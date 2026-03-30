OnPoint được vinh danh “Đối tác Kim cương Xuất sắc” của TikTok Shop

Danh hiệu này được đánh giá dựa trên các tiêu chí như đóng góp doanh thu, chất lượng dịch vụ và năng lực phát triển dài hạn, ghi nhận hiệu quả vận hành và năng lực triển khai giải pháp thương mại số toàn diện của OnPoint trong bối cảnh social commerce ngày càng phát triển.

Social commerce thúc đẩy sự dịch chuyển của thương mại điện tử

Trong những năm gần đây, social commerce – mô hình kết hợp giữa nội dung, giải trí và mua sắm đang dần thay đổi cách người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm trên môi trường số, trở thành động lực tăng trưởng mới của thương mại điện tử (TMĐT).

Theo Grand View Research, quy mô thị trường toàn cầu có thể đạt 1,48 nghìn tỷ USD vào năm 2025. Tại Việt Nam, Research and Markets dự báo thị trường đạt khoảng 5 tỷ USD và có thể tăng lên 10,2 tỷ USD vào năm 2030.

Theo Metric, tổng GMV trên bốn nền tảng TMĐT lớn tại Việt Nam đạt khoảng 16,35 tỷ USD trong năm 2025, trong đó TikTok Shop chiếm hơn 41% thị phần doanh thu, cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt sang mô hình mua sắm kết hợp nội dung.

Tuy nhiên, sự phát triển nhanh của social commerce cũng yêu cầu các thương hiệu cần vận hành đồng bộ từ nội dung, livestream đến quảng cáo và dữ liệu, thúc đẩy nhu cầu hợp tác với các đối tác thương mại số toàn diện.

Mô hình vận hành toàn diện tạo nên lợi thế của OnPoint

Thành lập từ năm 2016, OnPoint định vị là đối tác thương mại số toàn diện theo mô hình End-to-End Brand Commerce (E2E), kết nối toàn bộ hoạt động thương mại số trong một hệ sinh thái thống nhất, từ vận hành gian hàng, bán hàng đa kênh, xử lý đơn hàng, chăm sóc khách hàng đến sáng tạo nội dung, quảng cáo và phân tích dữ liệu, giúp thương hiệu tối ưu nguồn lực và đảm bảo vận hành đồng bộ với một đối tác duy nhất.

Trước xu hướng social commerce, doanh nghiệp nhanh chóng mở rộng hệ sinh thái giải pháp E2E với hơn 50 studio, 250 host livestream cùng các năng lực Media, Affiliate, Creative, Data và AI. Hiện OnPoint đồng hành cùng hơn 250 thương hiệu, vận hành hơn 400 gian hàng trên nhiều nền tảng.

Đội ngũ OnPoint Live phối hợp nhịp nhàng trong quá trình vận hành livestream. Ảnh: OnPoint

Chuỗi danh hiệu củng cố vị thế của OnPoint

Những thành tựu OnPoint đạt được liên tục khẳng định năng lực vận hành và uy tín trong hệ sinh thái TMĐT.

Tại bảng xếp hạng TikTok Shop Partner 2025, ngoài danh hiệu Đối tác Kim cương Xuất sắc, OnPoint còn được ghi nhận ở nhiều hạng mục như cung cấp giải pháp toàn diện, livestream, video và quản lý hàng hóa cho nhiều ngành hàng, cho thấy năng lực thực chiến trên nền tảng social commerce.

OnPoint được ghi nhận ở nhiều hạng mục đối tác tiêu biểu của TikTok Shop. Ảnh: OnPoint

Bên cạnh đó, OnPoint cũng ghi dấu ấn trên các nền tảng khác tại Việt Nam với danh hiệu Most Impressive Enabler từ Shopee năm 2024, Overall Performance Award năm 2025 từ Lazada.

Ở cấp độ doanh nghiệp, OnPoint được vinh danh Vietnam Best Managed Companies năm 2024 và 2025, chứng nhận Great Place to Work năm 2025, đồng thời góp mặt trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2025 (VNR500) và Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2026 (FAST500).

Các cúp và chứng nhận ghi nhận thành tựu của OnPoint trên nhiều nền tảng TMĐT và tổ chức trong ngành. Ảnh: OnPoint

Hướng đến giai đoạn phát triển mới

Ghi nhận từ TikTok Shop cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của OnPoint trong hệ sinh thái social commerce. Ông Tim Wu, Head of Agency, TikTok Shop Vietnam, nhận định: "OnPoint không chỉ là một đối tác, họ là nguồn lực chiến lược thúc đẩy tăng trưởng cho các thương hiệu trên TikTok Shop. Nhờ quản lý toàn diện, từ phát triển nội dung sáng tạo, hợp tác KOL đến tối ưu vận hành và chi phí, họ liên tục mang lại ROI vượt trội và tác động rõ rệt cho các thương hiệu. Sự đổi mới, chuyên nghiệp và tận tâm của họ đã trở thành chuẩn mực trong ngành. Chúc mừng OnPoint đã đạt được cột mốc quan trọng này! Chúng tôi mong được tiếp tục hợp tác, hỗ trợ sự phát triển lẫn nhau, và cùng nhau đạt được nhiều thành công hơn nữa trong những năm tới."

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Trần Vũ Quang, CEO OnPoint, cho biết thành tựu này không chỉ là sự ghi nhận từ nền tảng mà còn phản ánh năng lực và định hướng phát triển dài hạn của công ty: "Chúng tôi vinh dự khi được TikTok Shop ghi nhận là Đối tác Kim cương Xuất sắc. Thành tựu này phản ánh sự tin tưởng từ các đối tác và năng lực triển khai thương mại số toàn diện cùng cam kết duy trì tiêu chuẩn vận hành cao của đội ngũ OnPoint. Trong bối cảnh social commerce phát triển nhanh, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ, dữ liệu, nội dung và đội ngũ nhân sự nhằm hỗ trợ các thương hiệu tăng trưởng hiệu quả trên đa nền tảng tại Việt Nam và Đông Nam Á."

Đội ngũ OnPoint chủ động cập nhật xu hướng, liên tục hoàn thiện các giải pháp thương mại số toàn diện. Ảnh: OnPoint

Trong giai đoạn tới, OnPoint hướng đến vai trò đối tác chiến lược, đồng hành cùng các thương hiệu thích ứng với sự phát triển nhanh của social commerce và thúc đẩy tăng trưởng bền vững trên thị trường TMĐT.