Chủ xe Lexus GX 460 trải nghiệm GX 550: ‘Quá nhiều thứ khác biệt, lột xác nhưng lại có điểm thân thuộc, dễ làm quen’

“Tuyệt vời” là tính từ được anh Sơn nhắc đi nhắc lại nhiều lần sau khi cầm lái chiếc Lexus GX 550, đặc biệt sau khi chuyển sang chế độ lái Sport S và Sport S+.

Anh Vũ Ngọc Sơn (41 tuổi, Hà Nội) đang sử dụng một chiếc Lexus GX 460 đời 2015, lăn bánh lần đầu vào năm 2017. Chiếc xe được anh Sơn sử dụng để phục vụ cả công việc và gia đình. Hiện anh Sơn đang là chủ của một chuỗi siêu thị về nhà bếp trên toàn quốc.

Đặt 2 chiếc GX 460 và GX 550 cạnh nhau, có thể nhận thấy rõ sự khác biệt lớn trong thiết kế. Ở thế hệ mới nhất, dòng xe GX gần như lột xác hoàn toàn. Thiết kế là yếu tố tạo nên ấn tượng đầu tiên. Bên cạnh đó, nền tảng khung gầm, công nghệ, động cơ… trên dòng xe GX mới cũng được nâng cấp toàn diện.

Để hiểu hơn về những thay đổi qua 2 thế hệ Lexus GX, chúng tôi đã mời anh Sơn trải nghiệm thực tế chiếc GX 550 mới ra mắt tại Việt Nam hồi giữa năm nay.

Sau buổi trải nghiệm chiếc GX 550 vừa rồi, ấn tượng đầu tiên của anh là gì?

Về thiết kế nói chung thì GX 550 gần như lột xác hoàn toàn so với GX đời trước. Chiếc xe này có nhiều đường gân hơn, góc cạnh hơn, cơ bắp hơn, rất thể thao. Đèn pha mới của xe là LED rất hiện đại. Dải đèn hậu LED chạy ngang cũng rất mới mẻ. Ở bên trong, đúng là mọi thứ đều thay đổi, hiện đại hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, điều gây ấn tượng lớn với mình đó là sự thân thuộc. GX 550 thay đổi nhưng vẫn mang đến cho một người sử dụng xe GX 460 cảm giác thân thuộc, dễ làm quen.

Nếu để ý kỹ, khi nhìn ngang, mình vẫn thấy được một số đường nét tương đồng giữa chiếc GX 460 và chiếc GX 550 này, ví dụ như đường vát của cụm đèn trước, đèn sau hay vòm bánh đưa ra ngoài. Chiếc GX 550 được trau chuốt hơn, xử lý đường gân khéo léo hơn để nhìn tổng thể hầm hố hơn đời trước.

Khi bước vào trong xe, mình vẫn nhận thấy rằng ở đây vẫn có cái gì đó rất Lexus, một cái gì đó vẫn rất GX. Vị trí các nút bấm chức năng không thay đổi gì nhiều, từ các nút lên xuống kính, nút xoay điều khiển nhiệt độ điều hòa, chỉnh lượng gió thì từ màn hình cảm ứng, khu vực cần số, điều khiển chế độ cài cầu, điều khiển ghế, nhớ ghế… đều tương tự như trên chiếc GX 460. Lexus họ làm màn hình lớn hơn, nhiều tính năng công nghệ hơn nhưng vẫn giữ lại những nút vật lý để một người dùng xe đời trước như mình có thể làm quen được ngay từ lần đầu.

Chỉ nhìn bằng mắt thôi cũng có thể thấy rõ sự khác biệt lớn về công nghệ giữa 2 đời GX 460 mà anh đang sử dụng với chiếc GX 550 này. Anh đánh giá thế nào về sự thay đổi đó?

Theo như mình vừa trải nghiệm thì công nghệ trên GX 550 thay đổi hoàn toàn so với GX 460 đời trước. Có thể nói GX 550 như một vũ trụ công nghệ.

Sự thay đổi về công nghệ đầu tiên khi bước vào trong xe là màn hình lớn. Khi dùng màn hình, mình cũng nhận thấy camera quan sát toàn cảnh có chế độ nhìn trong suốt dưới gầm rất rõ nét và trực quan. Ngay cả gương chiếu hậu của xe hóa ra cũng là một màn hình tích hợp. Mình cho rằng trang bị này là rất tinh tế.

Cái thứ hai về công nghệ mà khiến mình ấn tượng là gói an toàn Lexus Safety System+ mới. Mình cho rằng những tính năng an toàn này cực kỳ hữu ích. Nhất là khi mình đi cao tốc mà có các chế độ như vậy thì sẽ rất thoải mái cho người lái, và còn an toàn nữa. Chẳng hạn như mình đi trên cao tốc, mình có thể cài đặt khoảng cách và giữ tốc độ với xe phía trước. Đặc biệt là tính năng hỗ trợ phanh khẩn cấp, mình cho rằng tính năng này rất OK, đảm bảo an toàn cho người lái xe.

Thông thường, chủ xe Lexus thường chia thành 2 nhóm. Một là người cầm lái, tự khám phá và trải nghiệm sau vô-lăng. Hai là ngồi tận hưởng tiện nghi ở hàng ghế sau. Anh thuộc nhóm chủ nào và chiếc GX 550 có phù hợp với nhu cầu sử dụng của anh không?

Mình là người cầm lái chính và cũng thích trải nghiệm lái của chiếc xe. Động cơ tăng áp kép mới trên chiếc GX 550 cho cảm xúc khác biệt hoàn toàn chiếc GX 460. Chiếc xe có tới 5 chương trình lái. Mình hay đi đường xa, đường trường nên rất mê điểm này. Độ trễ tăng áp là rất nhỏ, cho cảm giác tăng tốc rất thật. Thậm chí ở chế độ bình thường thôi, khi mình chuyển số thủ công, mình cũng cảm nhận được sự mạnh mẽ đó. Lưng như dính chặt vào ghế mỗi lần đạp ga.

Vận hành ở chế độ Sport S và Sport S+ cực kỳ tuyệt vời. Thứ nhất là từ độ mạnh mẽ của động cơ. Cảm giác lái rất phiêu. Vô-lăng thì nhẹ nhàng, linh hoạt. Vô-lăng của xe đổi từ trợ lực dầu sang trợ lực điện nên nhẹ nhàng, êm ái, rất dễ lái. Thứ hai là từ âm thanh. Ở chế độ Sport S và Sport S+, âm thanh từ động cơ, từ ống xả nghe rất phấn khích và chân thực. Nó mang lại cho mình cảm giác như đang chạy trên đường đua vậy.

Khi đi vào những đoạn đường nhỏ hơn, đông xe hơn, thì mình nhận ra một điểm trừ trên GX 550 là chiếc gương chiếu hậu dọc cho góc nhìn bị hẹp hơn so với chiếc GX 460. Chiếc gương mới có thiết kế rất đẹp. Nếu mở rộng tầm nhìn hơn nữa thì sẽ tốt hơn.

Tất nhiên, chiếc xe không chỉ phục vụ mỗi bản thân mình. Một chiếc xe dành cho gia đình thì hàng ghế thứ 2 và thứ 3 cũng rất quan trọng.

So với chiếc GX 460 của mình thì chiếc GX 550 có hàng ghế thứ 2 ngồi cũng thoải mái, hàng ghế thứ 3 ngồi dễ chịu hơn vì có thể ngả lưng được. Tuy nhiên, cũng có một điểm trừ trên chiếc GX 550 là không trượt được hàng ghế thứ 2 để điều chỉnh được khoảng để chân cho người ngồi cuối. Chiếc GX 460 của mình có thể trượt được hàng ghế giữa. Theo mình, đây là một tính năng cần thiết cho một chiếc xe phục vụ cho gia đình.

Một điểm nữa cũng ở hàng ghế thứ 2 của chiếc GX 550 khiến mình chưa hài lòng là tiếng lên/xuống kính. Kính hàng ghế trước lên/xuống êm ái, mượt mà và tinh tế thì kính phía sau lại tạo ra âm thanh lớn khi đóng lại. Lần đầu đóng kính phía sau mà mình tưởng có ai gõ vào cửa xe, nghe tiếng “cộc”.

Nói về yếu tố êm ái của xe Lexus, có ý kiến cho rằng đó là sự bồng bềnh mà chủ xe phải đánh đổi để có được. Với anh, điều đó có đúng không. So độ êm ái của chiếc GX 550 với chiếc GX 460, anh thấy thế nào?

Mình phải thừa nhận rằng sự bồng bềnh của chiếc GX đời mình sử dụng có thể gây cho người ngồi cảm giác hơi khó chịu. Giống như ngồi trên thuyền ấy, cứ tròng trành. Còn ở chiếc GX 550 mới này, mình thấy sự bồng bềnh đó giảm đi rất nhiều rồi, thay vào đó là cảm giác dễ chịu. Hệ thống giảm xóc của xe đã được cải thiện, cho cảm giác chắc chắn hơn.

Liệu những thay đổi đó có khiến dòng GX này mất đi nhóm khách hàng trung thành, như anh chẳng hạn?

Theo quan điểm của mình, sự thay đổi này của GX 550 sẽ giúp mở rộng phân khúc khách hàng, thay vì bó hẹp lại. Khi chọn GX 550, đâu đó sẽ có thêm phân khúc người trẻ hơn và người trung niên có tuổi một chút họ cũng có thể hướng tới được.

Thử tưởng tượng đem chiếc GX 550 này vào những chuyến đi thường ngày của anh, anh nghĩ trải nghiệm sẽ thay đổi thế nào?

Mình từng có những chuyến đi Tây Bắc, hay xa nhất là đi xuyên Bắc - Nam khoảng hơn 2.000 km. Mình nghĩ rằng khi được trải nghiệm chạy đường xa và đường đèo như vậy với chiếc GX 550 thì đó sẽ là cảm giác rất tuyệt vời. Ví dụ, với một động cơ mạnh mẽ như vậy cùng chế độ thể thao thì chạy đường đèo sẽ rất phiêu, vượt xe rất an toàn. Còn khi đi xuyên Việt, mình có thể dùng tính năng kiểm soát tốc độ tự động theo xe phía trước để cầm lái nhàn hơn và cũng an toàn hơn.

Quay trở lại với chiếc GX 460 của anh, lý do nào khiến anh quyết định chọn mua chiếc xe này trước đây? Chiếc xe này liệu có ý nghĩa đặc biệt nào với một chủ doanh nghiệp như anh?

Chiếc ô tô đầu tiên của mình là một chiếc xe phổ thông của Hàn Quốc. Sau hai đời xe Hàn, mình đổi sang xe Nhật. Chiếc xe đó là Toyota Camry. Qua một thời gian chạy xe Nhật, mình thấy mình phù hợp với xe Nhật hơn. Thứ nhất là bởi xe Nhật vận hành nhẹ nhàng, êm ái. Thứ hai là dễ dàng bảo dưỡng, bảo hành. Chiếc xe này cũng rất kinh tế, phù hợp với người Việt.

Khi sử dụng xe Toyota thì mình được biết đến thương hiệu Lexus cao cấp hơn. Thời đó, mình nhớ Lexus rất nổi tiếng với 3 chiếc là RX 350, GX 460 và LX 570. Chiếc Lexus đầu đời của mình là RX 350. Sau khoảng 5 năm gắn bó với chiếc RX 350, nhà mình có thêm thành viên nhỏ nên cần một chiếc xe 7 chỗ. Khi mình đi chiếc RX 350, mình đã thấy yên tâm rồi. Nên sự chuyển đổi sang GX là dòng xe ở phân khúc cao hơn, mình càng cảm thấy yên tâm hơn nữa. Đó là những lý do chính khiến mình đổi từ RX 350 sang GX 460.

Qua 2 đời xe Lexus, mình thấy chiếc xe đã phần nào ảnh hưởng tới tính cách cá nhân mình. Khi mà có tình yêu với Lexus, mình mới để ý được từng chút, từng chút, từ ngoại thất tới nội thất, từ những thứ tỉ mỉ bên trong, cho đến những tính năng và tiện ích trên xe. Mình nhận ra Lexus làm mọi thứ rất cẩn thận, tỉ mỉ, không có một cái gì là thừa cả. Tính cách của mình cũng dần dần thay đổi theo, tỉ mỉ hơn, cẩn thận hơn và không làm những gì thừa thãi.

Bên cạnh đó, Lexus còn thể hiện nét văn hóa của người Nhật. Đó là luôn luôn chính xác, luôn luôn đúng giờ và giữ chữ tín. Một người như mình khi sở hữu xe Lexus cũng học hỏi được nhiều từ văn hóa đấy. Điều đó cũng có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp kinh doanh của mình.

Mình là một trong những khách hàng đời đầu của đại lý Lexus Thăng Long khi mua chiếc RX 350. Qua rất nhiều năm sử dụng dịch vụ của Lexus, mình cho rằng chưa một hãng xe nào ở Việt Nam có thể làm được điều tương tự. Khi làm dịch vụ bảo dưỡng, mình được tiếp đón còn hơn cả một vị khách, từ khâu tiếp nhận, bảo dưỡng đến bàn giao xe. Sau 3-5 ngày, mình tiếp tục được bộ phận chăm sóc khách hàng gọi điện hỏi thăm. Đó cũng là yếu tố níu chân mình lại, thuyết phục mình nâng cấp đời xe tiếp theo vẫn sẽ là Lexus.

Sau buổi trải nghiệm này, anh có muốn đổi sang sử dụng chiếc GX 550 thay cho chiếc GX 460 đã gần 10 năm tuổi hay không?

Mới đầu mình đi RX, sau đó mình nâng cấp lên GX. Khi mà trải nghiệm GX rồi, quan điểm của mình là sẽ nâng cấp lên LX. Tuy nhiên, giữa GX và LX là một khoảng rất xa. Đó còn là vấn đề kinh tế nữa. Hơn nữa, thời điểm phù hợp để mình chuyển sang dòng LX sẽ phải ít nhất 5-7 năm nữa. Còn hiện tại, GX với mình là phù hợp. Do đó, nếu mà đủ điều kiện, chắc chắn mình sẽ muốn đổi sang chiếc GX 550.

Theo mình, GX thế hệ mới đang làm rất tốt trong việc mở rộng tập khách hàng. Trẻ hơn mình có, mà lớn tuổi hơn mình cũng có. Có thể vẫn là mình, nhưng lớn tuổi hơn một chút nữa, thì GX thế hệ mới này vẫn hoàn toàn phù hợp.