Cơ quan điều tra, Phạm Thanh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên hợp khoa học công nghệ môi trường Biwase khai nhận, đã chỉ đạo nhân viên liên hệ với Công ty cổ phần kỹ thuật môi trường Việt An - đơn vị cung cấp hệ thống quan trắc cho Biwase để có biện pháp can thiệp, làm cho số liệu truyền về Sở Nông nghiệp và môi trường lúc nào cũng không vượt quy chuẩn.

Đây cũng là lý do hiện nay, 6 cán bộ của Công ty Biwwase đã bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, trong đó có đội ngũ lãnh đạo chủ chốt gồm: Ngô Chí Thắng, Giám đốc Công ty Biwase; Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công ty Biwase; Nguyễn Hoàng Lân, Phó Giám đốc Công ty Biwase; Lê Quang Lập, Quản đốc nhà máy Công ty Biwase; Nguyễn Trung Khiêm, Phó Quản đốc nhà máy công ty Biwase và Nguyễn Tấn Lâm, nhân viên kỹ thuật.

Từ kết quả điều tra chuyên án cho thấy, với số lượng lớn các trạm quan trắc bị can thiệp, chỉnh sửa kết quả rộng khắp cả nước và kéo dài nhiều năm qua và hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng của các đối tượng, các cơ sở sản xuất, các nhà máy... gây nguồn thải sẽ không dễ thực hiện nếu không có sự giúp sức của các doanh nghiệp chuyên cung cấp, lắp đặt hệ thống thiết bị về quan trắc môi trường.

Đơn cử, trong chuyên án này, Cơ quan điều tra đã xác định, Công ty cổ phần kỹ thuât môi trường Việt An là một trong những doanh nghiệp cung cấp hệ thống quan trắc môi trường lớn, chiếm tới hơn 50% thị trường cả nước, đã trực tiếp hỗ trợ các doanh nghiệp làm sai lệch chỉ số quan trắc.

Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoài Thi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kỹ thuât môi trường Việt An và Nguyễn Hoài Bách, Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần kỹ thuât môi trường Việt An về các về tội danh “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, phương tiện điện tử của người khác; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo khai nhận của Nguyễn Hoài Thi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kỹ thuât môi trường Việt An, việc làm sai lệch số liệu đầu ra không khó, chỉ cần thay đổi cấu hình thiết bị phân tích hoặc can thiệp vào hệ thống truyền nhận dữ liệu.

Tất cả các thiết bị đo trên thị trường đều có thể chỉnh sửa và việc chỉnh sửa số liệu không khó.

Các đơn vị cung cấp thiết bị quan trắc như Công ty Việt An khi cung cấp thiết bị xong đều sẽ hướng dẫn cho khách hàng, cho các nhà máy việc vận hành, điều chỉnh các thông số thiết bị. Còn trong quá trình vận hành hàng ngày có chỉnh sửa hay không là việc của khách hàng, của các nhà máy.

Các đối tượng có thể can thiệp trực tiếp vào hệ thống hút mẫu, thiết bị phân tích tại trạm quan trắc hoặc sử dụng phần mềm điều khiển từ xa để can thiệp, điều chỉnh số liệu đều rất dễ dàng.

Theo Thiếu tướng Thân Văn Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, quan trắc môi trường là công cụ giám sát cốt lõi của nhà nước nhằm quản lý, xử lý ô nhiễm, bảo vệ môi trường.

Trong chuyên án này, các đối tượng đã không còn vi phạm theo phương thức xả thải công khai, đơn lẻ mà nguy hiểm và tinh vi hơn, các đối tượng chuyển sang can thiệp trực tiếp vào hệ thống quan trắc môi trường tự động và liên tục, nhằm tạo ra bức tranh môi trường giả tạo, hợp thức hóa hành vi xả thải trái phép trong thời gian dài.

Hiện nay, cơ quan Công an đã khởi tố 74 bị can về 10 tội danh. Các bị can thuộc 59 doanh nghiệp xả thải và lắp đặt thiết bị quan trắc trên cả nước và các bị can là cán bộ lãnh đạo trong đơn vị quản lý nhà nước về môi trường.

Đồng thời, tiếp tục tiến hành rà soát tất cả các trạm quan trắc môi trường trên cả nước với mục tiêu nâng cao hiệu quả kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường.

Theo CAND, cùng với vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm thì môi trường sẽ là vấn đề mà cơ quan Công an tiếp tục tập trung kiểm tra, xử lý nhằm cải thiện môi trường, bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng cho nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước.

Hà Nội: Khởi tố 08 bị can trong đường dây giết mổ, tiêu thụ lợn dịch

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 08 bị can trong đường dây giết mổ, tiêu thụ lợn dịch xảy ra thành phố Hà Nội.

Trước đó, vào ngày 17/3/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra hoạt động giết mổ lợn tại lò mổ của Nguyễn Thị Hiền (Sinh năm 1995; trú tại: Ngọc Hồi, Hà Nội) trong Cơ sở giết mổ gia súc tập trung Vạn Phúc (thôn 3, xã Nam Phù, thành phố Hà Nội).

Đây là một lò mổ cung cấp lượng thịt lợn lớn chủ yếu cho các chợ đầu mối, chợ dân sinh và các cung ty cung cấp thực phẩm lớn của Thành phố.

Quá trình kiểm tra phát hiện Nguyễn Thị Hiền đã giết mổ lợn mắc dịch tả lợn châu Phi. Hiền cùng một số đối tượng đã cấu kết chặt chẽ, hình thành đường dây khép kín từ khâu thu gom lợn bệnh tại các tỉnh như Phú Thọ, Tuyên Quang vận chuyển về Hà Nội, giết mổ tập trung và đưa ra tiêu thụ trên thị trường.

Bên cạnh đó, các đối tượng đã móc nối với một số cán bộ kiểm dịch để bỏ qua các khâu kiểm soát bắt buộc, cho phép lợn bệnh, thậm chí lợn đã chết được đưa vào giết mổ.

Từ đầu năm 2026 đến nay, các đối tượng đã tiêu thụ khoảng 3.600 con lợn mắc dịch bệnh (tương đương gần 300 tấn).

Số thịt này được đưa vào các chợ đầu mối, chợ dân sinh và bán cho Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát. Công ty này đã cung cấp thực phẩm cho một số trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 25/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Giả mạo trong công tác xảy ra tại Hà Nội và các địa phương liên quan.

Đồng thời khởi tố 08 bị can, gồm: Nguyễn Thị Hiền, Đỗ Văn Thanh (Sinh năm: 1983, trú tại: Đại Bình, Phú Thọ), Nguyễn Thị Bình (Sinh năm: 1973, trú tại: Hồng Vân, Hà Nội ), Nguyễn Văn Thành (Sinh năm 1971, trú tại: Hồng Vân, Hà Nội; Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát) về tội vi phạm quy về an toàn thực phẩm; Lê Ngọc Anh (Sinh năm 1974, Trạm trưởng trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ - Chi cục chăn nuôi thuỷ sản và thú y Hà Nội), Nguyễn Phong Nam (Sinh năm 1983, cán bộ Trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ - Chi cục chăn nuôi thuỷ sản và thú y Hà Nội), Nguyễn Thị Phương Lan (Sinh năm: 1984, cán bộ Trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ - Chi cục chăn nuôi thuỷ sản và thú y Hà Nội) về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Vũ Kim Tuấn (Sinh năm 1973, cán bộ Trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm dịch động vật - Chi cục chăn nuôi thuỷ sản và thú y tỉnh Phú Thọ) về tội Giả mạo trong công tác.

Theo Công an thành phố Hà Nội: Đây là kết quả nỗ lực của Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội. Đồng thời thể hiện quyết tâm của Công an Thành phố trong giải quyết điểm nghẽn về “An toàn thực phẩm” trên địa bàn Thành phố.

Công an thành phố Hà Nội kiên quyết đấu tranh, triệt xóa các đường dây buôn bán thực phẩm bẩn, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Khởi tố, bắt tạm giam 343 đối tượng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, trước diễn biến phức tạp của tội phạm lừa đảo trực tuyến, Bộ Công an đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh; lãnh đạo Bộ Công an trực tiếp làm việc, trao đổi với lực lượng Công an các quốc gia láng giềng như Lào, Campuchia, cùng các nước trong khu vực và trên thế giới nhằm xây dựng các giải pháp căn cơ, lâu dài.

Với sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Bộ Công an và sự phối hợp vào cuộc của cộng đồng quốc tế trong đấu tranh, phòng chống tội phạm mạng, thời gian qua lực lượng Công an đã triệt xóa nhiều đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, bắt giữ các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, góp phần kiềm chế hoạt động của loại tội phạm này.

Với vai trò nòng cốt, lực lượng Cảnh sát hình sự đã tăng cường công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình, quản lý chặt chẽ các nhóm đối tượng, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.

Gần đây nhất, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai, lực lượng Bộ đội biên phòng và lực lượng chức năng Campuchia triệt xóa, bắt giữ các đối tượng hoạt động trong đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia.

Ngày 17/3/2026, tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Cục Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai và Bộ đội Biên phòng đã phối hợp tiếp nhận gần 400 đối tượng người Việt Nam do lực lượng chức năng Campuchia bàn giao.

Đây là số đối tượng hoạt động trong đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia vừa bị triệt xóa trên đất Campuchia.

Sau khi tiếp nhận, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ đội Biên phòng tiến hành các bước xử lý ban đầu theo quy định của pháp luật, đã xử phạt vi phạm hành chính 331 trường hợp.

Trong đó 328 trường hợp có hành vi qua lại biên giới quốc gia không làm thủ tục xuất nhập cảnh, số tiền phạt 2.433.750.000 đồng; 03 trường hợp không xuất trình được hộ chiếu khi cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam yêu cầu, số tiền phạt 3.750.000 đồng.

Bước đầu, cơ quan chức năng đã xác định mục đích, động cơ vi phạm các đối tượng này là tìm kiếm việc làm qua mạng xã hội sau đó xuất cảnh trái phép và đến Casino PoiPet ở Campuchia làm việc trên các App như Whatssap, zara, Gap, Instagram, Facebook… để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người dùng Internet thiếu cảnh giác, đặc biệt là người cao tuổi, người dùng mạng xã hội nhiều, người giao dịch online và người ít hiểu biết về công nghệ.

Qua sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành điều tra, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ đến ngày 27/3/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai (Phòng Cảnh sát hình sự), đã Khởi tố bị can, ra Lệnh bắt tạm giam 343 đối tượng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Điều 290 BLHS. Đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối với các đối tượng còn lại và làm rõ để xử lý các tội danh khác liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra làm việc với từng đối tượng.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, “không nhẹ dạ cả tin”; không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hoặc chuyển tiền cho người lạ; không truy cập đường link, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc và luôn kiểm tra, xác minh thông tin trước khi giao dịch trên mạng, tìm hiểu, nắm rõ pháp luật và những khuyến cáo của cơ quan chức năng; không nghe theo lời dụ dỗ, đe doạ, thao túng tâm lý của các đối tượng trên mạng xã hội, để bảo vệ bản thân và gia đình trước các thủ đoạn tinh vi của tội phạm xuyên quốc gia.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người bị hại, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự), Công an tỉnh Đồng Nai thông báo ai là nạn nhân của các vụ lừa đảo trực tuyến qua mạng trong thời gian gần đây thì liên hệ ngay với Cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, liên hệ phối hợp cung cấp thông tin hỗ trợ công tác điều tra.

Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý tài sản số cùng một loạt đồng phạm

Thực chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, sau thời gian dài kiên trì xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, Cục An ninh kinh tế chủ trì, phối hợp với Cục An ninh điều tra và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đăk Lắk đấu tranh phá chuyên án triệt phá thành công đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản trên lĩnh vực tiền ảo của hệ sinh thái ONUS với quy mô đặc biệt lớn (các đối tượng đã huy động hàng tỷ USD của các nhà đầu tư).

Trong 02 ngày 20, 21/3/2026, nhiều Tổ công tác tại các địa phương đã đồng loạt triển khai khám xét, triệu tập làm việc với hơn 140 đối tượng liên quan để đấu tranh làm rõ các hành vi vi phạm liên quan đến tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan điều tra đã thu giữ được nhiều máy tính, điện thoại, chứng cứ điện tử, tài sản, cùng nhiều tài liệu, chứng cứ khác liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng; đã ngăn chặn được việc các đối tượng tiêu hủy tài liệu, chứng cứ, tẩu tán tài sản; không để các đối tượng gây thiệt hại lớn hơn cho các bị hại.

Ngày 23/3/2026, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự "Sử dụng mạng máy tính, mạng viên thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền" xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định từ năm 2018 đến nay, Vương Lê Vĩnh Nhân (sinh năm 1984; trú tại số IN đường B4, khu dân cư 91B, phường Tân An, thành phố Cần Thơ; Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý tài sản số); Trần Quang Chiến (sinh năm 1991; trú tại số 6 dãy số 7, The Mansions Park City, phường Dương Nội, thành phố Hà Nội; quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS); Ngô Thị Thảo (sinh năm 1994; trú tại S1.2006 C1,27 Saigon Riverside Complex, số 04 đường Đào Trí, phường Phú Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh; Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD) và một số đối tượng liên quan đã tạo lập các đồng tiền mã hóa VNDC, ONUS, HNG,... phát hành và bán cho nhà đậu tư thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS.

Để tạo dựng niềm tin, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, Vương Lê Vĩnh Nhân đã chỉ đạo đưa ra các thông tin quảng cáo về các đồng tiền mã hóa không đúng sự thật, thực hiện các giao dịch tạo cung cầu giả tạo, thao túng, điều chỉnh giá theo yêu cầu của Nhân.

Ngày 24/3/2026, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Vương Lê Vĩnh Nhân, Trần Quang Chiến, Ngô Thị Thảo và 04 đối tượng khác về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 290 Bộ luật Hình sự; ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với 01 đối tượng về tội "Rửa tiền" quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 1) đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tam giam đối với các đối tượng nêu trên.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhận dân tối cao (Vụ 1) điều tra, làm rõ vụ án, hành vi phạm tội của các bị can để xử lý theo quy định pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thông báo các cá nhân là bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (địa chỉ: số 10 phố Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội; Điều tra viên Lê Đình Lộc, số điện thoại 0692209027) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân hết sức cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư trên không gian mạng, đặc biệt là các dự án tự xưng là "hệ sinh thái công nghệ, "tiền ảơ", "tiền mã hóa" với cam kết đầu tư thu lợi nhuận cao, hưởng lãi suất cao.

Thủ đoạn của các đối tượng là lập trình tạo ra đồng tiền ảo; phát triển hệ thống "chân rết" để dẫn dắt, lôi kéo người dân tham gia đầu tư vào các gói huy động vốn và các dự án tiền ảo, quảng bá chia tỷ lệ hoa hồng cao, theo mô hình đa cấp trái phép.

Đồng thời, cũng cảnh giác với việc bọn tội phạm lợi dụng vụ án này để lừa đảo "rút tiền hộ", " "khôi phục tài khoản".

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý theo quy định của pháp luật.

Phú Thọ: Triệt phá chuyên án lớn, bắt giữ nhiều giám đốc doanh nghiệp

Cụ thể, dẫn thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, TTXVN cho biết, rạng sáng 24/3, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã triển khai phá chuyên án đặc biệt lớn, huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng như cảnh sát hình sự, cảnh sát kinh tế, cảnh sát cơ động đồng loạt ra quân.

Lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp 28 địa điểm là nơi ở và nơi làm việc của nhiều đối tượng, doanh nghiệp có liên quan.

Đồng thời, cơ quan điều tra đã bắt giữ, triệu tập 36 đối tượng thuộc 3 nhóm tội phạm cộm cán, từng có nhiều hành vi vi phạm pháp luật, gây bức xúc trong dư luận tại khu vực tỉnh Vĩnh Phúc trước đây, làm ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân đối với chính quyền cơ sở.

Cơ quan Công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và bắt giữ đối với 10 đối tượng cầm đầu.

Các quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ phê chuẩn theo đúng quy định pháp luật.

Những đối tượng chủ chốt bị bắt giữ gồm: Lý Văn Hai, sinh năm 1975; Nguyễn Văn Thức, sinh năm 1973, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Tỉnh Tuấn; Lý Công Sinh, sinh năm 1960, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đại Lộc, đồng thời điều hành Công ty CP đầu tư và xây dựng Hồng Thái; Nguyễn Thị Điệp, sinh năm 1986, kế toán Công ty TNHH thương mại Tỉnh Tuấn; Nguyễn Thị Hiệp, sinh năm 1985, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Hiệp Hưng; cùng các đối tượng Bùi Thị Sang (sinh năm 1982), Nguyễn Thị Hạnh (sinh năm 1982), Đàm Duy Khanh (sinh năm 1989), Giám đốc hai công ty trong lĩnh vực xây dựng và môi trường; Nguyễn Thị Hằng, sinh năm 1984, kế toán doanh nghiệp liên quan và Bùi Thị Thì, sinh năm 1974, Giám đốc Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại dịch vụ Minh Thùy.





Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã triệu tập 26 đối tượng khác có liên quan trên địa bàn các phường Xuân Hòa, Phúc Yên và một số xã lân cận để phục vụ công tác xác minh, điều tra mở rộng.

Quá trình khám xét tại 28 địa điểm, cơ quan Công an đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu quan trọng như sổ sách kế toán, giấy tờ, hợp đồng liên quan đến hoạt động mua bán, chuyển nhượng nhà đất, cùng nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng còn thu giữ 4 khẩu súng, 6 viên đạn găm bi, 1 gói thuốc súng, 1 gói đạn viên cùng nhiều vật chứng khác phục vụ công tác điều tra.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, việc triệt phá chuyên án nằm trong chủ trương tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt trong bối cảnh sau khi sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Lực lượng chức năng kiên quyết xử lý các đối tượng “xã hội đen” núp bóng doanh nghiệp, không để hình thành các ổ nhóm tội phạm phức tạp.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng.

Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị các cá nhân, tổ chức, đặc biệt là những người dân từng là nạn nhân của các nhóm đối tượng trên, chủ động phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đắk Lắk: Khởi tố nguyên Giám đốc Trung tâm giáo dục

Ngày 24/3, dẫn thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, báo Công an nhân dân cho biết, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Ngọc Hậu (nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) Ea H’leo để điều tra, làm rõ về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo hồ sơ điều tra, căn cứ kết quả kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm và tài liệu xác định, từ ngày 22/5/2019 đến ngày 17/9/2019, Lê Ngọc Hậu (khi đó là Giám đốc Trung tâm) đã thực hiện không đúng quy trình chỉ định thầu rút gọn, lập khống 6 hợp đồng thuê 6 thiết bị đào tạo nghề, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 252.300.000 đồng, trục lợi số tiền 154.600.000 đồng để sử dụng mục đích cá nhân.

Trước đó, thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về bảo vệ an ninh lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo nghề, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện tại Trung tâm GDNN - GDTX huyện Ea H’leo giai đoạn 2019 - 2020 do ông Lê Ngọc Hậu làm Giám đốc có nhiều sai phạm trong hoạt động đào tạo nghề thường xuyên cho lao động nông thôn như: Thực hiện không đúng quy định về đấu thầu thuê máy móc, thiết bị phục vụ học viên thực hành; kê khống trang thiết bị trên hợp đồng thuê phục vụ các lớp đào tạo nghề; cấp khống chứng chỉ đào tạo nghề cho giáo viên của trung tâm để hợp thức hóa cho việc mở các lớp đào tạo nghề; giáo viên đứng lớp không đủ điều kiện giảng dạy các lớp đào tạo nghề sơ cấp và dưới 3 tháng cho lao động nông thôn...

Sau khi thu thập và xác minh thông tin, tài liệu xác định có dấu hiệu tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ”, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục xử lý theo thẩm quyền. Đồng thời phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh điều tra, xác minh, củng cố tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm pháp luật của các cá nhân có liên quan.

Theo lãnh đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Đắk Lắk, vụ việc xảy ra từ nhiều năm trước nên việc thu thập tài liệu, chứng cứ mất nhiều thời gian.

Bên cạnh đó, bị can Lê Ngọc Hậu đã gửi đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan vụ việc đến nhiều cấp chính quyền, cơ quan, ban ngành, không có thái độ hợp tác với Cơ quan Công an và đăng tải nhiều nội dung lên mạng xã hội nhằm lạc hướng dư luận, đối phó với Cơ quan Công an trong quá trình xác minh, thu thập tài liệu...

Khởi tố hàng loạt chủ doanh nghiệp mua trái phép hóa đơn giá trị gia tăng

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an, liên tiếp từ ngày 13 đến ngày 15/3/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố 04 vụ án, khởi tố 06 bị can, gồm: T.T.M – Giám đốc Công ty TNHH Du lịch và Sự kiện Sắc màu chuyên nghiệp (địa chỉ phường An Hải); V.T.L - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng, thương mại, vận tải Đất Quảng (địa chỉ phường Điện Bàn); Đ.T.M.T – Chủ Doanh nghiệp tư nhân Muối Minh Tâm (địa chỉ phường An Thắng); T.V - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng, thương mại và dịch vụ Hoàng Nam (địa chỉ phường Điện Bàn Đông) và L.T.M.N (sinh năm 1973, trú phường An Hải, TP Đà Nẵng) về hành vi “Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp trên phát sinh các chi phí thanh toán dịch vụ vận chuyển, mua sắm đồ điện nước, vật liệu thi công công trình, trang thiết bị phục vụ trộn bê tông, đổ bê tông… nhưng không có hóa đơn GTGT.

Để kê khai hàng hóa, dịch vụ mua vào nhằm đảm bảo xuất hàng hóa, dịch vụ bán ra và kê khai giảm số tiền thuế GTGT, thuế TNDN phải nộp, các bị can trên đã thực hiện hành vi mua bán hàng trăm hoá đơn GTGT khống với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng, chi phí mua hoá đơn từ 06% đến 10% giá trị trước thuế.

Trong số các bị can bị khởi tố, L.T.T.N và Đ.Đ.C là các đối tượng môi giới, trung gian mua bán hoá đơn GTGT giữa các đầu nậu với chủ doanh nghiệp, hưởng chênh lệch 01% giá trị trước thuế.

Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng tài khoản cá nhân để hợp thức, luân chuyển dòng tiền theo giá trị hoá đơn, xé nhỏ giá trị hóa đơn dưới 20 triệu đồng để né quy định bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng...

Qua điều tra xác định, các doanh nghiệp xuất bán hoá đơn cho Công ty Đất Quảng, Doanh nghiệp Muối Minh Tâm, Công ty Hoàng Nam thực chất chỉ tồn tại trên giấy tờ, không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, không có kho bãi, hàng hóa thực tế và đã bỏ địa chỉ kinh doanh.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định, đồng thời xác minh làm rõ hành vi của một số doanh nghiệp, cá nhân khác liên quan trong các đường dây mua bán trái phép hoá đơn đã bị triệt phá thời gian gần đây.

Mặc dù đã được cơ quan chức năng cảnh báo nhiều lần nhưng hiện nay, tình trạng doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện hành vi mua bán trái phép hoá đơn GTGT, hoá đơn bán hàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vẫn diễn ra phổ biến, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xem thường pháp luật.

Một lần nữa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, tuyệt đối không mua bán, sử dụng trái phép hoá đơn để hợp thức đầu vào hoặc khai khống chi phí. Mọi hành vi mua bán trái phép hoá đơn, trốn thuế đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật .

Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn vàng bạc đá quý ATV lừa đảo số tiền đặc biệt lớn

Theo CAND, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức liên quan tới Công ty cổ phần Tập đoàn vàng bạc đá quý ATV (Công ty ATV).

Theo tài liệu điều tra, trong các năm 2023, 2024, Vũ Ngọc Tý (tên gọi khác Vũ Tuấn Anh, SN 1985, trú tại phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty ATV đã thực hiện hoạt động huy động vốn trái phép.

Thủ đoạn của đối tượng là sử dụng pháp nhân Công ty ATV ký các hợp đồng ký gửi vàng bạc với khách hàng và cam kết trả lãi định kỳ để huy động đầu tư, với mục đích để Công ty ATV thực hiện hoạt động kinh doanh, mua bán, ký gửi vàng.

Thực tế, Vũ Ngọc Tý đã đưa ra thông tin gian dối về việc Công ty ATV được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (nay là Ngân hàng Nhà nước Khu vực 7) cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vàng.

Công ty ATV sẽ phát hành cho khách hàng 1 sổ gửi vàng, bạc được quản lý bởi Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa. Qua đó, Vũ Ngọc Tý đã chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của khách hàng.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị các cá nhân đã nộp tiền cho Vũ Ngọc Tý và Công ty ATV qua hình thức ký hợp đồng ký gửi vàng bạc liên hệ, trình báo Phòng Cảnh sát kinh tế (địa chỉ: số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội; số điện thoại cán bộ thụ lý: 099.329.7726) trước ngày 31/3/2026 để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Lâm Đồng: Khởi tố 3 bị can về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ

Ngày 22/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 cán bộ, nhân viên thuộc Trung tâm đăng kiểm tàu cá Lâm Đồng (trước đây là Trung tâm đăng kiểm tàu cá Bình Thuận) để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các quyết định đã được Viện Kiếm sát nhân dân phê chuẩn.

Theo TTXVN, 3 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Trần Nguyên Vũ (56 tuổi), Giám đốc Trung tâm đăng kiểm tàu cá; Trần Thanh Thiên Toàn (45 tuổi), Trưởng phòng đăng kiểm tàu cá và Nguyễn Anh Duy (40 tuổi), đăng kiểm viên.

Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát kỹ thuật đối với tàu cá cải hoán, các bị can đã cố tình làm sai quy trình, hợp thức hóa hồ sơ nhằm trục lợi.

Hành vi này giúp một số đơn vị thiết kế, cải hoán tàu cá được hợp thức hóa sai phạm, các đối tượng nhận tiền hưởng lợi.

Kết quả điều tra ban đầu, Trần Nguyên Vũ được xác định là người giữ vai trò chủ mưu. Hai bị can còn lại dù biết hành vi trái quy định nhưng vẫn tham gia thực hiện để cùng hưởng lợi.

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Cục An ninh kinh tế khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí" xảy ra trên địa bàn tỉnh An Giang

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an, qua công tác nghiệp vụ và phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh An Giang; ngày 18/3/2026, Cục An ninh kinh tế đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 3862/QĐ-ANKT-P8 về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" quy định tại Điều 219 Bộ Luật hình sự đối với các vi phạm pháp luật tài nguyên nước xảy ra tại tỉnh An Giang, bước đầu đã xác định số tiền nhà nước thất thoát nhiều tỷ đồng.

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2026-2031) đã xác định nước là tài nguyên chiến lược, cần được quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả để phục vụ tăng trưởng kinh tế chất lượng cao, bền vững và đảm bảo an sinh xã hội.

Vì vậy, các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên nước cần được xử lý nghiêm minh, đúng quy định pháp luật và theo phương châm "xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, lĩnh vực".

Hiện Cục An ninh kinh tế đã bàn giao hồ sơ vụ án trên đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý triệt để các đối tượng và thu hồi tài sản nhà nước thất thoát theo quy định pháp luật.

Cục An ninh kinh tế khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại một số dự án nhà ở xã hội trên địa bàn TP Hà Nội

Thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường minh bạch, phòng ngừa tiêu cực trong việc xét duyệt, mua - bán, cho thuê nhà ở xã hội và quán triệt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục An ninh kinh tế đã tổ chức rà soát tổng thể, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến trục lợi chính sách Nhà ở xã hội.

Kết quả, ngày 17/3/2026, Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174, Bộ Luật Hình sự xảy ra tại một số dự án nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Bước đầu xác định các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 40 tỷ đồng.

Ngày 18/3/2026, Cục An ninh kinh tế đã chuyển vụ án trên đến Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Việc lợi dụng chính sách Nhà ở xã hội nhằm trục lợi, tiêu cực đang gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước.

Hiện Cục An ninh kinh tế đang phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hà Nội điều tra mở rộng vụ án, xử lý triệt để các đối tượng và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt./.



