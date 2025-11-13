Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chùa cổ 1500 tuổi ở Trung Quốc bốc cháy dữ dội

13-11-2025 - 19:46 PM | Tài chính quốc tế

Một vụ hỏa họa lớn đã xảy ra tại chùa Vĩnh Thanh ở thị trấn Phượng Hoàng, thành phố Trương Gia Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Chính quyền thị trấn Phượng Hoàng tối 12/11 phát thông cáo cho biết: "Vào 11h24 sáng 12/11, một đám cháy đã bùng phát tại công trình kiến ​​trúc cổ trên núi Phượng Hoàng. Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng được điều động chữa cháy, ngọn lửa đã được dập tắt, không có thương vong về người".

Thông cáo cũng cho biết vụ cháy không ảnh hưởng đến các khu vực rừng xung quanh, và nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Ngôi chùa cổ Trung Quốc bốc cháy dữ dội. Nguồn: ST

Trước đó, mạng xã hội nước này đã lan truyền các video cho cho thấy một tòa tháp cổ bên trong chùa Vĩnh Thanh, nằm trên núi Phượng Hoàng đã bị ngọn lửa dữ dội thiêu rụi từ trên xuống dưới.

Theo thông tin từ nguồn mở, chùa Vĩnh Thanh được xây dựng lần đầu tiên từ thời Đông Ngô. Chùa có lịch sử hơn 1.500 năm và là một trong 480 ngôi chùa nổi tiếng thời Nam Triều. Trong hai triều đại nhà Minh và nhà Thanh, chùa đã được tu sửa 6 lần.

Theo Quỳnh Như

Tiền Phong

trung quốc

