Chủ xe VinFast VF 5 chia sẻ sau 3 tháng sử dụng: 'Giá và đồ thay quá rẻ làm quên đi nhược điểm của xe'

Dưới nắp capo là khu vực chứa ắc-quy 12V, bộ chuyển đổi điện áp, bộ điều khiển công suất điện tử,... VinFast VF 5 Plus dùng bộ pin 37,23 kW, một mô-tơ điện đặt bánh trước (FWD), công suất cực đại 134 mã lực và 135 Nm mô-men xoắn. Quãng đường đi được sau một lần sạc đầy là trên 300 km, theo công bố của nhà sản xuất. Xe có 2 chế độ lái là Eco hoặc Sport. Trang bị an toàn có thể kể đến 6 túi khí, kiểm soát lực kéo, cân bằng điện tử, camera lùi, cảm biến sau, cảm biến áp suất lốp... Giá bán của VinFast VF 5 Plus tại thị trường Việt Nam là 458 triệu đồng (chưa kèm pin) và 538 triệu đồng (kèm pin). Giá sau khuyến mãi cho khách đặt cọc sớm là 428 triệu đồng. Phí thuê pin là 1,6 triệu đồng/tháng.