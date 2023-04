Ông Nguyễn Chí Nghĩa nói: "Có lẽ trong 3 tháng đầu tiên của năm 2023 vừa rồi, chưa bao giờ người làm bất động sản “thấm” được sự cô đơn như thế này. Khi bão đến thì hầu như tất cả thành phần tham gia thị trường đều bị tổn thương. Và đến giờ phút này, những nhà môi giới chuyên nghiệp bảo tham gia thị trường cho vui thì hiện đã mất tăm.

Khi bão đến thì chính những người chủ nhà phải nghĩ đến các viên gạch móng đầu tiên. Qua sự phát triển của thị trường, có thể thấy đây cũng chỉ là cơn bão số 2 vì thị trường bất động sản nước ta còn chưa “già” như thị trường ở Mỹ hay nhiều nước phát triển khác".

Chia sẻ về bốn điều nhỏ cho biểu hiện của cơn bão hiện nay, ông Nghĩa cho rằng, đầu tiên biểu hiện thị trường hiện nay như một nồi cháo đang sủi xong lại nguội. Do đó, chúng ta đừng vơ đũa cả nắm.

"Trong lúc thị trường sủi thì chúng tôi vẫn bán được những sản phẩm phù hợp, ký được giao dịch với khách hàng, giao dịch thực vẫn có và vẫn diễn ra bình thường. Đây cũng là lúc những nhà đầu tư ở thực sẽ được quyền lựa chọn rất nhiều sản phẩm trên thị trường nhưng họ vẫn lựa chọn phân khúc đem lại giá trị thực", ông Nghĩa cho hay.

Thứ hai, đó là biểu hiện về giá khi nhiều sản phẩm không tập trung vào giá trị.

Thứ ba, có nhiều sự khôn ngoan xuất hiện ở khách hàng hơn. "Họ có kiến thức và biết phân biệt nên nghe theo đám đông hay không? Nên chạy theo những dự án được PR nhiều hay không? Theo tôi, họ còn có kiến thức cao hơn cả những môi giới không chuyên nghiệp" , ông Nghĩa nhận định.

Thứ tư, là một đơn vị có cả môi giới, công ty của ông gặp phải nhiều vấn đề trong suốt 10 năm phát triển. Trong đó, vấn đề lớn nhất là không có hành lang pháp lý. Để đảm bảo sự phát triển của thị trường, Nhà nước đã đưa ra 5 chìa khóa lớn và ông Nghĩa cho rằng đây là hành động thiết thực. Lý do là bởi nếu Nhà nước phải bảo vệ nhân dân, nếu không có khách hàng thì dự án xây xong, môi giới bất động sản... đều không có giá trị gì.

"Tóm lại, cần phải nâng cao năng lực của chính người tham gia thị trường. Đến giờ phút này những người tham gia bằng cảm tính đã và đang phải trả giá bằng tiền và máu của chính mình do không có kiến thức, không có sự am hiểu về thị trường, không am hiểu tường tận về pháp lý…", ông Nghĩa cho hay.

Cũng trong khuôn khổ tọa đàm, ông Trần Quang Trung, Giám đốc Phát triển kinh doanh OneHousing có bổ sung thêm 1 góc nhìn thực tế trong bối cảnh hiện nay là yếu tố tâm lý vô cùng quan trọng.

"Giống như một người vừa mới bị gãy chân sau thời gian đi tập tễnh thì chân có khỏi đi lại vẫn không thật thì nhà đầu tư hiện nay cũng vậy, sau thời gian mất mát, ảnh hưởng về trái phiếu, gãy dòng tiền, hoang mang lo lắng, nhiều khi các định hướng về mặt truyền thông không đồng nhất cũng ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của nhà đầu tư", ông Trung chia sẻ.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản hiện nay, ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn cho rằng với công ty môi giới, chiến lược thích ứng phân hóa theo quy mô sàn giao dịch. Các sàn giao dịch có quy mô từ 100-1.000 nhân sự sẽ tập trung phân phối thêm loại hình, phân khúc bất động sản mới. Còn các sàn giao dịch quy mô dưới 100 nhân sự hoặc trên 1.000 nhân sự sẽ có tìm kiếm cơ hội M&A với các công ty khác.

Sự chuyển mình của các doanh nghiệp bất động sản tạo những xu hướng lớn cho thị trường trong năm 2023. Với chủ đầu tư, tái cấu trúc nợ và tái cấu trúc nguồn vốn vẫn là hoạt động chính yếu. Hoạt động mua bán và sáp nhập diễn ra sôi động giữa các doanh nghiệp bất động sản (bán cổ phần dự án, bán công ty có sẵn dự án, liên doanh,...). Các chủ đầu tư tập trung vào sản phẩm bất động sản phân khúc vừa túi tiền và nhà ở xã hội. Thị phần nguồn cung của chủ đầu tư ngoại ngày càng lớn.

Với các công ty môi giới, sẽ thu gọn mô hình, chỉ tập trung vào các loại hình/phân khúc có thế mạn. Linh hoạt phân phối thêm loại hình bất động sản đáp ứng nhu cầu thị trường (bất động sản vừa túi tiền, bất động sản cho thuê). Thị trường sẽ chứng kiến sự hợp tác, sáp nhập giữa các công ty môi giới.